موكي بيتس مدربًا في لعبة NBA All-Star Celeb

لمدة ليلة واحدة على الأقل في الشهر المقبل، سيتم تثبيت عقل موكي بيتس على الخشب الصلب والرميات الثلاثية وليس على الكرات السريعة وأوساخ الملعب.

وأعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الثلاثاء أن نجم دودجرز سيكون مدربا في لعبة رافلز سيليبريتي خلال أسبوع كل النجوم في الدوري في لوس أنجلوس.

ليس من الواضح بالضبط من سيدير ​​لاعب البيسبول خلال المنافسة – لم يتم الكشف عن القوائم رسميًا بعد – على الرغم من أن الدوري الاميركي للمحترفين كشف أن مغني الراب GloRilla والمنتج الموسيقي Mustard سيكونان اثنين من المشاركين.

ومن المقرر أن تنزل اللعبة في 13 فبراير في Kia Forum في إنجليوود، كاليفورنيا.

تاريخيًا، ضم معرض All-Star Week السنوي موسيقيين وممثلين ومذيعين، وبالطبع رياضيين.

في مباراة العام الماضي، التي سقطت في أوكلاند أرينا في أوكلاند، كاليفورنيا، حصل نجم “شيكاغو فاير” روما فلين على جائزة أفضل لاعب بعد أن سجل 22 نقطة.

كان دروسكي وتيريل أوينز وشابوزي وكاي سينات من بين الأسماء الكبيرة الأخرى التي شاركت.

في حين أن بيتس معروف ببراعته في التعامل مع الماس، فقد أظهر عضو قاعة المشاهير المستقبلي في كثير من الأحيان أن لديه بعض مهارات كرة السلة.

في الواقع، قبل بضعة أسابيع فقط، شوهد على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتدرب من أخمص القدمين إلى أخمص القدمين في تمرين متوتر مع المخضرم في الدوري الاميركي للمحترفين كريس بول.

ستقام مباراة كل النجوم الـ 75 من الدوري الاميركي للمحترفين بعد يومين فقط من مباراة المشاهير في Intuit Dome.