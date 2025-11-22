ميتس غير مناقصة ثلاثة مسكنات، وتجنب التحكيم مع تيرون تايلور

أجرى فريق ميتس بعض عمليات التنظيف في قائمتهم المكونة من 40 لاعبًا يوم الجمعة، دون تقديم عطاءات لثلاثي من المسكنات في اليسار خوسيه كاستيلو وداني يونغ والأيمن ماكس كرانيك.

كما وافقوا أيضًا على عقد لمدة عام واحد مع لاعب الدفاع تيرون تايلور، بقيمة 3.8 مليون دولار، لتجنب التحكيم.

خضع يونغ اليساري، الذي وصل إلى 4.50 عصرًا عبر 52 مباراة مع فريق ميتس، لعملية جراحية لتومي جون في مايو، بينما يعود كرانيك، الذي سجل 3.65 عصرًا عبر 24 مباراة و37 جولة هذا العام، من جراحة إصلاح وتر المثنية التي خضع لها في منتصف هذا الموسم.

كان كاستيلو يتمتع بصحة جيدة، وقد طالبه فريق ميتس بالتراجع عن التنازلات قبل أسبوعين بعد أن سجل 2.35 عصرًا في 16 مباراة لهم (واحد من الفرق الأربعة التي شارك فيها هذا الموسم).

لكنهم قرروا تحرير مكانه في القائمة بدلاً من إبقائه في مكانه.

أعلن الفريق أن جميع اللاعبين الآخرين في قائمة ميتس المكونة من 40 لاعبًا قد تم توقيعهم لعام 2026 أو تم طرح عقودهم.

