ميامي تصعق حامل اللقب ولاية أوهايو لتتأهل إلى نصف نهائي بطولة CFP

أرلينجتون ، تكساس – أعاد Keionte Scott اعتراضًا على بعد 72 ياردة للهبوط ، وحصل كارسون بيك على تمريرة TD وصدمت ميامي رقم 10 حامل اللقب ولاية أوهايو 24-14 ليلة الأربعاء في Cotton Bowl في ربع نهائي College Football Playoff الأول.

فازت الأعاصير (12-2، المصنف رقم 10 في CFP) بمباراتين فاصلة للوصول إلى الدور ربع النهائي في كرة القدم بعد أن احتاجت إلى رصيف كبير للوصول إلى الملعب المكون من 12 فريقًا، حتى بعد عدم اللعب في مباراة بطولة Atlantic Coast Conference.

فوز آخر وسيلعبون في البطولة الوطنية على ملعبهم.

التالي لميامي في الموسم الرابع للمدرب ماريو كريستوبال هو نصف نهائي CFP في Fiesta Bowl يوم 8 يناير ضد المصنفة رقم 3 جورجيا أو المصنفة رقم 6 Ole Miss، فرق SEC في Sugar Bowl مساء الخميس.

لم يكن هناك لقب وطني لـ “The U” منذ عام 2001، عندما كان كريستوبال لاعبًا هجوميًا لفريق الأعاصير وجزءًا من بطولته الثانية هناك.

تم رفض تكرار الأعاصير في الموسم التالي بخسارة مضاعفة في الوقت الإضافي في Fiesta Bowl أمام ولاية أوهايو، وهي المرة الأخرى الوحيدة التي التقى فيها الفريقان في وعاء – وآخر مرة لعبوا فيها في تلك المباراة.

قال كريستوبال: “الأمر لا يتعلق بي. إنه يتعلق بكل هؤلاء الأشخاص هنا، الأشخاص الذين سبقوهم”. “هذا جهد جماعي مشترك وعائلة…. نحن نتقدم، ونصبح أفضل وأفضل.”

الآن أصبحت ولاية أوهايو في المرتبة الثالثة (12-2، المصنف رقم 2 في CFP)، والتي دخلت اللعبة باعتبارها المفضلة بـ 9 1/2 نقطة وفقًا لـ BetMGM Sportsbook، والتي لا يمكنها الفوز بألقاب وطنية متتالية لأول مرة في تاريخ البرنامج.

لم يلعب فريق Buckeyes منذ خسارة 13-10 أمام رقم الآن. رقم 1 إنديانا في مباراة بطولة Big Ten للفرق التي لم تهزم في 6 ديسمبر.

لقد تأهلوا للدور ربع النهائي، ثم خسروا تمامًا مثل الفرق الأربعة التي تأهلت مباشرة إلى الدور ربع النهائي في الجولة الافتتاحية المكونة من 12 فريقًا الموسم الماضي.

جاء اختيار سكوت الثاني هذا الموسم عندما قفز تمريرة شاشة سريعة إلى اليسار ألقاها جوليان ساين، المتأهل للتصفيات النهائية لكأس Heisman، ثم كان لديه مجال مفتوح على مصراعيه للركض دون أن يمسه إلى منطقة النهاية ليتقدم 14-0 مع بقاء 11:49 في الشوط الأول.

جاء ذلك في الساعة 1:42 فقط بعد تمريرة بيك السريعة إلى مارك فليتشر جونيور ليخرج من الملعب الخلفي ليسجل 9 ياردات.

أكمل بيك، الذي كان جزءًا من ألقاب جورجيا الوطنية في عامي 2021 و2022 عندما كان ستيتسون بينيت هو اللاعب الأساسي، 19 من 26 تمريرة لمسافة 138 ياردة.

عندما سئل عما يميزه عن ميامي، قال بيك: “فقط الطريقة التي استجاب بها هذا الفريق للشدائد. كنا نعلم أن الوصول إلى اليوم لن يكون سهلاً. … هذا فريق كرة قدم جيد للغاية على الجانب الآخر.”

كانت رمية TD لفليتشر، الذي ركض أيضًا 19 مرة لمسافة 90 ياردة وكان أفضل لاعب هجوم في اللعبة، هي السابعة من أصل 13 إتمامًا متتاليًا لبيك.

سجل ذلك رقماً قياسياً في لعبة Cotton Bowl، والتي تم لعبها للمرة التسعين.

كان Sayin، وهو طالب احتياطي خلف ويل هوارد لبطولة ولاية أوهايو الموسم الماضي، 22 من 35 لمسافة 287 ياردة مع اعتراضين وTD إلى Jeremiah Smith. تم إقالة ساين خمس مرات.

حصل سميث، وهو من مواطني ميامي، على سبعة من تلك التمريرات لمسافة 157 ياردة، بما في ذلك 14 ياردة TD في الربع الرابع.

أضاف كارتر ديفيس هدفًا ميدانيًا بمسافة 49 ياردة في الربع الثالث وركض تشامار براون لمسافة 5 ياردات في الدقيقة الأخيرة من المباراة لصالح فريق الأعاصير، الذي كانت نقاطه الـ 24 هي أكبر عدد تخلت عنه ولاية أوهايو هذا الموسم.