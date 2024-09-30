ميتس ينجو من خطأ إدوين دياز “غير المبرر” في الفوز بالمباراة الفاصلة

جعل إدوين دياز الأمور أكثر جنونًا مما كان ينبغي أن تكون عليه في فوز فريق ميتس المذهل بنتيجة 8-7 على الشجعان والذي جعلهم يتأهلون إلى التصفيات.

وقف دياز على التل في الشوط الثامن عندما قام ضارب القرص جاريد كيلينيك بتمزيق الكرة أسفل خط الملعب الأيمن حيث اعترضها بيت ألونسو ببراعة.

تمكن كيلينيك من التغلب على ألونسو في الحقيبة حيث وصل دياز إلى الحقيبة اعتذاريًا بعد كيلينيك وألونسو.

كان من الممكن أن يكون الأخير من الشوط الثامن. وبدلاً من ذلك، سمح بالركض للتسجيل ليقلص الفارق إلى 6-4 ويمهد الطريق لثنائية أوزي ألبيس ثلاثية الأشواط التي منحت أتلانتا التقدم 7-6.

لم يوافق جناح ESPN على خطأ دياز العقلي.

“بقيت على التل معجبًا بالمسرحية. ثم يقول: “أوه، لا بد لي من الركض”. قال إدواردو بيريز: “إنه أمر صعب”.

وافق ديفيد كون على ذلك قائلاً: “أنت ترى الكثير من لاعبي الملعب منشغلين جدًا برميهم، وتنفيذ الرميات، لدرجة أنهم ينسون الجزء الآخر من اللعبة. في هذه المباراة وكل شيء على المحك، لا يمكن تبريره.

كان كل ذلك جزءًا من نهاية ملحمية للمباراة الأولى بالرأس المزدوج حيث يحتاج كل فريق إلى فوز واحد على الأقل للتقدم إلى التصفيات.

تأخر فريق ميتس 3-0 في الشوط الثامن قبل أن ينفجر لستة أشواط مع وضع هوميروس براندون نيمو اللمسات الأخيرة على المسيرة.

رد الشجعان بعد ذلك بأربع أشواط من فيل ماتون ودياز لاستعادة الصدارة.

يستطيع دياز أن يشكر فرانسيسكو ليندور لإنقاذه الأقرب مما كان يمكن أن يكون قدرًا كبيرًا من اللوم. أطلق نجم Mets Shortstop هوميروس من جولتين في الشوط التاسع ليمنح Mets التقدم 8-7

عاد دياز، الذي ألقى 26 رمية في فوز ميتس 5-0 على برويرز يوم الأحد، إلى المركز التاسع وأصلح الشوط الثامن المهتز.

عمل دياز حول أغنية فردية من إيلي وايت لإغلاق المباراة وتأمين مكان ميتس في التصفيات.

بعد المباراة الثانية للرأس المزدوج، سيتوجه فريق ميتس إلى سان دييغو إذا فاز أو ميلووكي إذا خسروا في جولة البطاقات البرية التي تبدأ مساء الثلاثاء.

يحتاج الشجعان إلى الفوز للانضمام إلى ميتس في التصفيات. إذا نجح فريق ميتس في تحقيق الفوز، فسيحصل فريق دياموندباكس على المركز الأخير في التصفيات في الدوري الوطني.