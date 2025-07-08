ميزة مطبخ كريستينا هاك التي تهيمن على اتجاهات اليوم

أثبتت كريستينا هاك ، من “كريستينا على الساحل” من HGTV ، أن أفضل الاتجاهات هي الإضافات الطويلة الأمد إلى مساحاتنا. في حلقة تم بثها في عام 2023 ، قام هاك بتحديث مطبخ ممل ، مما يوفر له حياة جديدة من خلال إجراء تغيير هائل واحد. بدلاً من اختيار باكسبلاش باكسبلاش تقليدي ، اختارت حجرًا طبيعيًا ، وخلق ميزة رائعة وفريدة من نوعها في المطبخ. من العدل أن نقول إنها ربما تكون قد تنبأت بشعبية الحجر الطبيعي في المطبخ في السنوات القادمة ، مشيرة إلى عرضها ، “الجميع سيريدها” (عبر سمسار عقارات).
أخذ Natural Stone عالم التصميم من خلال العاصفة ، وجذب رغبات العديد من أصحاب المنازل لمزيد من التصميمات الداخلية العضوية والطبيعية التي تشعر بأنها مستوحاة من الطبيعة. يريد الناس إحضار الهواء الطلق من خلال دمج العناصر التي تشعر بالسحر والريفي والترابي. أصبح باكسبلاش الحجر الطبيعي ، على وجه الخصوص ، ميزة المطبخ الخالدة والمطلوبة للغاية. في تصميمها في الموسم الرابع ، قالت هاك: “هذا الحجر هو على محمل الجد بلدي المفضل الجديد باكسبلاش.” كاتجاه ديكور المنزل الطبيعي الذي يعود ، من المحتمل أن نستمر في رؤية الحجر الطبيعي المصمم في العديد من المساحات. إذا كان هذا يناشد شغفك بمنزل أكثر حيوية ، فإليك ما تحتاج إلى معرفته عن الحجر الطبيعي قبل الاستثمار.
يثبت الحجر الطبيعي أنه خالدة
أصبحت الحجر الطبيعي إضافة كلاسيكية إلى باكسبات المطبخ ، وذلك بفضل مجموعة واسعة من الألوان والأنماط والقوام للاختيار من بينها. من الجرانيت إلى الكوارتز ، مصقول إلى قطع خشنة ، أو قطع كبيرة إلى فسيفساء صغيرة ، فإن الحجر الطبيعي هو إضافة متعددة الاستخدامات إلى منزلك. والجدير بالذكر أن الناس يبحثون عن الحجر الوعرة الخشن الذي يقدم المزيد من العناصر اللمسية إلى الفضاء. إن الملمس الشديد للحجر والجاذبية البصرية للبلاش باكسبلاش ثلاثي الأبعاد يشعر بالريفي ، الملهم ، والترابي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الناس يفضلون مدى فترة طويلة ومقاومة للرقائق يمكن أن تكون العديد من باكسبات الحجر.
كما هو موضح في حلقة الموسم الرابع من “Christina on the Coast” ، “الصداقة للأعمار” ، تصف كريستينا هاك باكسبلاش حجريًا طبيعيًا يبدو زراعيًا وريفيًا ، مناسبًا جيدًا لإضافة عناصر من جماليات المزرعة أو الكوخ. أو ، كما ذكر هاك ، يمكن أن يجلب الحجر الطبيعي مثل هذا “Hacienda Vibe” إلى المطبخ. عند اختيار باكسبلاش الحجر الطبيعي ، يختار الكثيرون أيضًا المظهر المفرط لمزيد من السحر.
إذا لم يكن الحجر القاسي بالنسبة لك ، فقد تسليط الضوء على هاك أيضًا مدى تأثير باكسبلاش رخامي ناعم وطبيعي ، وتحديث مطبخ قديم بسهولة ، وحتى الاقتران بشكل جميل بأرضيات خشبية برتقالية مخيفة. Marble هو اتجاه تصميم داخلي مذهل هنا للبقاء ، لذلك يمكن أن يكون غير عقلاني للعديد من الذين يرغبون في دمج الحجر الطبيعي في منازلهم. بدلاً من ذلك ، فإن البلاط والفسيفساء الطبيعية ، وألواح الألواح ، أو كتل الحجر الجيري ، أو طوب الترافرتين الوعرة هي أيضًا خيارات مذهلة.
ما يجب مراعاته قبل إضافة حجر طبيعي إلى مطبخك
الحجر الطبيعي ليس مثاليًا لكل مطبخ. نظرًا لأن معظم الحجر الطبيعي مسامي ، فقد يمثل تحديات عندما يتعلق الأمر بالتنظيف أو الاهتمام بالسطح. يمكن أن يمتص باكسبلاش الحجر الطبيعي أشياء مثل بقع الشحوم وزيوت الطهي. علاوة على ذلك ، يمكن أن تلطخ الانسكابات الجص أو الحجارة نفسها. لمكافحة الامتصاص ، من المهم إغلاق باكسبلاش الحجر. أو يمكن لأصحاب المنازل إضافة حارس رش خلف موقدهم لحماية الحجر. إن وجود أغطية كونترتوب يمكن أن يحمي الحجر الطبيعي من انسكابات الطهي.
شيء آخر يجب مراعاته هو أنه ليس كل الحجر هو نفسه. سيكون الحجر الطبيعي المصقول أسهل بكثير من القضاء من نسخة خشنة. بالإضافة إلى ذلك ، ليس كل الحجارة لديها نفس الصلابة أو المتانة. أيضًا ، عند إضافة حجر خشن إلى مطبخك كبلاش باكسبلي ، سترغب في أن تضع في اعتبارها الجص أو التسكع الذي تختاره. نظرًا لأن هذه المواد مسامية أيضًا ، فقد تختار التخلي عن استخدام White Stark ، والتي قد تتلاشى أو تتلاشى أو أصفر مع مرور الوقت. ستحتاج أيضًا إلى التأكد من أن لون الجص الذي تختاره يناسب التصميم الخاص بك وألوان الأحجار الطبيعية بحيث لا تخلق إلهاءًا بصريًا يجذب الانتباه بعيدًا عن الحجارة نفسها. بغض النظر عن الحجر الذي تختاره ، إذا كنت على استعداد لمواكبة الصيانة ، فإن استخدام الصخور الطبيعية على باكسبلاش يمكن أن يجلب السحر والشخصية إلى مطبخك.