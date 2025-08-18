ميزات المطبخ الخمسة الأكثر شهرة تعزز قيمة منزلك

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

وفقًا لمجلة تقرير Cost Value لعام 2024 لـ Journal of Light Construction ، ستكلفك إعادة تشكيل المطبخ الثانوية 27،492 دولارًا في المتوسط. والخبر السار هو أنه يمكنك استرداد 26،406 دولار ، ويعرف أيضًا باسم 96 ٪ ، من رأس المال المستثمر. ومع ذلك ، وفقًا للتقرير نفسه ، ستتمكن فقط من استرداد حوالي 50 ٪ من استثمارك إذا قمت بإعادة تشكيل مطبخ رئيسي. تنخفض النسبة المئوية إلى 38 ٪ للتجديدات الراقية الرئيسية. توضح هذه البيانات أنه لا يمكنك فقط تجديد الغرفة دون استراتيجية. أنت تخاطر بإهدار أموال جيدة على الميزات غير الشعبية (للمشترين المحتملين ، على الأقل) – مثل كونترتوب البلاط ، والأرفف المفتوحة ، والألوان المخصصة للغاية على الجدران ، والبلاط الخلفي لبلاط المترو – والتي ستؤذي قيمة إعادة بيع منزلك.

من المفيد دائمًا دراسة التقارير ومراجعة الأبحاث من أصحاب العقارات لإبلاغ قراراتك. ولكن هذا هو نشاط يستغرق وقتا طويلا. لمساعدتك ، قمنا بتجميع هذه القائمة لميزات المطبخ الخمسة الأكثر طوابقًا والتي من المحتمل أيضًا أن تعزز قيمة منزلك. تعتبر أسطح الصابون ، والأجهزة الجديدة ، وجزيرة مطبخ مريحة وجيدة المظهر ، وتركيبات الإضاءة في وضع جيد ، وأرضيات متينة وخزائن هي أفضل الميزات التي يجب دمجها في إعادة المطبخ. وإذا كنت تريد حقًا أن تبرز الغرفة ، فإن الميزات الفاخرة مثل حشو الأواني أو موقد التعريفي يمكن أن تعزز الأسعار بنسبة 1.9 ٪ إلى 2.2 ٪ أو أكثر.