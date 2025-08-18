ميزات المطبخ الخمسة الأكثر شهرة تعزز قيمة منزلك

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
وفقًا لمجلة تقرير Cost Value لعام 2024 لـ Journal of Light Construction ، ستكلفك إعادة تشكيل المطبخ الثانوية 27،492 دولارًا في المتوسط. والخبر السار هو أنه يمكنك استرداد 26،406 دولار ، ويعرف أيضًا باسم 96 ٪ ، من رأس المال المستثمر. ومع ذلك ، وفقًا للتقرير نفسه ، ستتمكن فقط من استرداد حوالي 50 ٪ من استثمارك إذا قمت بإعادة تشكيل مطبخ رئيسي. تنخفض النسبة المئوية إلى 38 ٪ للتجديدات الراقية الرئيسية. توضح هذه البيانات أنه لا يمكنك فقط تجديد الغرفة دون استراتيجية. أنت تخاطر بإهدار أموال جيدة على الميزات غير الشعبية (للمشترين المحتملين ، على الأقل) – مثل كونترتوب البلاط ، والأرفف المفتوحة ، والألوان المخصصة للغاية على الجدران ، والبلاط الخلفي لبلاط المترو – والتي ستؤذي قيمة إعادة بيع منزلك.
من المفيد دائمًا دراسة التقارير ومراجعة الأبحاث من أصحاب العقارات لإبلاغ قراراتك. ولكن هذا هو نشاط يستغرق وقتا طويلا. لمساعدتك ، قمنا بتجميع هذه القائمة لميزات المطبخ الخمسة الأكثر طوابقًا والتي من المحتمل أيضًا أن تعزز قيمة منزلك. تعتبر أسطح الصابون ، والأجهزة الجديدة ، وجزيرة مطبخ مريحة وجيدة المظهر ، وتركيبات الإضاءة في وضع جيد ، وأرضيات متينة وخزائن هي أفضل الميزات التي يجب دمجها في إعادة المطبخ. وإذا كنت تريد حقًا أن تبرز الغرفة ، فإن الميزات الفاخرة مثل حشو الأواني أو موقد التعريفي يمكن أن تعزز الأسعار بنسبة 1.9 ٪ إلى 2.2 ٪ أو أكثر.
ستعزز كونترتوب صابون الحجر قيمة منزلك بنسبة 3.5 ٪
مصنوع من 50 إلى 70 ٪ من التلك ، الحجر المعماري يبرز كفائز كونترتوب مقارنة مع خيارات الحجر الطبيعية الشهيرة الأخرى. مثال على ذلك: تشير الأبحاث من Zillow إلى أن عداد الحجر الصابون يمكن أن يعزز قيمة منزلك بنسبة تصل إلى 3.5 ٪ ، في حين أن الكوارتز يأتي بنسبة 2.6 ٪. المادة متينة وسوف تقف لاختبار الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، إنه أكثر كثافة من الرخام واللائفة ، مما يجعلها غير مسامية. ليس عليك أن تغلقها للحفاظ عليها تبدو وكأنها جديدة ؛ سوف تكفي طبقة من الزيت المعدني. هذا أيضًا يجعل من الصعب على البكتيريا وغيرها من الأشرار خرق الطبقة العليا والأنستل ، ولن يلطخها عصير الليمون الحمضي أو عصير الطماطم. علاوة على ذلك ، لن يحرق Soapstone أو تطوير علامات Scorch إذا نسيت trivet تحت وعاء ساخن. على الرغم من أنه يخدش بسهولة ، إلا أنه يمكنك رمال كونترتوب لإخفاء علامات قبيحة.
هناك ، بالطبع ، بعض الجوانب السلبية التي تستحق الإشارة إليها. تعتبر CountOps Contertops مكلفة للتثبيت ، حيث تتراوح تكلفة المواد بين 70 دولارًا و 120 دولارًا للقدم المربع. يعتمد المبلغ الدقيق على اللون (أنت تقتصر على اللون الأبيض والأسود والأزرق والأخضر والرمادي ، لكن الأوردة تبدو رائعة) وتكلفها (محفور ، Ogee ، و French Cove أكثر). سوف تتكلف لوحات الصرف المتكاملة إضافية – على الأقل 300 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، خصص حوالي 550 دولار إلى 750 دولار للعمل. لا تحاول تثبيته بنفسك إذا لم تكن مؤيدًا أو تفتقر إلى الأدوات والمعرفة المتخصصة. باختصار ، يمكنك أن تتوقع أن تنفق في أي مكان ما بين 2100 دولار و 7200 دولار لاستبدال كونترتوب المطبخ الحالي مع حجر الصابون.
ترقية أجهزة المطبخ القديمة قد تحصل على المزيد من المال
لن ترسم أجهزة المطبخ القديمة الكثير من المشترين. حتى لو كانت حديثة ، فكر في استبدالها إذا لم تعمل بشكل جيد أو تتطلب إصلاحات كبيرة. على الرغم من أنه سيتعين عليك استثمار مبلغ كبير إذا اخترت العلامات التجارية الأكثر جدارة بالثقة والموثوقية ، إلا أنك ستصنع بنسبة 2.7 ٪ إضافية أو على الأقل الحصول على عائد على الاستثمار (عائد على الاستثمار) من حوالي 70 إلى 80 ٪. وإذا قمت بإعداد عدد قليل من الأجهزة المخصصة ، مثل أفران البيتزا وآلات الجليد ، فقد يجلب لك علاوة تصل إلى 2 ٪. قد يساعدك مركز المشروبات في صنع ما يصل إلى 1.7 ٪. ومع ذلك ، لا تتبع الاتجاهات بشكل أعمى. ابحث قليلاً وشاهد ما تقدمه القوائم الأكثر شعبية في مكانك. أيضًا ، تجنب شراء الأجهزة في ظلال استقطاب لأنها قد تخرج من Vogue قريبًا وقد لا تتناسب مع الأذواق الفردية. إن مطابقة الأجهزة التي تكمل المطبخ هي أفضل رهان لك.
في حال كنت لا ترغب في الاستثمار في أجهزة المطبخ التي تبدو مفيدة ولكن يمكن أن تكون مضيعة للمال ، التمسك بالكلاسيكيات. على سبيل المثال ، الثلاجات وغسالات الصحون هي المفضلة للحشد. إن ترقيتهم سيجعل حياتك أسهل اليوم ويعطيك عائدًا لائقًا عند بيع منزلك. إذا كان مطبخك يتميز بخزائن مخصصة ، فإن النطاقات المدمجة وأفران الجدار ستعزز النداء الجمالي للغرفة. مهما كان الاختيار الذي تقوم به ، تأكد دائمًا من أن الأجهزة الجديدة موفرة للطاقة وتأتي مع شهادة نجمة الطاقة.
يمكن أن تؤثر إضافة جزيرة المطبخ بشكل إيجابي على قيمة إعادة البيع
وفقًا لدراسة Trends US المطبخ في Houzz لعام 2024 ، تحظى مطابخ المفهوم المفتوحة بشعبية كبيرة. في الواقع ، فإن 43 ٪ من مالكي المنازل الذين يجددون منازلهم يدمجون مع بقية مساحة المعيشة. وهذا بدوره يزيد من الطلب على الجزر (يفضل 7 أقدام أو أكثر) مع الجلوس. وذلك لأن المطابخ تنتقل من مجرد غرف نفعية إلى مساحات تجمعها الناس ، ينتهي الأطفال في الواجب المنزلي ، وتستمتع الأسرة بوجباتها. علاوة على ذلك ، فإن مساحة الإعدادية الإضافية ومساحة التخزين جذابة للغاية. بالإضافة إلى ذلك ، فهي تصنع أجهزة مدمجة ، مثل ثلاجات المشروبات ، وهي حقيقة واقعة. ومع ذلك ، لا تضيف جزيرة إذا لم يكن لديك مساحة كافية لإيواءها بشكل مريح. سوف تحد المساحة الضيقة من الحركة وتمنح إحساسًا في صندوق الأحذية ، وإيقاف المشترين. في مثل هذه الحالات ، يمكنك اختيار جزيرة متداول ، مثل طاولة جزيرة Ironck البيضاء على عجلات.
ولكن إذا كان لديك المساحة ، فكن مستعدًا لتسجيل 4800 دولار في المتوسط لجزيرة المطبخ المذهلة. يمكن أن تتراوح ما بين 900 و 5000 دولار ، مع رسوم العمل تتراوح بين 50 و 150 دولارًا في الساعة. من ناحية أخرى ، سيكلفك التخصيص من 3000 دولار إلى 10،000 دولار ، وعليك أن تدفع المقاول من 10 إلى 20 ٪ من التكلفة الإجمالية. إن الحجم والأناقة والمكونات الإضافية (مثل الحوض والأدراج والخزائن وغسالة الصحون وخطوط الغاز والمنافذ الكهربائية) التي تختارها ستؤثر أيضًا على تكاليف التثبيت.
تجهيزات الإضاءة ذات الموقع الذكي ستجعل مطبخك أكثر جاذبية
يمكنك تحديث كونترتوبك ، وجلب الأجهزة الجديدة ، والاستثمار في جزيرة المطبخ ، ولكن لن يحدث أي منها فرقًا كبيرًا إذا كانت الإضاءة في الغرفة سيئة. سيؤذي النداء الجمالي للغرفة ويجعل كل شيء مؤرخًا. المباريات القديمة وأضواء الخفقان لن تفعل منزلك أي تفضيلات أيضًا. هذا هو السبب في أنه من المهم الحصول على تركيبات الإضاءة الجميلة لمطبخك. على الرغم من أن تبديل الغطاء (أو يتصاعد) للمصابيح الخاصة بك سيساعد ، إلا أنك تريد أيضًا اتباع نهج طبقة وإضافة الإضاءة المهمة والمحيطات واللكنة لتحويل الغرفة. أثناء وجوده في ذلك ، استبدل جميع المصابيح الفلورية أو المتوهجة بمصانع LED لتوفير الكهرباء وخفض فواتير المرافق الخاصة بك. يمكن أن يحصلوا على حوالي 1.3 ٪ أكثر.
تعد الإضاءة أكثر الميزات الصديقة للميزانية في هذه القائمة ، شريطة ألا تضطر إلى إنجاز أعمال كهربائية مكثفة ، مثل الأسلاك الجديدة ، أو تتطلب تصاريح. لتوضيح ، يمكنك إضافة مصابيح راحة إلى مطبخك مقابل حوالي 100 دولار إلى 300 دولار لكل لاعبا اساسيا. استخدمها كإضاءة المحيطة أو المهام ، اعتمادًا على تفضيلاتك. وبالمثل ، يمكنك إضافة الإضاءة المحيطة أسفل خزائنك مقابل ما يقرب من 265 دولارًا لكل لاعبا اساسيا. نوع الضوء الذي تختاره وسيؤثر تعقيد التثبيت على التكلفة النهائية. تحظى الإضاءة القلادة بشعبية أيضًا لإضاءة اللكنة وإعطاء مساحتك جاذبية. لحسن الحظ ، لن تضطر إلى إنفاق الكثير عليهم إذا كنت تضيء أضواء قلادة لتفتيح مساحتك. فقط تأكد من اختيار مصابيح قلادة الحجم اليمنى للتعليق على جزيرة مطبخك.
قم بإصلاح أرضيات المطبخ أو خزانة المطبخ للحصول على المزيد من الغرفة
على الرغم من التغاضي عنه في كثير من الأحيان ، يمكن أن يكون لأرضيات المطبخ تأثير كبير على قيمة إعادة بيع منزلك. على سبيل المثال ، يمكن أن تساعدك أرضيات LVP (لوح الفينيل الفاخر) في بيع الممتلكات الخاصة بك بنسبة 0.9 ٪ إضافية. إنه يفضله أصحاب المنازل لأنه مقاوم للماء ، ولن يطور خدوشًا من غرائز حيوانك الأليف ، وليس صيانة عالية (على عكس الخشب الصلب). بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يحاكي مظهر الحجر الطبيعي والبلاط والأرضيات الصلبة. إنه مناسب أيضًا للميزانية وقد يكلفك التثبيت منخفضًا إلى 3 دولارات للقدم المربع (يمكن أن يرتفع إلى 10 دولارات إذا اخترت إصدارات أكثر تكلفة). مع ذلك ، إذا لم تكن التكلفة عاملاً ، فسوف يتعين عليك إنفاق حوالي 9 دولارات إلى 14 دولارًا للقدم المربع – قد تجعلك أرضيات البلوط البيضاء حوالي 3.2 ٪.
سيكون لها خزائن المطبخ الخاصة بك تأثير كبير على قيمة منزلك. وفقًا للبيانات من Zillow ، يمكن أن تحصل خزانات Walnut على 2.2 ٪ إضافية ، في حين أن خشب الساج يمكن أن تحصل على 3.1 ٪ أكثر. للأسف ، تكلف جميع خزائن الخشب ما بين 5000 دولار و 25000 دولار (أو أكثر إذا ذهبت مع إصدارات مخصصة). Shaker هو نمط خزانة آخر سيضيف قيمة إلى منزلك. سوف تحصل على حوالي 1.4 ٪ إضافية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك التوفير في المخاض إذا كنت مؤيدًا للدياير ولا تمانع في الحصول على يديك القذرة. ومع ذلك ، إذا كنت على ميزانية ضيقة ، فإن إعطاء خزاناتك أجهزة جديدة ، مثل المقابض ، والسحب ، والمفصلات ، ستعمل على تحديث مظهرها أيضًا ، بأقل من 100 دولار. قد تجد شيئًا مثيرًا للاهتمام في متاجر التوفير.