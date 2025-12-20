موقف ميغان ماركل والأمير هاري من الهواتف الذكية لأطفالهما قد يحمي صحتهم

الأمير هاري، دوق ساسكس، وميغان ماركل، دوقة ساسكس، هما أبوان فخوران لطفلين صغيرين، آرتشي (ولد في عام 2019) وليليبت (ولد في عام 2021). منذ أن رحبا بطفليهما، أصبح الزوجان يتحدثان بصراحة عن مواضيع الأبوة والأمومة. في السنوات السابقة، كان الأمير هاري لا يشجع علانية وجود ألعاب الفيديو في حياة الأطفال الصغار، وشاركت ماركل موافقتها على ملاحظات صندوق الغداء. وغني عن القول، مثل أي مجموعة أخرى من الآباء، أن الزوجين الملكيين قاما بالتأكيد برعاية أسلوب الأبوة والأمومة الشخصي.

وعلى الرغم من أنهما بعيدان عن عالم التكنولوجيا الشخصية، فقد شارك الأمير والدوقة أنهما ناقشا بالفعل موضوع الهواتف لصغارهما. وقال الأمير هاري في بودكاست حسن منهاج: “نحن نتحدث عن ذلك كثيرًا، حسن منهاج لا يعرف”. “أعتقد أنه بسبب ما نعرفه الآن، سنكون أكثر حذرًا وترددًا في السماح لأطفالنا بالوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المشكلة هي أن الكثير من الآباء ليس لديهم هذا الوعي” (عبر اشخاص).

يعكس قرارهم المستقبلي قلقًا طبيًا متزايدًا مرتبطًا باستخدام الأطفال للهاتف. في تقرير نشرته شبكة سي بي إس نيوز في ديسمبر 2025، ناقش الدكتور ران بارزيلاي، طبيب الأطفال الحائز على جوائز في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، دراسة حديثة أجراها، والتي وجدت أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف أظهروا المزيد من الاكتئاب، ومعدلات أعلى من السمنة، ونومًا أسوأ من الأطفال الذين ليس لديهم أجهزة شخصية.