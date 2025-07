ميت أوزي أوزبورن الأسطوري أوزي أوزبورن في 76

مع Ozzy على الغناء ، مرت Black Sabbath باثنين من أسماء الفرقة قبل أن يستقر على لقبهم الشيطاني الأيقوني. في أواخر الستينيات من القرن الماضي ، كما تقول السيرة الذاتية ، فقد أطلقوا في الأصل على أنفسهم اسم “البولكا تولك بلوز”. بدأوا في تقديم العروض المحلية وغيروا اسمهم إلى “الأرض” ، لكن عندما أدركوا أن الأرض قد تم أخذها ، استقرت على “Black Sabbath” بعد فيلم Boris Karloff لعام 1963. في ذلك الوقت ، كان Iommi مستوحى من فيلم رعب يتم تشغيله في مسرح قريب ، وقال: “ربما يجب أن نتوقف عن فعل البلوز وكتابة الموسيقى المخيفة بدلاً من ذلك” ، كما يوضح Loudersound. Come 1970 ، أصدرت الفرقة ألبومها الأول ، “Black Sabbath” ، Under Vertigo Records ، مع أسماء مسارات مثل “The Wizard” و “Evil Woman” و “Wicked World”. في تلك المرحلة ، تم وضع مسار Ozzy و The Band إلى حد كبير.

على الرغم من أن الألبومين الأولين في Sabbath تم بيعه جيدًا وحصل على Airplay لائق ، إلا أنه استغرق حتى ألبومهم الرابع ، “Sabbath Bloody Sabbath” (1973) ، لكي يقفز النقاد على متنه ويشيدون العمل “تحفة” و “ضرورية لأي مجموعة من المعادن الثقيلة” ، كما يوضح الشفاء لاندمارك. نمت شهرة Sabbath على مدى السنوات اللاحقة ، ومعها ، مشاكل تعاطي المخدرات. أوزي ، على وجه الخصوص ، كافح أثناء التسجيلات والعروض الحية. بعد إصدار “Never Say Die Die!” لعام 1978 ، نمت Rifts in the Band إلى النقطة التي أطلقت فيها Ozzy لإدمانه. ومن المفارقات ، أن هذا الخروج من السبت هو الذي رفع حياته المهنية إلى أعلى نقاط نجاحه.