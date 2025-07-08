ميزة مطبخ كريستينا هاك التي تهيمن على اتجاهات اليوم

أصبحت الحجر الطبيعي إضافة كلاسيكية إلى باكسبات المطبخ ، وذلك بفضل مجموعة واسعة من الألوان والأنماط والقوام للاختيار من بينها. من الجرانيت إلى الكوارتز ، مصقول إلى قطع خشنة ، أو قطع كبيرة إلى فسيفساء صغيرة ، فإن الحجر الطبيعي هو إضافة متعددة الاستخدامات إلى منزلك. والجدير بالذكر أن الناس يبحثون عن الحجر الوعرة الخشن الذي يقدم المزيد من العناصر اللمسية إلى الفضاء. إن الملمس الشديد للحجر والجاذبية البصرية للبلاش باكسبلاش ثلاثي الأبعاد يشعر بالريفي ، الملهم ، والترابي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الناس يفضلون مدى فترة طويلة ومقاومة للرقائق يمكن أن تكون العديد من باكسبات الحجر.

كما هو موضح في حلقة الموسم الرابع من “Christina on the Coast” ، “الصداقة للأعمار” ، تصف كريستينا هاك باكسبلاش حجريًا طبيعيًا يبدو زراعيًا وريفيًا ، مناسبًا جيدًا لإضافة عناصر من جماليات المزرعة أو الكوخ. أو ، كما ذكر هاك ، يمكن أن يجلب الحجر الطبيعي مثل هذا “Hacienda Vibe” إلى المطبخ. عند اختيار باكسبلاش الحجر الطبيعي ، يختار الكثيرون أيضًا المظهر المفرط لمزيد من السحر.

إذا لم يكن الحجر القاسي بالنسبة لك ، فقد تسليط الضوء على هاك أيضًا مدى تأثير باكسبلاش رخامي ناعم وطبيعي ، وتحديث مطبخ قديم بسهولة ، وحتى الاقتران بشكل جميل بأرضيات خشبية برتقالية مخيفة. Marble هو اتجاه تصميم داخلي مذهل هنا للبقاء ، لذلك يمكن أن يكون غير عقلاني للعديد من الذين يرغبون في دمج الحجر الطبيعي في منازلهم. بدلاً من ذلك ، فإن البلاط والفسيفساء الطبيعية ، وألواح الألواح ، أو كتل الحجر الجيري ، أو طوب الترافرتين الوعرة هي أيضًا خيارات مذهلة.