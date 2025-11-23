ميتس يتاجر براندون نيمو مع رينجرز مقابل ماركوس سيمين

تضمنت الخطوة الرئيسية الأولى لفريق Mets بعد غيابه عن فترة ما بعد الموسم تداول اللاعب الأطول بقاءً.

إنهم يرسلون براندون نيمو – الذي كان لديه شرط عدم التجارة الكامل بعد توقيع عقده لمدة ثماني سنوات بقيمة 162 مليون دولار في عام 2022 – إلى رينجرز مقابل اللاعب ماركوس سيمين، حسبما أكد جون هيمان من صحيفة The Post.

وقال هيمان إن لاعب فريق ميتس منذ فترة طويلة وافق على الصفقة.

نيمو، الذي قضى كل المواسم العشرة من حياته المهنية في كوينز، وصل إلى .262 مع 0.760 OPS عبر 155 مباراة الموسم الماضي، في حين وصل Semien – وهو نجم كل النجوم في ثلاثة من المواسم الخمسة الماضية – إلى 0.230 مع 0.669 OPS عبر 127 مباراة.

وهذه هي الخطوة الأولى لرئيس عمليات البيسبول ديفيد ستيرنز لإصلاح القائمة التي كانت لديها توقعات بطولة العالم في عام 2025 ولكنها لم تتمكن حتى من كسر بطولة ما بعد الموسم.

يضيف سيمين، وهو رجل أساسي ثانٍ، قطعة جديدة إلى ملعب ميتس – والذي غالبًا ما يتم خلطه بين جيف ماكنيل وبريت باتي في القاعدة الثانية العام الماضي – ويوفر بداية جديدة للضارب الأيمن الذي لعب سابقًا أيضًا لفريق White Sox وA’s.

لقد وقع عقدًا مدته سبع سنوات بقيمة 175 مليون دولار مع رينجرز قبل موسم 2022، وأصبح عضوًا أساسيًا في فريق تكساس الذي فاز ببطولة العالم في العام التالي.

لكن إضافة سيمين أجبرت فريق ميتس – في مبادلة لاعب لواحد – على التخلي عن الدعامة الأساسية في الملعب، والتي شهدت أعلى مستوياتها في السباق إلى NLCS في عام 2024 إلى جانب أدنى مستوياتها في عامي 2023 و 2025.

لقد ربط سجل امتياز ميتس بلعبة RBI بتسعة الموسم الماضي، وقد وصل إلى 20 لاعبًا في كل من حملاته الثلاث الأخيرة أيضًا.

عانى نيمو، البالغ من العمر 32 عامًا والذي تم اختياره من قبل فريق ميتس في الجولة الأولى بعد تخرجه من المدرسة الثانوية في عام 2011، من التهاب اللفافة الأخمصية في قدمه اليسرى خلال تصفيات 2024، واستمر تعافيه من ذلك حتى بداية تدريب الربيع.

سيحتاج Stearns أيضًا إلى معالجة المخارج المحتملة لإدوين دياز الأقرب ورجل القاعدة الأول بيت ألونسو في الوكالة الحرة، بالإضافة إلى معالجة التناوب واللعب الذي كان أداؤه ضعيفًا على طول الامتداد.

ولكن الآن، بعد خروج نيمو، من المرجح أن يحتاج فريق ميتس إلى إضافة لاعب دفاع آخر أيضًا.

هذه قصة متطورة وسيتم تحديثها.