ميزة رائعة للاستخدام الخارجي ستبقيك دافئًا ومرتاحًا طوال فصلي الخريف والشتاء

لقد تحولت درجة الحرارة إلى باردة ومنتعشة، وأنت على استعداد لقضاء أكبر وقت ممكن في الخارج في تناولها. من المحتمل أن يكون الفناء الخاص بك مليئًا بالأثاث المريح، وربما حتى بعض المدافئ حتى تتمكن من الاستمتاع بمساحة المعيشة الخارجية الخاصة بك لفترة أطول. إذًا، ما الذي يمكن أن يكون مفقودًا؟ ماذا عن حفرة النار المريحة التي توفر مناظر بزاوية 360 درجة وبنية كروية بحيث تكون عملية وممتعة من الناحية الجمالية؟ تعد كرة Briarglen Fire Ball من Home Depot، والتي تم تسميتها بشكل مناسب لشكلها وحقيقة أنها حفرة نار، إضافة رائعة لأي فناء في الأشهر الباردة. بالإضافة إلى ذلك، لن يؤثر ذلك على تصميمك أو تخطيطك كما تفعل بعض الخيارات الأكبر حجمًا. تتميز الحفرة المحمولة التي تبلغ قيمتها 99.97 دولارًا بأنها أنيقة وحديثة، ولكنها تضفي لمسة من الطبيعة مع قطع الأشجار حتى تشعر وكأنك تعيش حياة المقصورة طوال الموسم.

إذا كان الفناء الخاص بك مليئًا بالحواف المستقيمة والأثاث المكعب، فإن حفرة النار هذه هي أيضًا طريقة رائعة لإضافة منحنيات في جميع الأنحاء، مما يضفي لمسة أكثر نعومة على إعدادك. تساعد الميزات المستديرة على توفير أجواء أكثر حميمية، وهو بالضبط ما تريد الاستمتاع به في الهواء الطلق مع الأصدقاء والعائلة. الباب الكبير يجعل من السهل جدًا إدخال الخشب، بينما تحافظ شاشة الإشعال على الجمر داخل المنزل ولكنها مرئية لتوفير جو مريح حقًا.