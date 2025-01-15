ميكا بارسونز على خروج مايك مكارثي “المدمر” من رعاة البقر

إن رؤية مايك مكارثي يغادر دالاس بعد خمسة مواسم أمر “مدمر” بالنسبة لميكا بارسونز وزملائه في فريق كاوبويز.

عند مناقشة التغيير التدريبي الأخير في البودكاست الخاص به “The Edge with Micah Parsons”، أعرب الظهير النجم عن أنه “من المحزن للغاية” رؤية مكارثي، 61 عامًا، يغادر بسبب العلاقات التي تمت تنميتها على مدار السنوات القليلة الماضية أثناء معاينة ما هو متوقع أن يكون خارج الموسم “مثير للاهتمام” في دالاس.

قال بارسونز، 25 عامًا، يوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من إعلان مكارثي وكاوبويز إنهما سيفترقان: “من الواضح أنه حزين للغاية بسبب العلاقات التي كانت لدينا مع المدرب مكارثي وكل ما فعله لبرنامجنا”.

ميكا عند خروج مايك مكارثي وما هي الخطوة التالية لرعاة البقر: “إنه أمر مدمر… ستكون عملية إعادة ضبط كاملة.” (عبر الحافة مع ميكا بارسونز) pic.twitter.com/8qxpw2l6Gq – تقرير المبيض (BleacherReport) 14 يناير 2025

“… إنه أمر مدمر. المدرب مايك هو أب عظيم ومدرب وأحد أكثر المدربين فوزًا وكان دائمًا جيدًا معنا كوحدة للمدربين واللاعبين. إن خسارة مدرب عظيم مثل مايك أمر مؤلم، لكن سيكون موسمًا ممتعًا للغاية.”

تم تعيين مكارثي في ​​الأصل في يناير 2020، وقاد فريق كاوبويز إلى ثلاث مباريات بعد انتهاء الموسم وسجل الرقم القياسي 49-35 كمدرب رئيسي.

كان مكارثي يتدرب على صفقة منتهية الصلاحية، مما أثار التكهنات أسبوعًا بعد أسبوع حول ما إذا كان سيعود لعام 2025.

على الرغم من وجود علامات مشجعة على ما يبدو لإعادة تعزيز الاتحاد – فقد منع رعاة البقر فريق الدببة من التحدث إلى مكارثي الأسبوع الماضي – إلا أن الجانبين لم يتمكنا من الاتفاق على صفقة جديدة، ومدة العقد، على وجه الخصوص، وفقًا لاتحاد كرة القدم الأميركي. توم بيليسيرو من الشبكة.

وقال المالك جيري جونز في بيان يوم الاثنين: “لدي احترام كبير لمايك، وقد قاد الفريق خلال بعض الأوقات الفريدة والصعبة للغاية خلال فترة عمله”.

“… قبل الوصول إلى نقطة مفاوضات العقد، أصبح من الواضح بشكل متبادل أنه سيكون من الأفضل لكل واحد منا أن يتجه في اتجاه مختلف. أشكر مايك وأتمنى له ولزوجته جيسيكا وعائلتهما الأفضل”.

وأضاف بارسونز، الذي أدلى بتعليقات مثيرة للجدل حول مستقبل مكارثي في ​​نوفمبر قبل تأييد عودة المدرب، أنه يثق في المكتب الأمامي كاوبويز لكنه أدرك أن المنظمة في طريقها إلى “إعادة ضبط كاملة”.

قال لاعب Pro Bowler أربع مرات: “أنا أثق بمالكي، وأثق بمديرنا العام”. “… سوف نتخذ القرار الصحيح عندما يتعلق الأمر بالتدريب.”

على الرغم من أن بارسونز تناول الضجة المحيطة بعظماء رعاة البقر، ديون ساندرز وجيسون ويتن، إلا أنه وصفها بأنها “تكهنات”.

وقال: “سننتظر لنرى من سيتم تعيينه، ومن سيكون DC (المنسق الدفاعي)، وOC (المنسق الهجومي) لأنه سيكون بمثابة إعادة ضبط كاملة”. “سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام للغاية، ثم نرى كيف يتصور هؤلاء الأشخاص اللاعبين ومن يريدون ضمهم، ومن يريدون الاحتفاظ بهم، ومن يريدون البناء حولهم.”

اختار فريق كاوبويز خيار بارسونز للسنة الخامسة في أبريل الماضي، ومن المقرر أن يجني حوالي 24 مليون دولار هذا العام، وفقًا لسبوتراك.

إذا لم يقوم رعاة البقر بتمديده، فسيكون وكيلًا حرًا غير مقيد في عام 2026.

كان بارسونز واحدًا من العديد من لاعبي كاوبويز الذين تم تهميشهم في وقت ما خلال حملة 2024 المليئة بالإصابات.

أنهى دالاس العام بنتيجة 7-10 وغاب عن التصفيات.

أما بالنسبة لمكارثي، الذي فاز سابقًا بلقب سوبر بول كمدرب رئيسي لفريق باكرز، فإنه سيجتمع مع فريق بيرز يوم الأربعاء بشأن منصبهم التدريبي الشاغر.