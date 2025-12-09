ميزة تخزين الحمام في المدرسة القديمة التي نادراً ما نراها في المنازل الجديدة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

هل سبق لك أن دخلت إلى منزل قديم ووجدت نفسك في مهمة لاكتشاف كل الاختراعات والشذوذات الغريبة الموجودة داخل جدرانه؟ من الأجهزة المدمجة الغريبة إلى أدوات تخزين الحمام الغريبة، يبدو أن بقايا الماضي تعكس انتقائية لا تستطيع المنازل الحديثة تحقيقها. إحدى ميزات المدرسة القديمة هي حامل فرشاة الأسنان المدمج الذي يوجد أحيانًا في الحمامات المصممة خلال منتصف القرن. تدور هذه الحوامل المجوفة لإنشاء وحدة ملحقة مخفية لأدوات الحمام. من خلال سحب المقبض أو دفع الباب، تظهر الوحدة الغائرة من داخل الجدار، وهي مصممة لتخزين فرش الأسنان، وكوب بهلوان، وربما حتى قطعة من الصابون. Hall-Mack هي إحدى الشركات التي باعت هذه الوحدات العتيقة، مع حامل فرشاة الأسنان الخاص بها والذي يُسمى “وحدة مرحاض مخفية”. يتم تدوير الآلية لتكشف عن ميزات التخزين في الداخل وسطح كروم أملس ومسطح يستقر على الحائط عند إخفائه.

قامت شركة Hall-Mack، وهي اختصار لشركة Hallenscheid & McDonald، بتصنيع إكسسوارات الحمام التي حظيت بشعبية كبيرة خلال الأربعينيات إلى الستينيات. ليس من الواضح متى توقفت العلامة التجارية عن العمل، لكن إكسسواراتها اللامعة المصنوعة من الكروم لا تزال سمة في العديد من الحمامات التي لم تمسها في منتصف القرن. في حين أن Hall-Mack هي واحدة من أبرز العلامات التجارية التي صنعت وحدات تخزين مخفية للحمام، إلا أنه يمكن أيضًا العثور على أنماط أخرى من شركات مختلفة في المنازل القديمة. إذا كنت تبحث عن العناصر القديمة والعتيقة الثمينة في العام القادم لإضافتها إلى مساحتك الخاصة، فلماذا لا تجلب بعض التخزين المخفي العتيق إلى حمامك؟