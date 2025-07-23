ميت أوزي أوزبورن الأسطوري أوزي أوزبورن في 76

في 22 يوليو 2025 ، عرض العالم وداعًا حزينًا لواحد من أكثر الوجوه والأصوات المعروفة في تاريخ المعادن ، أمير الظلام نفسه ، Ozzy Osbourne (عبر Sky News). كان 76.

كان Ozzy Ozzy Osbourne بلا شك ، كان أحد أكثر وأصوات وأصواتًا شهيرة ومُنصّمة على نطاق واسع وفريدة من نوعها ، في بعض الأحيان مثيرة للجدل ، وعدم وجود أصوات طويلة الأجل في جميع الموسيقى الحديثة. بصفته مغنيًا رئيسيًا وربع السلف المعدني الثقيل ، ساعد Ozzy في إطلاق عائلة كاملة فقط من الصخور واللف ، ولكن أيضًا الكثير من الجمالية المظلمة ذات الطابع الديني والمواضيع التي تسير جنبًا إلى جنب مع تاريخ المعادن. قام Schticky’s Schticky و Faux-Satanic و Leather and Drugs Persona-والكثير من المواد غير المشروعة-خلال وقته في السبت ، وحياته المهنية الفردية في الثمانينيات ، وعاد إلى يوم السبت في التسعينيات ، وعلى طول حياته المتأخرة. وبشكل عام ، ذهب تأثير Ozzy على الأجيال القادمة من الموسيقيين إلى أبعد من ذلك بكثير ، إلى ما هو أبعد من Grammys الثلاثة (لكل Grammys) و 120 مليون سجل جماعي تم بيعه (أكثر من 70 مليون سجل مع السبت ، لكل الرسوم البيانية الرسمية ، وأكثر من 51 مليون منفرد ، لكل مخطط أسياد).

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أصدرت عائلة Ozzy البيان التالي عبر Sky News: “إنه بحزن أكثر من مجرد الكلمات التي يمكن أن تنقل أنه يتعين علينا الإبلاغ عن أن أوزوي أوزسبورن المحبوب قد توفي هذا الصباح. لقد كان مع عائلته ومحيطًا بالحب”.