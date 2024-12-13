ميتس يتقاعد ديفيد رايت رقم 5 لتكريم قائد الفريق السابق

سيواصل فريق Mets اتجاهه الأخير المتمثل في الإضافة أخيرًا إلى قائمة أرقام المتقاعدين من خلال تكريم قائدهم السابق في عام 2025.

أكد مصدر للبيسبول يوم الجمعة أن رقم ديفيد رايت رقم 5 سيأخذ مكانه الصحيح بجانب المستلمين المتأخرين في العام الماضي Doc Gooden و Darryl Strawberry – بالإضافة إلى أساطير فريق Mets الآخرين – في 19 يوليو في سيتي فيلد.

رايت، الذي يدخل عامه الثاني في اقتراع قاعة مشاهير البيسبول بعد حصوله على 6.2 بالمائة من الأصوات في عامه الأول من الأهلية قبل عام واحد، سيتم أيضًا إدراجه قبل مباراة ذلك اليوم ضد الريدز في قاعة مشاهير الفريق.

كان موقع MLB.com أول من نشر خبر اعتزال رايت بالقميص.

كان رايت البالغ من العمر 41 عامًا حائزًا على جائزة كل النجوم سبع مرات وفاز بجائزة القفاز الذهبي مرتين في القاعدة الثالثة خلال 15 عامًا مع فريق ميتس في الفترة من 2004 إلى 2018.

لقد سجل معدل ضرب مهني قدره .296 مع OPS قدره .867، وجمع 1777 نتيجة مع 242 ضربة منزلية و972 RBIs.

شابت الإصابات السنوات الأربع الأخيرة من حياته المهنية، حيث ظهر في 77 مباراة فقط في الفترة من 2014 إلى 2018، على الرغم من أنه كان قادرًا على الظهور في آخر رحلة للامتياز إلى بطولة العالم في عام 2015.

بالإضافة إلى جودن وستروبيري، تقاعد فريق ميتس أيضًا من أرقام جيري كوسمان وكيث هيرنانديز وويلي ميس في المواسم الأخيرة تحت قيادة المالك ستيف كوهين.

لقد انضموا إلى المديرين السابقين كيسي ستنجل وجيل هودجز، وآس الامتياز توم سيفر، والماسك مايك بيازا، والمكرم على مستوى الدوري جاكي روبنسون.