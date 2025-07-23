ميت أوزي أوزبورن الأسطوري أوزي أوزبورن في 76

في 22 يوليو 2025 ، عرض العالم وداعًا حزينًا لواحد من أكثر الوجوه والأصوات المعروفة في تاريخ المعادن ، أمير الظلام نفسه ، Ozzy Osbourne (عبر Sky News). كان 76.
كان Ozzy Ozzy Osbourne بلا شك ، كان أحد أكثر وأصوات وأصواتًا شهيرة ومُنصّمة على نطاق واسع وفريدة من نوعها ، في بعض الأحيان مثيرة للجدل ، وعدم وجود أصوات طويلة الأجل في جميع الموسيقى الحديثة. بصفته مغنيًا رئيسيًا وربع السلف المعدني الثقيل ، ساعد Ozzy في إطلاق عائلة كاملة فقط من الصخور واللف ، ولكن أيضًا الكثير من الجمالية المظلمة ذات الطابع الديني والمواضيع التي تسير جنبًا إلى جنب مع تاريخ المعادن. قام Schticky’s Schticky و Faux-Satanic و Leather and Drugs Persona-والكثير من المواد غير المشروعة-خلال وقته في السبت ، وحياته المهنية الفردية في الثمانينيات ، وعاد إلى يوم السبت في التسعينيات ، وعلى طول حياته المتأخرة. وبشكل عام ، ذهب تأثير Ozzy على الأجيال القادمة من الموسيقيين إلى أبعد من ذلك بكثير ، إلى ما هو أبعد من Grammys الثلاثة (لكل Grammys) و 120 مليون سجل جماعي تم بيعه (أكثر من 70 مليون سجل مع السبت ، لكل الرسوم البيانية الرسمية ، وأكثر من 51 مليون منفرد ، لكل مخطط أسياد).
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أصدرت عائلة Ozzy البيان التالي عبر Sky News: “إنه بحزن أكثر من مجرد الكلمات التي يمكن أن تنقل أنه يتعين علينا الإبلاغ عن أن أوزوي أوزسبورن المحبوب قد توفي هذا الصباح. لقد كان مع عائلته ومحيطًا بالحب”.
شاب مضطرب لجأ إلى الموسيقى
ولد جون مايكل أوسبورن ، المعروف أيضًا باسم Ozzy Osbourne ، الرابع من بين ستة أطفال لعائلة من الطبقة العاملة في برمنغهام ، إنجلترا في عام 1948 ، كما تنص السيرة الذاتية. في المنزل ، قال Ozzy إن والده كان “إنجليزيًا ورائعًا” (عبر رولينج ستون) ، بينما كان في المدرسة تخويف أوزي بطرق لم يشرحها أبدًا ، ولكن ببساطة يطلق عليها “فظيع” ، كما يستشهد بيوتوب على يوتيوب. لقد كان أيضًا عسر القراءة الشديد ، لدرجة أنه خرج من المدرسة في سن 16 عامًا. في الوقت الذي حاول فيه يده في وظائف غريبة ، مثل العمل في مسلخ ، وتم إرساله في النهاية إلى السجن بتهمة السطو.
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طوال حياته المبكرة ، عزز Ozzy حبًا عميقًا للموسيقى. عندما سمع “تحبك” من البيتلز ، قال: “لقد صعد عالمي مثل نجم إطلاق النار. لقد كانت تجربة إلهية. تغيرت الكواكب”. عندما خرج Ozzy من السجن ، التفت إلى الغناء وبدأ يبحث عن فرق للانضمام. من خلال الخيار الأكثر احتمالًا والسخيفًا – إعلان في النافذة في متجر Ringway Music Shop في برمنغهام لم يقل شيئًا أكثر من “Ozzy Zig Beeds Gig” – Terry “Geezer” Butler ، عازف الجيتار المستقبلي في Black Sabbath ومن ثم “Trainee Accountant” ، على باب Ozzy. مع استمرار Loudersound ، تعاونوا مع عازف درامز الجاز بيل وارد ، عازف الجيتار توني إيمي الذي فقد اثنين من أطراف أصابعه في حادث مصنع للصفائح المعدنية ، و BAM: وُلد السبت الأسود في المستقبل.
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أمير الظلام قادم
مع Ozzy على الغناء ، مرت Black Sabbath باثنين من أسماء الفرقة قبل أن يستقر على لقبهم الشيطاني الأيقوني. في أواخر الستينيات من القرن الماضي ، كما تقول السيرة الذاتية ، فقد أطلقوا في الأصل على أنفسهم اسم “البولكا تولك بلوز”. بدأوا في تقديم العروض المحلية وغيروا اسمهم إلى “الأرض” ، لكن عندما أدركوا أن الأرض قد تم أخذها ، استقرت على “Black Sabbath” بعد فيلم Boris Karloff لعام 1963. في ذلك الوقت ، كان Iommi مستوحى من فيلم رعب يتم تشغيله في مسرح قريب ، وقال: “ربما يجب أن نتوقف عن فعل البلوز وكتابة الموسيقى المخيفة بدلاً من ذلك” ، كما يوضح Loudersound. Come 1970 ، أصدرت الفرقة ألبومها الأول ، “Black Sabbath” ، Under Vertigo Records ، مع أسماء مسارات مثل “The Wizard” و “Evil Woman” و “Wicked World”. في تلك المرحلة ، تم وضع مسار Ozzy و The Band إلى حد كبير.
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على الرغم من أن الألبومين الأولين في Sabbath تم بيعه جيدًا وحصل على Airplay لائق ، إلا أنه استغرق حتى ألبومهم الرابع ، “Sabbath Bloody Sabbath” (1973) ، لكي يقفز النقاد على متنه ويشيدون العمل “تحفة” و “ضرورية لأي مجموعة من المعادن الثقيلة” ، كما يوضح الشفاء لاندمارك. نمت شهرة Sabbath على مدى السنوات اللاحقة ، ومعها ، مشاكل تعاطي المخدرات. أوزي ، على وجه الخصوص ، كافح أثناء التسجيلات والعروض الحية. بعد إصدار “Never Say Die Die!” لعام 1978 ، نمت Rifts in the Band إلى النقطة التي أطلقت فيها Ozzy لإدمانه. ومن المفارقات ، أن هذا الخروج من السبت هو الذي رفع حياته المهنية إلى أعلى نقاط نجاحه.
نزهات منفردة ، تعاطي المخدرات ، أوزفيست
شهرة Ozzy متضخمة في الثمانينيات بدلاً من التلاشى ، ووضع أعلى مستوياته وأدنى مستوياتها على الشاشة العامة الكاملة. ألبومه الأول ، “Blizzard of Ozz” لعام 1980-تمرين ذكي يركز على العلامة التجارية بقدر ما كان بمثابة نزهة موسيقية-تضرب “Crazy Train” و “Mr. Crowley”. خلال هذا الوقت ، انحنى Ozzy بشكل كبير في صورته “الشيطانية” ، وصولاً إلى أغلفة ألبومه ، وفي الوقت نفسه زاد من شدة عروضه الحية.
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كانت قضايا تعاطي المخدرات من Ozzy هي Amok خلال الثمانينات ، كما أوضح في الانتعاش التاريخي. كان يرتدي جسده إلى أسفل قليلا ودمر صوته تقريبا. كان يستخدم الكوكايين والمورفين والكحول والتبغ – “كيلووس من الأشياء كل أسبوع” – قال ، “الشيء الأكثر إدمانًا الذي وضعته في جسدي هو التبغ”. جاءت المرتفعات القابلة للجدل لهذه الفترة التي تغذيها المخدرات مع حادث “عض العائد على رأسه” سيئ السمعة على المسرح في عام 1982 ، الذي سرده رولينج ستون ، الذي لم يتمكن من العيش لأسفل لبقية حياته.
بحلول الوقت الذي تدور فيه التسعينيات من القرن الماضي ، تفرع Ozzy إلى رعاية موسيقية مع Ozzfest ، وهو معدن ، مضاد للمعادن ، تصوره زوجة Ozzy ، شارون أوزبورن ، كما يوضح Loudersound. انطلقت Ozzfest في عام 1996 ، وقد عرضت عمليا كل فرقة معدنية بارزة تحت الشمس ، بما في ذلك Slayer ، Pantera ، Marylin Manson ، Tool ، Megadeth ، Motorhead ، نظام لأسفل ، مضطرب ، Slipknot ، Linkin Park ، Meshuggah ، Judas Prisen ، و Iron Maiden.
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رجل العائلة ومتعاب المواد الإصلاحية
أخذت حياة أوزي في وقت لاحق بعض المنعطفات غير المتوقعة ، مثل عندما أصبح هو وعائلته موضوعًا للبرنامج التلفزيوني الواقع ، “The Osbournes” ، في عام 2002 ، يضم Ozzy ، وزوجته شارون ، وأطفالهم Jack و Kelly ، كما تحدد السيرة الذاتية. استمر العرض ، الذي وضع بالتأكيد تدور كوميدي على أمير الظلام ، لمدة ثلاث سنوات فقط ، ولكن كان الطريق ليس فقط بالنسبة إلى السبت الأسود والأسود للتوفيق ، ولكن شارون وكيلي لمتابعة مهنهما المشاهير. بعد السنة الأخيرة من العرض في عام 2005 ، كما تنص على السيرة الذاتية ، لم شمل Ozzy مع Black Sabbath للقيام بجولة ، والتي مهدت الطريق لألبوم السبت النهائي ، 2013 “13” ، وجولة يوم السبت النهائي في عام 2017.
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التقى أوزي وشارون في عام 1970 وتزوجا في عام 1982 ، كما تقول مجلة الولايات المتحدة. أصبح شارون مديرًا لـ Ozzy في نفس العام ، ويجب أن يُنسب إليه الفضل ليس فقط في الحفاظ على مهنة Ozzy معًا ، ولكن إدخاله في إعادة التأهيل وعقد حياته كلها معًا منذ ما يقرب من 40 عامًا ، كما يناقش Loodersound Recovery. إلى جانب طفليهما البيولوجيين ، تبنى Ozzy و Sharon طفلاً ثالثًا ، Aimee ، اختاروا عدم المشاركة في “Osbournes”. لدى Ozzy أيضًا ثلاثة أطفال من زواجه السابق من Thelma Riley ، من عام 1971 إلى عام 1982 ، اثنان منهم هم ، وواحد منهم من زواج رايلي السابق. نجا أوزي من قبل هؤلاء الأطفال الستة وكذلك زوجته شارون.