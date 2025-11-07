ميتس يمدد العرض المؤهل لإدوين دياز

إذا وقع في مكان آخر، فإن إدوين دياز سيترك فريق ميتس خالي الوفاض في الغالب … ولكن ليس خالي الوفاض تمامًا.

في ما كان بمثابة إجراء شكلي يوم الخميس، مدد فريق ميتس عرضًا مؤهلًا نحو أقرب ما يمكن رفضه.

إذا وقع دياز مع نادٍ آخر، فسيحصل فريق ميتس على اختيار تعويضي بعد الجولة الرابعة في مسودة العام المقبل.

بعد أن اختار دياز عدم المشاركة في العامين الأخيرين وبقاء ما يقرب من 37 مليون دولار في عقده، فمن المؤكد أنه سيرفض العرض لمدة عام واحد بقيمة 22.025 مليون دولار والذي سيضعف سوقه قليلاً، مما سيكلف فريقًا غير ميتس يوقع معه في مشروع رأس المال.

ومع ذلك، يظل فريق ميتس منافسًا قويًا للحصول على خدماته، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الثقة في دياز، الذي عاد إلى مستواه المهيمن الموسم الماضي، وجزئيًا بسبب خياراتهم الداخلية الضعيفة.

دياز، الذي وقع عقدًا مدته خمس سنوات بقيمة 102 مليون دولار بعد موسم 2022، غاب عن عام 23 بسبب تمزق الوتر الرضفي، وكان محترمًا ولكنه لم يكن مذهلاً خلال حملة 20 تصديًا و3.52 عصرًا ’24، ثم نظر تمامًا إلى النخبة الخاصة به الموسم الماضي عندما سمح فقط بـ 12 نقطة مكتسبة في 66 ¹/₃ جولة (1.63 عصر)، وضرب 98 وسجل 28 عملية حفظ.

إن تفوقه خلال موسمه البالغ من العمر 31 عامًا جعل قرار إلغاء الاشتراك أمرًا سهلاً.

إذا غادر دياز، فلن يكون لدى فريق ميتس بديل جاهز. اختار AJ Minter الموسم الأخير من عقده ولكنه خرج من الجراحة الأخيرة.

سيعود بروكس رالي، لكن رايان هيلسلي وتايلر روجرز وجريجوري سوتو وراين ستانيك هم وكلاء أحرار.

تشمل عمليات الإغلاق المحتملة في سوق الوكيل الحر هيلسلي وروبرت سواريز وديفين ويليامز وإميليو باغان وراسيل إغليسياس ولوك ويفر.

طالب فريق ميتس بإعفاء لاعبين من التنازلات: اليساري خوسيه كاستيلو، الذي ارتد داخل وخارج القائمة المكونة من 40 لاعبًا هذا الموسم، ورجل المرافق جي هوان باي.

تم اختيار كاستيلو من الأوريولز، الذين اطالبوا به من مارينرز في سبتمبر. قبل ذلك، تم تعيين اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا للتنازل من قبل Diamondbacks في مايو وتم تداوله مع Mets، الذي لعب معه بشكل جيد (2.35 عصرًا في 16 مباراة) ولعب بشكل متقطع (DFA’d ثلاث مرات من قبل Mets قبل أن يمسكه سياتل).

باي، وهو توقيع دولي كبير سابق، لم يحقق (.586 OPS في 163 مباراة) في فترات في البطولات الكبرى على مدى أربعة مواسم مع القراصنة.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي لا يزال لديه خيار دوري ثانوي متبقي، لعب في الغالب القاعدة الثانية والميدان الأوسط على مستوى الدوري الرئيسي، وهو يخرج من موسم Triple-A القوي الذي سجل فيه 0.805 OPS مع 23 سرقة في 67 مباراة.

يجتمع طاقم تدريب فريق ميتس ذو المظهر الجديد معًا.

يخطط فريق ميتس لتعيين تيم ليبر كمدرب أساسي ثالث لهم، حسبما أفاد جويل شيرمان من صحيفة The Post يوم الخميس، بعد أن خدم لاعب البيسبول في نفس الدور (بالإضافة إلى مدرب الملعب) لفريق بادريس خلال العامين الماضيين.

بدأ ليبر، وهو لاعب ثانوي محترف قضى فترات مع الشركات التابعة لميتس في التسعينيات، مسيرته التدريبية مع ميتس في عام 1996 وشق طريقه عبر العديد من المنظمات قبل أن يصبح المدرب الأساسي الأول لفريق بلو جايز في الدوري الرئيسي من 2014 إلى 2018.

وسيتولى ليبر مسؤولية مايك ساربو، الذي يعد من بين العديد من أعضاء الجهاز الفني لعام 2025 الذين رحلوا بعد موسم كارثي خالٍ من التصفيات.

كجزء من الإصلاح الشامل، قام فريق ميتس بتعيين جيف ألبرت مديرًا للضربات وتروي سنيكر كمدرب ضربات. سيكون كاي كوريا مدربًا على مقاعد البدلاء تحت قيادة المدرب العائد كارلوس ميندوزا.

من المتوقع أن يقوم فريق ميتس بتعيين جاستن ويلارد كمدرب نصب.

تم اختيار بيت ألونسو وخوان سوتو الفائزين بالدوري الوطني الفضي في القاعدة الأولى وفي الملعب على التوالي.

بالنسبة لألونسو، الذي أطاح بـ 38 لاعبًا وسجل 0.871 OPS والذي كان أفضل ما لديه منذ موسمه الأول، فإن جائزة أفضل لاعب هجوم في مركزه تمثل أول جائزة له.

سوتو، الذي أنهى السباق بـ 43 جولة على أرضه، و38 قاعدة مسروقة و0.921 OPS، أصبح الآن فائزًا ست مرات.

خسر المتأهل الآخر لميتس ، فرانسيسكو ليندور ، أمام جيرالدو بيردومو من أريزونا عند نقطة توقف قصيرة.

انتخب اللاعب نيك مادريجال، الذي وقع عقدًا مجزأًا لمدة عام واحد في الشتاء الماضي قبل أن يصاب بكسر في كتفه في المعسكر، وكالة حرة.

<br />

تم تعيين Lefty Nate Lavender، الذي اختاره فريق Rays في مسودة القاعدة 5 العام الماضي، بعد أن أمضى الموسم الماضي في قائمة المصابين لمدة 60 يومًا.

إذا وافق على التنازلات، فسيتم عرض احتمال الإغاثة مرة أخرى على ميتس.