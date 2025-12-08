ميتس مهتم بكايل شواربر مع بدء الاجتماعات الشتوية

أورلاندو، فلوريدا – قدم رحيل براندون نيمو لفريق ميتس إمكانية أخرى كانت أقل جاذبية في السابق: إضافة مضرب أيسر قوي.

على هذا المنوال، أبدى المديرون التنفيذيون للفريق اهتمامًا بكايل شواربر، وفقًا لمصادر الصناعة، مما قد يمنح التشكيلة ضربة يساري لا مثيل لها 1-2، جنبًا إلى جنب مع خوان سوتو.

واحتل شواربر (32 عاما) المركز الثاني في تصويت أفضل لاعب في الدوري الوطني بعد أن هاجم 56 لاعبا الموسم الماضي لصالح فيليز. سيكون شواربر مناسبًا في المقام الأول إذا انتقل فريق ميتس من بيت ألونسو، الذي، إذا عاد إلى ميتس، فمن المرجح أن يلعب الكثير من عقده التالي بصفته DH.

وبحسب ما ورد تلقى شواربر صفقة مدتها أربع سنوات من القراصنة بقيمة لا تقل عن 100 مليون دولار. تم أيضًا ربط مواطن ميدلتاون بولاية أوهايو بالريدز.

