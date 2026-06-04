ميتشل روبنسون جلس على مقاعد البدلاء في فوز نيكس بالمباراة الأولى

سان أنطونيو – انتهى أسبوع من الغموض مع وجود ميتشل روبنسون في الملعب.

ولكن لا يوجد مزيد من الوضوح حول كيفية تعرضه لإصابته بالفعل.

لعب روبنسون 13 دقيقة في فوز نيكس 105-95 في المباراة الأولى على توتنهام مساء الأربعاء في مركز فروست بانك.

وسجل نقطتين وست متابعات. جاءت نقطته في زقاق فوق لوك كورنت.

قال المدرب مايك براون عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن روبنسون محدود: “لم أكن أعتقد أنه كذلك”. “يجب أن أعود وأشاهد الشريط. لقد سدد كرة ساقطة. وكان لا يزال يمثل تهديدًا رأسيًا. … ومن ثم دفاعيًا، اعتقدت أنه كان جيدًا أيضًا، حيث حاول الارتداد، وإبعاد هؤلاء الرجال عن المرمى.”

أصبحت حالة روبنسون قصة مركزية لنيكس بعد أن خضع لعملية جراحية لكسر في المشط الخامس في يده اليمنى بين نهائيات المؤتمر والنهائيات. لقد تم إدراجه على أنه مشكوك فيه في الفترة التي سبقت يوم الأربعاء.

وقال روبنسون عندما سئل عما إذا كان يشعر بالتوتر في أي وقت مضى لأنه لن يتمكن من اللعب: “لا، لم يكن لدي أدنى شك في ذهني”. “أنا هنا منذ ثماني سنوات. لم يكن من الممكن أن أفتقد هذا.”

كيف شعرت يده؟

قال روبنسون: “لقد كان الأمر مستقيماً”. “كان الأمر على ما يرام. سنرى كيف سيكون الأمر الليلة.”

كان نيكس غامضًا ولم يكشف عن كيفية حدوث الإصابة، واكتفى بالقول إنها لم تحدث في مباراة أو تدريب. وذكرت ESPN أن ذلك حدث في منزله.

كان يوم الأربعاء هو المرة الأولى التي يُتاح فيها روبنسون لوسائل الإعلام منذ نهائيات المؤتمر. لكنه ما زال غير مهتم بالكشف عما حدث بيده.

وقال: “نحن هنا من أجل كرة السلة”.

ركض أحد المشجعين إلى الملعب وحاول التقاط صورة شخصية مع فيكتور ويمباانياما، مما أدى إلى إيقاف المباراة الأولى مؤقتًا قبل أن يخرجه الأمن من الملعب.

قال ويمباانياما: “لم أواجه هذا الموقف من قبل”. “لم أكن أعرف كيف أتصرف. لقد فاجأني ذلك حقًا.”