ميتس تايلر روجرز بهدوء واحد من أفضل أذرع الثيران في MLB

لديه أبطأ كرة سريعة في لعبة البيسبول.

انه يلقي فقط اثنين من الملاعب.

قد يكون أسلوبه الغواصة أكثر التوصيلات الفريدة في هذه الرياضة الآن.

ومع ذلك ، على الرغم من ظهوره غير التقليدي ، فإن تايلر روجرز المخلص الجديد في Mets كان أحد أفضل الأسلحة في لعبة البيسبول لأكثر من نصف عقد.

كان روجرز ، الذي حصل عليه Mets في مقابل المخلص José Buttó وآفاق Drew Gilbert و Blade Tidwell ، لاعباً أساسياً في لعبة The Giants ‘Bullpen قبل التعامل مع Big Apple يوم الأربعاء.

منذ ظهوره لأول مرة في عام 2019 مع سان فرانسيسكو ، سجل روجرز 2.79 عصرًا عبر 396 ⅔ أدوار ، وهو امتداد لا يصدق من الاتساق في وضع متقلبة للغاية من عام إلى آخر.

على مدار المواسم الخمسة الماضية ، يمتلك روجرز سادس أفضل حقبة (2.74) بين المسكنات مع ما لا يقل عن 250 أدوار من الثيران.

لقد ساعدته طرقه الناعمة في أن يصبح إبريق الإغاثة الأكثر متانة في لعبة البيسبول مع الحفاظ على فعاليته.

منذ عام 2021 ، قاد روجرز جميع المسكنات بـ 346 مباراة ، حيث قادت الدوري الوطني في الألعاب مرتين خلال تلك الفترة وترى ما لا يقل عن 68 مباراة في كل من المواسم الأربعة الماضية.

يقوم روجرز بذلك مع مغسلة التي يبلغ متوسطها حوالي 83 ميلاً في الساعة وانزلاق “صاعد” غير تقليدي مثل أي ملعب في هذه الرياضة مع ما يقرب من قدم من الاستراحة الأفقية.

لا يضرب الغواصة العديد من اللاعبين ، حيث يثقب 6.7 مقاتلين فقط لكل تسعة أدوار خلال حياته المهنية ، لكنه سيد في توليد اتصال ناعم ونادراً ما يعطي تصاريح مجانية.

معدل روجرز 31.1 في المائة المسموح به منذ عام 2021 هو ثالث أفضل مسكنات مؤهلين. لقد حصل أيضًا على معدل نزهة ضئيلة 2.1 في المائة على مدار العامين الماضيين.

لا يوضح أي Stat بشكل أفضل مدى صعوبة روجرز في التراجع عن إجمالياته في المنزل ، مما سمح فقط 27 بالمنزل في مسيرته الكبيرة في الدوري ، بما في ذلك ثلاثة فقط من كل 50 أدوار هذا الموسم مع العمالقة.

في سن 34 ، هناك سبب للاعتقاد بأن روجرز أفضل من أي وقت مضى ، مع انطلاق مهنة الموسم الكامل في العصر (1.80) ، والمشي في التاسعة (0.7) ، ومعدل الكرة الأرضية (64.4 في المائة) والزيارات المسموح بها لكل تسعة (7.0).

إذا لم يكن هذا مقنعًا بما فيه الكفاية ، فإن المقاييس المتقدمة تحب روجرز على الرغم من نهجه الغريب. لديه عرض متلألئ 3.31 مستقلة عن ميدانه خلال مسيرته ويحتل المرتبة باستمرار بالقرب من قمة المتصدرين في العصر المتوقع.

على الرغم من أنه لن يضيء مسدس الرادار ، إلا أن روجرز سيساعد على الفور في إعداد الأمور لإدوين دياز.

سوف ينطلق روجرز خلف دياز في ثور الأمازيين ، مما يوفر تباينًا كبيرًا من رميهم القريب.

من خلال إضافات ريان هيلسلي رمياً شاقاً وجنوبو غريغوري سوتو أيضًا ، فإن Mets لديها حجة للثور الأكثر موهبة في لعبة البيسبول ، على الأقل على الورق.