ميشيغان أو سي تشيب ليندسي يغادر إلى ميسوري بعد فضيحة شيرون مور

لقد غادر مدرب كرة قدم آخر مدينة آن أربور، وهذا المدرب بمحض إرادته.

في أعقاب طرد واعتقال المدرب الرئيسي السابق شيرون مور، وافق تشيب ليندسي من ميشيغان على أن يصبح المنسق الهجومي التالي في ميسوري.

بينما “لم يتم الكشف عن شروط التوظيف”، أخبرت المصادر ESPN أن ليندسي وقعت على التزام لمدة ثلاث سنوات.

تخلى ليندسي عن مهامه في اللعب في آن أربور بعد موسم واحد فقط وسط الفضيحة المحيطة بقائد البرنامج السابق المشين.

وقالت ليندسي يوم الأحد في بيان صحفي بولاية ميسوري: “لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة لحصولي على فرصة العمل مع إيلي درينكويتز في كولومبيا”. “إن ما فعله المدرب درينكويتز في ميزو خلال السنوات الست الماضية أمر رائع. وإذا أضفنا ذلك إلى الالتزام الذي تعهدت به جامعة ميسوري لبرنامج كرة القدم، فإن هذه واحدة من أكثر وظائف المنسقين جاذبية في البلاد. إن الالتزام والبنية التحتية القائمة من الناحية التنظيمية والموهبة في الملعب أمر مثير حقًا.”

تم طرد مور وتم احتجازه في 10 ديسمبر بعد أن وجدت الجامعة أدلة على أنه كان متورطًا في علاقة غرامية استمرت لسنوات مع إحدى الموظفات.

وسرعان ما اتُهم الأب البالغ من العمر 39 عامًا لثلاثة أطفال بغزو المنزل من الدرجة الثالثة، والمطاردة في علاقة منزلية، والاقتحام والدخول.

يترك Lindsey وراءه المركز الحادي عشر من حيث أفضل هجوم في Big Ten (27.6 نقطة في المباراة الواحدة) تحت استدعاء اللعب، مقارنة بالمركز الرابع عشر (22.0) في العام السابق لوصوله.

قبل مهمته السريعة مع فريق Wolverines، كان Lindsey هو OC في North Carolina وUCF وAuburn وArizona State وSouthern Miss – حيث عمل أيضًا كمدرب رئيسي لفريق Troy في الفترة من 2019 إلى 2021.

وقال درينكويتز في بيان: “(ليندسي) يقوم بعمل هائل ليس فقط في تدريب وتطوير اللاعبين، بل في تنظيم وتنفيذ الهجوم”. “إنه يتمتع بعقلية هجومية ممتازة ويتمتع بخبرة واسعة النطاق.”

يتولى ليندسي زمام اللعب من كيربي مور، الذي من المقرر أن يصبح المدير الفني القادم لولاية واشنطن.

في آن أربور، ستقوم ميشيغان بترقية منسق الهجوم المشترك والمدرب الضيق ستيف كاسولا إلى OC قبل مباراة Citrus Bowl مع تكساس في ليلة رأس السنة الجديدة.

سيقود فريق Wolverines (9-3، 4th Big Ten) المدرب الرئيسي المؤقت Biff Poggi.