ميزة الفناء ذات مرة التي يمكن أن تخفض جاذبية منزلك

سواء كنت تستعد لبيع منزلك أو ترغب فقط في التأكد من أن خيارات التصميم الخاصة بك كلها في الاتجاه ، فإن الجزء الخارجي لا يقل أهمية عن الداخل. بعد كل شيء ، هذا هو أول ما سيشاهده المشترين والضيوف المحتملين على حد سواء عندما يسيرون إلى منزلك. وإذا كان الترفيه في الفناء الخلفي أمرًا مهمًا بالنسبة لك ، فقد تكون فضوليًا بشأن ميزة واحدة على وجه الخصوص التي بدأت تشعر بالخرسانة القديمة – ختمها. بينما كان يُنظر إلى التصميم ذات مرة على أنه بديل لخطوط الفناء غير المكلفة للحجر الحقيقي ، إلا أنه يبدو الآن مؤرخًا وأحد الأبعاد. اعتمادًا على هذا النمط ، يمكنه حتى سحب العين بعيدًا عن عشبك الرائع وأثاث الفناء الأنيق ، مما يجعل فناءك يبدو مسطحًا قليلاً وبدون حياة.
حتى بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يقدرون أسلوب الخرسانة المختومة ، فإن الجانب السلبي الرئيسي الآخر لتصميم الفناء هذا هو أنه يمكن أن يتقدم في السن والطقس مع مرور الوقت. قد تلاحظ ألوان تلاشي الحجر المزيف أو أن قمم كل بلاط قد تم ارتداؤها. في حين أن هذه المشكلات تحدث بشكل طبيعي مع مرور الوقت ، يمكن أن تكون ملحوظة بشكل خاص مع الخرسانة المختومة لأنها تميل إلى فضح لون وملمس الخرسانة أسفل السطح الخارجي المختوم.
إذا كنت تشعر بأن الوقت قد حان لإعادة فناءك في الهواء الطلق ، فهناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها حول بلاط الفناء لاستبدال الخرسانة المختومة. غير مهتم بإعادة تشكيل؟ هناك أيضًا بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تغيير مظهر البلاط المختوم مع الملحقات.
أفضل بدائل للبذوق الخرسانية المختومة
أتساءل من أين تبدأ عندما يتعلق الأمر باستبدال فناء الخرسانة المختوم؟ أحد خيارات البلاط العصرية التي لا يسع المصممون إلا أن الحب الآن هو فناء Bluestone. هذا النوع من الفناء لديه نظرة مماثلة على الخرسانة المختومة ، ولكن مع تباين اللون الصامت الذي يساهم في نظرة أنيقة ولكن طبيعية في الهواء الطلق. ستقوم الحجر الرملي و SLATE أيضًا باختيارك من الفناء المصنوع من حجر حقيقي مع لوحة تشبه ما تسير عليه أكثر الباحات الخرسانية المختومة.
خيار آخر يسهل عليه DIY هو بلاط الخشب المتشابك. هذه سوف تعطيك مظهر الخشب الطبيعي دون الحاجة إلى إعادة بناء سطح السفينة بنفسك. على الرغم من أن هذه الأنواع من البلاط يمكن أن تتراوح في السعر ، يمكن تثبيت بعضها مباشرة فوق الفناء الذي لديك بالفعل طالما أنه مسطح بما فيه الكفاية. يمكنك توفير الوقت والمال بهذه الطريقة غير المكلفة للتستر على الفناء الخرساني بدلاً من تمزيق الطابق الخرساني الموجود.
تميل البلاط الخزفي والسيراميك إلى أن تكون على الجانب الأقل تكلفة من مجموعة بلاط الفناء في الهواء الطلق ، مما يجعلها مواد بأسعار معقولة لإنشاء فناء جميل في الفناء الخلفي. فقط لا تنس تقييم مناخك وتأكد من تصنيف البلاط للاستخدام في الهواء الطلق قبل الشراء. سترغب في التفكير في كيفية صمود بلاط الفناء الخاص بك مع درجة الحرارة والطقس والمواسم على مر السنين. كما أن البديل واضح وغير مخبأ ، والذي يمكن أن يمنحك إنهاءًا سلسًا يبدو أقل تأريخًا من الخرسانة المختومة.
طرق لعمل ختم الخرسانة من أجلك
لا تحتاج كل أنواع الخرسانة المختومة إلى أن تكون شيئًا من الماضي. إذا كنت لا تزال تفكر في الخرسانة المختومة لفناء الخاص بك ، فقد تفكر في التصميم لبعض التصميمات لجعل الفناء الخاص بك يبدو أكثر تماسكًا. على سبيل المثال ، يمكن لأسلوب الطوب أن يجعل الفناء الخاص بك يبدو ريفيًا وعيشًا ، في حين أن الخرسانة المختومة التي تحاكي البلاط الملون الطين تشعر بالترحيل والطبيعة. عندما تكون في شك ، فإن الأنماط المربعة الأساسية أو المستطيلة التي تكون محايدة وواقعية هي أفضل رهان عندما يتعلق الأمر بالخرسانة المختومة ؛ لديهم فائدة من أن تبدو مثل بلاط الفناء مقطوع عن قصد من الحجر الرمادي ، والتي يمكن أن تساعد في الواقع الفناء الخاص بك على الشعور بمزيد من العضوية.
إذا كنت لا تحب مظهر فناء الخرسانة المختومة ولكنك غير قادر على استبداله ، فلا تخف أبدًا. يمكنك تحديثه بسجاد في الهواء الطلق الملون الذي يتطابق مع أثاث الفناء الحالي. السجاد المنسوجة بألوان محايدة أيضًا غير مكلفة بشكل عام ويمكن أن تغطي مساحة فناء كاملة. يمكن أن يساعدك الأثاث مع المواد العضوية ، مثل الخوص أو الخشب أو الحبل أيضًا على ربط مجموعة الفناء الخاصة بك بأرضيات الخرسانة المختومة. ستؤدي إضافة ميزات الحجر القريبة ، مثل ميزة مائية الحد الأدنى أو حتى حفرة النار الحجرية في الهواء الطلق ، إلى خلق طريقة أفضل لمزج الفناء المختوم مع بقية الفناء الخاص بك. لا تنس أن تضيف الكثير من النباتات والأشجار الملونة بالقرب من الفناء الخاص بك للمساعدة في رسم العين إلى حديقتك. هناك أيضًا أفكار فناء ملموسة جميلة مختومة لأخذ التصميم الخاص بك إلى المستوى التالي وتجنب مظهر مؤرخ.