ميشيغان تحقق في برنامجها الرياضي بعد إقالة شيرون مور

تخطط جامعة ميشيغان للنظر إلى الداخل بعد فضيحة كرة القدم.

في أعقاب إقالة المدرب الرئيسي شيرون مور، قامت الجامعة بالاستعانة بشركة المحاماة Jenner & Block للتحقيق في القسم الرياضي بالمدرسة وثقافتها، حسبما ذكرت ESPN يوم السبت.

وفقًا للمنفذ، تعاملت Jenner & Block أيضًا مع التحقيق مع مور، الذي تم فصله لسبب ما بعد أن قالت المدرسة إنها عثرت على “أدلة موثوقة” على “علاقة غير مناسبة مع أحد الموظفين”.

وفي اليوم نفسه، ألقي القبض على مور بعد أن اقتحم منزل الموظف، وأثناء مشاجرة، أمسك بسكاكين الزبدة وهدد بقتل نفسه.

ووجهت إليه يوم الجمعة تهمة اقتحام منزل من الدرجة الثالثة، وهي جناية.

كما أصيب بجنحتين – المطاردة والاقتحام والدخول.

وقال ممثلو الادعاء أثناء الاستدعاء إن الموظفة أنهت الأمور مع مور، المتزوجة ولديها ثلاثة أطفال، يوم الاثنين، لكن يُزعم أن المدرب السابق استمر في الاتصال بها وإرسال الرسائل النصية إليها.

وتؤدي تهمة اقتحام المنزل إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة إدانة مور.

في السنوات القليلة الماضية فقط، تعامل فريق ميشيغان لكرة القدم مع عدد من الفضائح.

في عام 2023، تم إيقاف المدرب جيم هاربو ذاتيًا لثلاث مباريات بسبب انتهاكات التجنيد التي ارتكبها خلال فترة محدودة في منتصف جائحة كوفيد-19.

إليك آخر الأخبار عن مدرب ميشيغان السابق شيرون مور

في وقت لاحق من نفس العام، وافق Harbaugh على عدم المشاركة في المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم العادي بعد أن اكتشف فريق Big Ten أن ميشيغان – بقيادة الموظف السابق كونور ستاليونز – أجرت “عملية استكشاف شخصية غير مسموح بها على مدار عدة سنوات، مما أدى إلى ميزة تنافسية غير عادلة أضرت بنزاهة المنافسة”.

Harbaugh، الذي غادر إلى اتحاد كرة القدم الأميركي بعد فوز ميشيغان بالبطولة الوطنية لعام 2023، تلقى أوامر عرض لمدة أربع وعشر سنوات لفضائح التجنيد وسرقة الإشارات، على التوالي.

وعندما سئل هاربو يوم الجمعة عن الفضيحة المحيطة بمور، خليفته المطرود الآن، قال إنه “لا يزال يعالج هذه الفضيحة”.

وفي مارس/آذار، زُعم أن مات فايس، مساعد مدرب ميشيغان السابق، تمكن من الوصول إلى حسابات مختلفة عبر الإنترنت لنحو 3300 لاعب معظمهم من الرياضيات الجامعيات.

وهو يواجه 24 تهمة تتعلق بالوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر وسرقة الهوية المشددة بعد أن زعم ​​ممثلو الادعاء أنه كان ينوي تنزيل “صور شخصية وحميمة لم تتم مشاركتها علنًا”.