ميزة رائعة للاستخدام الخارجي ستبقيك دافئًا ومرتاحًا طوال فصلي الخريف والشتاء

لقد تحولت درجة الحرارة إلى باردة ومنتعشة، وأنت على استعداد لقضاء أكبر وقت ممكن في الخارج في تناولها. من المحتمل أن يكون الفناء الخاص بك مليئًا بالأثاث المريح، وربما حتى بعض المدافئ حتى تتمكن من الاستمتاع بمساحة المعيشة الخارجية الخاصة بك لفترة أطول. إذًا، ما الذي يمكن أن يكون مفقودًا؟ ماذا عن حفرة النار المريحة التي توفر مناظر بزاوية 360 درجة وبنية كروية بحيث تكون عملية وممتعة من الناحية الجمالية؟ تعد كرة Briarglen Fire Ball من Home Depot، والتي تم تسميتها بشكل مناسب لشكلها وحقيقة أنها حفرة نار، إضافة رائعة لأي فناء في الأشهر الباردة. بالإضافة إلى ذلك، لن يؤثر ذلك على تصميمك أو تخطيطك كما تفعل بعض الخيارات الأكبر حجمًا. تتميز الحفرة المحمولة التي تبلغ قيمتها 99.97 دولارًا بأنها أنيقة وحديثة، ولكنها تضفي لمسة من الطبيعة مع قطع الأشجار حتى تشعر وكأنك تعيش حياة المقصورة طوال الموسم.
إذا كان الفناء الخاص بك مليئًا بالحواف المستقيمة والأثاث المكعب، فإن حفرة النار هذه هي أيضًا طريقة رائعة لإضافة منحنيات في جميع الأنحاء، مما يضفي لمسة أكثر نعومة على إعدادك. تساعد الميزات المستديرة على توفير أجواء أكثر حميمية، وهو بالضبط ما تريد الاستمتاع به في الهواء الطلق مع الأصدقاء والعائلة. الباب الكبير يجعل من السهل جدًا إدخال الخشب، بينما تحافظ شاشة الإشعال على الجمر داخل المنزل ولكنها مرئية لتوفير جو مريح حقًا.
طريقة رائعة لتنعيم ورفع الفناء الخاص بك
ميزة أخرى لحفرة النار هذه هي أنها مرفوعة بأربعة أرجل، مما يجعلها تبدو أقل ضخامة بفضل المساحة السلبية الموجودة أسفلها. وهذا يساعدها على الشعور بالخفة والأناقة أيضًا. بمجرد تجميعها، يبلغ قطر الحفرة حوالي 33 بوصة وارتفاعها 35 بوصة. الجزء السفلي من الوعاء مصنوع من الخزف، بينما الجزء السفلي مصنوع من المعدن، وكذلك القفص الذي به قطع شجرة. بمجرد إعداده، يمكنك مشاهدة النيران الهادرة بالداخل من أي زاوية، وهو أمر مهدئ وطريقة رائعة للبقاء دافئًا. على الرغم من أن حفرة النار لا تحتاج إلى المزيد من الديكور نظرًا لأنها أنيقة جدًا بالفعل، إلا أن هناك طرقًا يمكنك من خلالها استكمالها بشكل أكبر، خاصة إذا كانت قطعة محورية في الفناء الخاص بك.
يمكنك العثور على سجاد مقاوم للحريق، مثل Fire Pit Mat من شركة Jametown Supply Company، لوضعه عليه والذي سيحمي السطح الموجود أسفله. الأثاث المستدير، مثل Sunsitt’s Half Moon sectional، يسمح للناس بالتجمع والتسكع داخل دائرة الدفء. بعد ذلك، قم بإضافة مرطبانات زجاجية مضيئة ومُعاد تدويرها للحصول على إضاءة إضافية لا تقدر بثمن أيضًا. للحصول على المزيد من حفرة النار الخاصة بك، استخدم الأخشاب مثل الأرز أو الصنوبر لرائحة النار المنعشة، والتي يجب أن تملأ مساحتك الخارجية بفضل التصميم المفتوح. لا تنس البطانيات المقاومة للعوامل الجوية، والتي لا غنى عنها عندما يتعلق الأمر بالإكسسوارات الخارجية المريحة لفصل الخريف وهي مكمل رائع للحرارة المنبعثة من حفرة النار.