ميتس DFA تومي فام، وقع مع لاعب الدفاع أوستن سلاتر

انتهت فترة تومي فام الثانية مع فريق ميتس بعد أسبوعين فقط، ويتجه مضرب مخضرم آخر إلى كوينز.

تم إبلاغ فام ليلة الأحد أنه سيتم تعيينه للمهمة. وقع النادي مع أوستن سلاتر ، وفقًا لمصادر الصناعة.

امتلك سلاتر (33 عامًا) OPS .460 في 11 مباراة مع فريق مارلينز هذا الموسم قبل إطلاق سراحه.

كان فام، 38 عامًا، 0 مقابل 13 على اللوحة في دور بدوام جزئي بعد وصوله بصفقة دوري ثانوي.

بصفته لاعبًا أيسرًا أساسيًا في المباراة الأولى من الضربة الرأسية المزدوجة يوم الأحد، فقد حصل على 0 مقابل 2 ولم يظهر في الكأس الليلية. خسر ميتس 3-1 و3-0 أمام روكيز.

كان نولان ماكلين “سعيدًا جدًا” ببدايته يوم الأحد، لكنها لم تكن أنظف مباراة له هذا الموسم.

عمل لاعب فريق ميتس الصاعد في الشوط السادس من المباراة الأولى بالرأس المزدوج يوم الأحد، لكنه لم يسجل أي خروج قبل أن تتم إزالته مع القواعد المحملة في خسارة الفريق 3-1 أمام فريق روكي.

أنتج فريق Rockies أيضًا حركة المرور في الشوط الرابع، مما أدى إلى زيادة عدد ملاعب McLean. بشكل عام، سمح بجريتين، واحدة غير مكتسبة، بخمس ضربات ومشي مرتين بسبع ضربات. ألقى 91 رمية.

قال ماكلين: “اعتقدت أن أغراضي كانت في مكان جيد”. “أنا سعيد جدًا بالنزهة. كانت هناك بعض حركة المرور هناك في جولتين، لكنني شعرت أنني قمت بعمل جيد.”

وهذه هي الخسارة الرابعة على التوالي للفريق في مباراة بدأها ماكلين، الذي لم يستسلم بعد لأكثر من ثلاث أشواط مكتسبة في مباراة هذا الموسم. يمتلك صاحب اليد اليمنى 2.55 عصرًا في بداياته الست.

هل هناك ضغط إضافي مع العلم أن مساحة الخطأ قد تكون ضئيلة بالنظر إلى هذه التشكيلة المتعثرة؟

قال ماكلين: “بالطريقة التي نراها في النادي، يتم ذلك في أي لحظة الآن”. “نحن ننظر إلى التشكيلة التي تخرج هناك كل يوم ونعلم مدى صعوبة عملهم. إنها مجرد مسألة وقت. نحن نعلم مدى جودة هؤلاء اللاعبين.”

بدأ خورخي بولانكو في الركض والضرب في مركز إعادة التأهيل بعد إصابته بكدمة في معصمه الأيمن. يتعامل بولانكو أيضًا مع التهاب كيسي في وتر العرقوب الأيمن والذي كان مشكلة مستمرة منذ عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للموسم. ويخضع بولانكو للتقييم على أساس أسبوعي، وفقًا للمدير كارلوس ميندوزا.