موقف ميغان ماركل والأمير هاري من الهواتف الذكية لأطفالهما قد يحمي صحتهم

الأمير هاري، دوق ساسكس، وميغان ماركل، دوقة ساسكس، هما أبوان فخوران لطفلين صغيرين، آرتشي (ولد في عام 2019) وليليبت (ولد في عام 2021). منذ أن رحبا بطفليهما، أصبح الزوجان يتحدثان بصراحة عن مواضيع الأبوة والأمومة. في السنوات السابقة، كان الأمير هاري لا يشجع علانية وجود ألعاب الفيديو في حياة الأطفال الصغار، وشاركت ماركل موافقتها على ملاحظات صندوق الغداء. وغني عن القول، مثل أي مجموعة أخرى من الآباء، أن الزوجين الملكيين قاما بالتأكيد برعاية أسلوب الأبوة والأمومة الشخصي.
وعلى الرغم من أنهما بعيدان عن عالم التكنولوجيا الشخصية، فقد شارك الأمير والدوقة أنهما ناقشا بالفعل موضوع الهواتف لصغارهما. وقال الأمير هاري في بودكاست حسن منهاج: “نحن نتحدث عن ذلك كثيرًا، حسن منهاج لا يعرف”. “أعتقد أنه بسبب ما نعرفه الآن، سنكون أكثر حذرًا وترددًا في السماح لأطفالنا بالوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المشكلة هي أن الكثير من الآباء ليس لديهم هذا الوعي” (عبر اشخاص).
يعكس قرارهم المستقبلي قلقًا طبيًا متزايدًا مرتبطًا باستخدام الأطفال للهاتف. في تقرير نشرته شبكة سي بي إس نيوز في ديسمبر 2025، ناقش الدكتور ران بارزيلاي، طبيب الأطفال الحائز على جوائز في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، دراسة حديثة أجراها، والتي وجدت أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف أظهروا المزيد من الاكتئاب، ومعدلات أعلى من السمنة، ونومًا أسوأ من الأطفال الذين ليس لديهم أجهزة شخصية.
وقد حث أفراد العائلة المالكة الآباء على التكاتف معًا ضد قوة الهواتف
قبل إعلانهم عن أجندتهم المناهضة للهواتف، كان ساسكس واضحين بشأن صحتهم العقلية وأهمية الصحة العقلية للأطفال. ليس سراً أن صعود الأجهزة الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي ارتبط بانخفاض الصحة العقلية للشباب، وقد تولى الدوق والدوقة قيادة المعركة ضد آلة الإعلام لحماية الفئات الأكثر ضعفاً في مجتمعنا. تحدثت ميغان ماركل بوضوح عن مخاطر الهواتف في أيدي الأطفال أثناء إزاحة الستار عن نصب تذكاري في نيويورك، قائلة: “إنها حقيقة عالمية أن أطفالنا في خطر بسبب ما يحدث عبر الإنترنت” (عبر شبكة سي بي إس).
ردد الأمير هاري مشاعر مماثلة في اليوم العالمي للصحة العقلية: “لقد قلت في الماضي إنه على الأقل إلى حد ما، اعتادت العائلات والآباء معرفة أن أطفالك آمنون تحت سقف منزلك. لا يمكننا قول ذلك بعد الآن” (عبر فانيتي فير). من الصعب إدارة السلامة الرقمية، خاصة مع الأطفال الصغار، وهو مفهوم تطرق إليه الأمير أيضًا في مقابلته الصوتية (عبر اشخاص). وأضاف: “لأنه في أي عالم منطقي وعادل وأخلاقي، لا ينبغي على الوالدين أن يأخذوا في الاعتبار هذا التطبيق، الذي يوضع على الهاتف – والذي بالمناسبة، يعد امتلاك هاتف لطفلك أمرًا مهمًا حقًا – ولكن في اللحظة التي تمنحهم فيها البوابة إلى كل شيء آخر، سيصبح الأطفال أطفالًا”.
ماذا يقول الخبراء عن استخدام الأطفال للهاتف؟
لم يخترع أفراد العائلة المالكة هذا النوع من التساؤلات تجاه اتصالات الأطفال بالهواتف. في الواقع، شجع خبراء الطب الآباء منذ فترة طويلة على تأجيل وصول أطفالهم إلى الأجهزة الشخصية منذ ازدهار الهواتف المحمولة. وفي السنوات الأخيرة، مع تسرب وسائل الإعلام الاجتماعية إلى المجتمع من خلال خلق المجتمع نفسه، أصبحت قوة الهواتف في حياة الشباب فلكية. قال الأمير هاري بنفسه: “أسهل ما يمكن قوله هو إبقاء أطفالك بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي. الحقيقة المحزنة هي أن الأطفال الذين لا يتواجدون على وسائل التواصل الاجتماعي يتعرضون عادةً للتنمر في المدرسة لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا جزءًا من نفس المحادثة مثل أي شخص آخر “(عبر بي بي سي).
تحدث الدكتور ران بارزيلاي عن دور الوالدين في إدارة اتصال طفلهم بهواتفهم: “عندما تعطي طفلك هاتفًا، عليك أن تفكر في الأمر على أنه شيء مهم لصحة الطفل – وتتصرف وفقًا لذلك” (عبر اوقات نيويورك). وأعربت الدكتورة ساندرا فريتشر عن قلقه أيضًا، والتي قدمت أيضًا نصيحة صغيرة: “معظم الأطفال لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، إما من خلال أجهزة iPad أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأشياء من هذا القبيل. قم بتقييم ما يحدث في هذا المشهد وقدرتهم على القيام بالأشياء بدون التكنولوجيا. عندما يُطلب منهم التخلص من أجهزتهم، فهذه علامة جيدة إذا فعلوا ذلك دون احتجاج أو صعوبات “(عبر مستشفى الأطفال في كولورادو).