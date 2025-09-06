ميزة المنزل الأساسي يتفق الإخوة على حد سواء على أنه يجب عليك التفاخر

يدور كل من درو وجوناثان سكوت ، والمعروف باسم إخوانه في HGTV ، كل شيء عن مساعدة الأشخاص الحقيقيين على تحقيق أقصى استفادة من منازلهم في العالم الحقيقي. عندما يتعلق الأمر بتجديدات المنزل ، فإنهم خبراء في تحديد أفضل المشاريع للتفاخر لزيادة العائد على الاستثمار. على الرغم من أن أسعار المساكن تثير التساؤل عما إذا كان المنزل الذي يمتد إلى جهاز الاستثمار لا يزال استثمارًا جيدًا للتجديد ، فمن المحتمل أن يوافقوا دائمًا على ذلك ، طالما أن المشترين أذكياء حول مكان الإنفاق وأين يتم توفيره.
في مقطع فيديو حديث على موقع Drew and Jonathan ، ناقش الأخوان مشاريع تحسين المنازل الجديرة بالبراعة. وقال درو “في الغالب كل شيء هو تفاخر ، لكن عليك أن تتفاخر بالطريقة الصحيحة”. ميزة المنزل الأساسية التي يتفق عليها كلاهما يستحق أن تتفاخر هي الأرضيات. ومع ذلك ، فإن تفاخر الطريق الصحيح على الطوابق هو المفتاح. على سبيل المثال ، قال درو إنه لا يوصي بالتفاخر على أرضيات من الخشب الصلب. فوجئت؟ هكذا نحن. لكن منطقه منطقي. “إذا كان لديك زوج مقاول وأربعة كلاب وستة أطفال ، فسوف تهمل هذه الطوابق في أي وقت من الأوقات” ، أوضح. لقد أعرب عن أسفه إلى أن يمتد مكبرات التثبيت في كثير من الأحيان إلى أن يشعروا بأنهم بحاجة إلى الذهاب مع أعلى المواد ، في كثير من الأحيان لمواكبة جونز أكثر من أي شيء آخر. “لا تنفق على مبالغ سخيفة من المال بسبب الأنا أو تريد أن تظهر لأصدقائك” ، قال. يتفق الأخوان على أن المواد عالية الجودة التي تفضي إلى نمط حياتك هي أفضل طريقة للتفاخر في الأرضيات.
كيف تتفاخر على الأرضيات بالطريقة الصحيحة ، وفقًا للأخوة الممتلكات
قامت بتسليط الضوء على مواد أرضيات واحدة يقول إنها تستحق الاستثمار بسبب جودتها وجماليتها ومتانة. وقال “تتفاخر على بعض الأرضيات الرائعة مثل الفينيل الفاخر. لأنه يبدو وكأنه خشب صلب إذا حصلت على فينيل فاخر عالي الجودة ، وسوف يستمر لفترة طويلة”. يعد فينيل من الدرجة الأولى اختيار أرضيات أكثر بأسعار معقولة للاستخدام اليومي مقارنة بالمواد الراقية الأخرى ، ويمكن أن يكون استثمارًا أكثر ذكاءً للعائلات وأصحاب الحيوانات الأليفة وأصحاب المنازل الذين يعرفون أنهم يضعون أرضياتهم في الكثير. يمكن أن يشبه الخشب أو الحجر الطبيعي ، وهو مقاوم للخدوش والبقع والماء ، وصيانة منخفضة. بالإضافة إلى ذلك ، لم يعد ينظر إلى الفينيل على أنه خيار الأرضيات منخفضة الميزانية. في الواقع ، على عكس الاعتقاد الشائع ، يمكن أن يضيف الفينيل الفاخر إلى قيمة إعادة بيع المنزل.
من المهم أن نلاحظ أن الفينيل الفاخر متميز عن الأرضيات الخشبية. كلاهما مواد بأسعار معقولة ، لكن الخبراء يقولان إن فينيل سيكون أفضل لميزانيتك على المدى الطويل بفضل كونه أكثر مقاومة للماء مقارنة بالصفائح. من الأسهل أيضًا سحب أرضيات الفينيل وإعادة تثبيتها في حالة تسرب أو تسرب كبير ، ويمكن أيضًا استبدال بعض الأصناف جزئيًا حسب الحاجة ، بدلاً من طلب أرضية جديدة تمامًا بسبب تلف معزول. نظرًا لأنك سترغب على الأرجح في تثبيت الأرضيات التي تستمر لسنوات قادمة ، قال جوناثان: “بالتأكيد تنفق على الأرضيات ذات الجودة الجيدة ، ولكن لا تقم بزيادة الإنفاق على شيء لن تقم به في أي وقت من الأوقات على الإطلاق.”