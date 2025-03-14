ميكا بارسونز ، ديماركوس لورانس لحوم البقر على رعاة البقر “المهرج S-T”

إنه لأمر جيد أن ميكا بارسونز و DeMarcus Lawrence لم يعد زملاء في الفريق لأنه لا يبدو أن هناك الكثير من الحب ضائع بينهما.

قضى الاثنان إهانات التداول ليلة الخميس بعد أن تولى بارسونز إهانة للتعليق الذي أدلى به لورانس خلال مقابلة في وقت سابق من اليوم.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وقع لورانس مع سيهوكس بعد أن أمضى 11 مواسم في اتحاد كرة القدم الأميركي مع رعاة البقر.

“دالاس هو بيتي … لكنني أعرف بالتأكيد أنني لن أفوز بجائزة Super Bowl هناك” pic.twitter.com/f31fvszlc4 – ᴅᴏxx ⚡ (@new_era72) 13 مارس 2025

ثم ألقى بعض الظل في فريقه القديم في مقابلته مع Hawk Blogger.

“دالاس هو بيتي. قال لورانس: “جعل منزلي هناك”. “تعيش عائلتي هناك. سأكون هناك إلى الأبد. أعلم بالتأكيد أنني لن أفوز بـ Super Bowl هناك. لذا ، نعم ، نحن هنا “.

لم يجلس ذلك بشكل جيد مع بارسونز ، الذي جعل مشاعره معروفة بعد أن اشتعلت ريح المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

انتقد لورانس في منشور على X.

“هذا ما يبدو الرفض والحسد! هذا بعض المهرج S -T! ” أطلق بارسونز مرة أخرى مع مهرج الرموز التعبيرية.

استمرت حرب الكلمات عندما استجاب لورانس في وقت لاحق ، ورمي الظل في بارسونز.

“إن الاتصال بي مهرج لن يغير حقيقة أنني قلت الحقيقة. ربما إذا قضيت وقتًا أقل في التغريد والفوز بمزيد من الوقت ، فلن أغادر “.

يبدو أن بارسونز لم يكن الوحيد الذي يطرح على التعليقات.

كان رد فعل Trevon Diggs أيضًا في المنشورات التي تم حذفها الآن.

في أحدهم ، وفقًا لـ Yahoo ، كتب: “لا يمكن الذهاب إلى الحرب مع شخص يكرهك حقًا”.

كما كان لدى رجل الدفاع السابق في رعاة البقر – وتوقيع العمالقة الأخيرة – تشونسي جولستون.

كتب على X. “اعتقدت أنها كانت جماعة أخوية على كل شيء”.

لم يظهر رعاة البقر في Super Bowl منذ 30 عامًا ، ولم يتجاوز الفريق جولة التقسيم من التصفيات خلال فترة لورانس.

وقع لورانس صفقة مع Seahawks مقابل 42 مليون دولار تتضمن 18 مليون دولار مضمونة ، وفقًا لآدم Schefter من ESPN.

تعاملت لعبة Pass Rush مع إصابة في القدم التي أجبرته على تفويت غالبية موسم 2024 بعد بداية قوية.