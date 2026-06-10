ميتس فرانسيسكو ليندور يقترب من العودة من إصابة في ربلة الساق

من بين العديد من اللاعبين المصابين المنتشرين في قائمة ميتس، ربما لا يوجد أحد أكثر أهمية من فرانسيسكو ليندور.

كما ذكرت صحيفة The Post سابقًا، من المتوقع أن يعود اللاعب القصير من إجهاد ربلة الساق اليسرى الذي أبعده عن الملاعب منذ أواخر أبريل في وقت لاحق من هذا الشهر.

وعندما سُئل ليندور يوم الثلاثاء عن جدول زمني محتمل للعودة، قال لصحيفة The Post إنه ليس لديه جدول زمني.

وقال ليندور قبل خسارة ميتس 7-0 أمام الكاردينالز في سيتي فيلد: “لدي هدف يتمثل في العودة في أقرب وقت ممكن”.

لا يبدو أنه بعيد جدًا.

كما قال كارلوس ميندوزا قبل خسارة ميتس 7-0 أمام الكاردينالز ليلة الثلاثاء في سيتي فيلد، من المتوقع أن يقوم ليندور بأنشطة البيسبول الكاملة هذا الأسبوع وبعد ذلك سيقرر الفريق خطوته التالية.

لم يدير القواعد بعد، لكن ليندور قال: “أستطيع أن أفعل كل شيء. أشعر وكأنني أتحسن. وأواصل التحقق من جميع المربعات المتوفرة لي”.

سيكون الجري بأقصى سرعة من بين الاختبارات النهائية، وقال ليندور إنه يشعر بالتشجيع.

وقال ليندور: “ليس هناك أي إزعاج، لذا سيكون من السخافة أن أقول (لست متشجعاً). من الواضح أنني أريد أن ألعب، ولكن من ما يقولون، كل شيء يسير بالطريقة التي تم التخطيط لها”.

تعرض ليندور للإصابة في 22 أبريل، وهو نفس اليوم الذي عاد فيه خوان سوتو من ربلة الساق المتوترة.

كانت عدم قدرة النجمين على البقاء في الملعب معًا لأي فترة من الوقت إحدى مشكلات ميتس هذا الموسم.

من الآمن افتراض أن ليندور سيحتاج إلى مهمة إعادة تأهيل قبل أن يتمكن من العودة إلى التشكيلة التي تشتد الحاجة إليها.

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قال ميندوزا إن فحص التصوير بالرنين المغناطيسي على كاحل خورخي بولانكو كان نظيفًا وأن الفريق سيعدل روتين الجري قبل المباراة، فضلاً عن منعه من اللعب في الدفاع.

عندما يعود بولانكو، فمن المحتمل ألا تكون القاعدة الأولى خيارًا في المستقبل المنظور.

لا يزال رجل القاعدة الأول الآخر في المنظمة، وهو الاحتمال رايان كليفورد، بحاجة إلى التطوير وقال ميندوزا إنه يحتاج إلى مزيد من وقت اللعب في Triple-A سيراكيوز قبل أن يصبح خيارًا على مستوى الدوري الرئيسي.