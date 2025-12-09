ميزة تخزين الحمام في المدرسة القديمة التي نادراً ما نراها في المنازل الجديدة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
هل سبق لك أن دخلت إلى منزل قديم ووجدت نفسك في مهمة لاكتشاف كل الاختراعات والشذوذات الغريبة الموجودة داخل جدرانه؟ من الأجهزة المدمجة الغريبة إلى أدوات تخزين الحمام الغريبة، يبدو أن بقايا الماضي تعكس انتقائية لا تستطيع المنازل الحديثة تحقيقها. إحدى ميزات المدرسة القديمة هي حامل فرشاة الأسنان المدمج الذي يوجد أحيانًا في الحمامات المصممة خلال منتصف القرن. تدور هذه الحوامل المجوفة لإنشاء وحدة ملحقة مخفية لأدوات الحمام. من خلال سحب المقبض أو دفع الباب، تظهر الوحدة الغائرة من داخل الجدار، وهي مصممة لتخزين فرش الأسنان، وكوب بهلوان، وربما حتى قطعة من الصابون. Hall-Mack هي إحدى الشركات التي باعت هذه الوحدات العتيقة، مع حامل فرشاة الأسنان الخاص بها والذي يُسمى “وحدة مرحاض مخفية”. يتم تدوير الآلية لتكشف عن ميزات التخزين في الداخل وسطح كروم أملس ومسطح يستقر على الحائط عند إخفائه.
قامت شركة Hall-Mack، وهي اختصار لشركة Hallenscheid & McDonald، بتصنيع إكسسوارات الحمام التي حظيت بشعبية كبيرة خلال الأربعينيات إلى الستينيات. ليس من الواضح متى توقفت العلامة التجارية عن العمل، لكن إكسسواراتها اللامعة المصنوعة من الكروم لا تزال سمة في العديد من الحمامات التي لم تمسها في منتصف القرن. في حين أن Hall-Mack هي واحدة من أبرز العلامات التجارية التي صنعت وحدات تخزين مخفية للحمام، إلا أنه يمكن أيضًا العثور على أنماط أخرى من شركات مختلفة في المنازل القديمة. إذا كنت تبحث عن العناصر القديمة والعتيقة الثمينة في العام القادم لإضافتها إلى مساحتك الخاصة، فلماذا لا تجلب بعض التخزين المخفي العتيق إلى حمامك؟
لماذا لم تعد حوامل فرشاة الأسنان القديمة شائعة كما كانت من قبل
أحب الناس في أوائل منتصف القرن المظهر الانسيابي والمستقبلي لواجهة الكروم الأنيقة لهذه الوحدات المخفية. كانت الجاذبية المخصصة والمبتكرة لإخفاء أدوات النظافة لتقليل الفوضى البصرية بمثابة فائدة محتملة أيضًا. على الرغم من أنه عندما يتعلق الأمر بالعلامات التجارية القديمة التي تستحق دائمًا الشراء من متاجر التوفير، فإن Hall-Mack ليس بالضرورة واحدًا منها. في حين أن الملحقات المخفية من Hall-Mack تعتبر من المقتنيات اليوم، فمن غير المرجح أن تجد هذه الوحدات في متجر التوفير المحلي لديك. منذ أن توقفت الشركة عن العمل منذ سنوات، فمن المحتمل أن يتم التخلص من العديد من هذه العناصر بعد إعادة تشكيلها أو تركها في منازلهم الأصلية.
هناك عدة أسباب وراء خروج هذه الآلية عن الأسلوب. أولاً، كان طلاء الكروم وإدخالات الصينية البلاستيكية عرضة للتآكل مع مرور الوقت. في الواقع، يعتبر من “النادر جدًا” العثور على حامل فرشاة أسنان Hall-Mack العتيق الذي يتضمن الصينية البلاستيكية الأصلية. علاوة على ذلك، أثر التقدم التكنولوجي والتغيرات في صحة الأسنان على فائدة هذا الحامل المدمج. تم تصميم الحامل ليناسب أدوات طب الأسنان في ذلك الوقت، ولم تعد فرش الأسنان الحديثة المصنوعة بمقابض مريحة أو أنظمة ميكانيكية مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، تثير هذه الوحدات المدمجة مخاوف صحية. نحن نعلم الآن أن تدفق الهواء الكافي مهم لتقليل البكتيريا الموجودة على فرشاة الأسنان. ومع ذلك، فإن حامل فرشاة الأسنان المخفي لا يوفر الكمية المناسبة من تدفق الهواء.
هل من الممكن تركيب حامل فرشاة أسنان مدمج في منزلك؟
بالنسبة للبعض، تستحق ميزة الحمام القديم غير المعروفة هذه عودة كبيرة، ومع رغبة أصحاب المنازل في حلول تخزين أكثر ذكاءً مثل الخزائن المخصصة أو الأدوات المدمجة المخصصة مع تخزين مخفي، يمكن أن يكون حامل فرشاة الأسنان المريح استثمارًا لائقًا. أحد الخيارات هو مصدر وتركيب وحدة عتيقة في حمامك. يُباع حامل فرشاة الأسنان الأصلي Hall-Mack، المُدرج في شركة Bathroom Machineries بحالته الأصلية، بسعر 450 دولارًا. تشير العلامة التجارية إلى أن الأبعاد الإجمالية هي 7 ⅜ بوصة × 8 ⅝ بوصة. يمكنك عمل فتحة في الحائط الخاص بك لتثبيت هذه الوحدة المريحة، إذا كنت تريد قطعة كلاسيكية حقيقية. ومع ذلك، يمكنك أيضًا شراء حامل Hall-Mack مستعمل مماثل على موقع eBay مقابل حوالي 100 دولار. يمكن أن تختلف الأصالة والأبعاد.
تقدم العديد من العلامات التجارية حلول تخزين مريحة مصممة لاستيعاب العناصر في العصر الحديث. وبما أن حاملات فرشاة الأسنان القديمة يمكن أن تكون جديدة أكثر، فإن هذه الأدوات المدمجة الأحدث يمكن أن توفر المزيد من الوظائف. العناصر مثل منافذ التخزين المخفية، مثل تلك التي تقدمها Fittes، تكون بسيطة ومخفية، مما يوفر إحساسًا مخصصًا. ولا يتعين عليك أن تقتصر على تثبيت العنصر حصريًا في الحمام. قد يفضل العديد من أصحاب المنازل إنشاء حل تخزين متعدد الاستخدامات خاص بهم، مع الأخذ في الاعتبار أن تثبيت مكان مخصص يمكن أن يتكلف ما بين 75 دولارًا إلى ما يزيد عن 650 دولارًا، اعتمادًا على مشروعك.