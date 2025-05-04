ميكو رانتانين القبعة الثالثة القبعة قوى النجوم لليئة 7 عودة

دالاس-ساعد ميكو رانتانين هدفًا في لعبة Wyatt Johnston المتكافئة مع 3:56 غادر قبل إكمال خدعة قبعة ثالثة مع سلسلة فارغة ، حيث تغلبت فريق Dallas Stars على كولورادو أفالانش 4-2 في اللعبة 7 ليلة السبت للاختتام في سلسلة مباريات المؤتمر الغربي الأول.

رانتانين ، الذي كان في التصفيات مع Avalanche في المواسم السبعة الماضية وجزء من لقب كأس ستانلي 2022 ، كان له فترة الثانية من أربع نقاط في السلسلة. إنه اللاعب الثاني فقط في تاريخ NHL الذي حصل على أربع نقاط في الفترة الثالثة من اللعبة 7.

تنتقل النجوم إلى الجولة الثانية لمواجهة وينيبيغ أو سانت لويس المصنفة الأولى ، والتي تلعب دورها 7 مساء الأحد. ستحصل الطائرات على الثلج المنزلي إذا تقدمت ، في حين أن دالاس ستبدأ في المنزل إذا واجهت البلوز.

تقدمت كولورادو بنتيجة 2-0 عندما حقق ناثان ماكينون تسديدة قصيرة 31 ثانية فقط في الفترة الثالثة. كان هذا هو الهدف الأول الذي سجله في خمس لعبة 7s ، لكن كل هذه الخسائر.

تم تداوله مرتين في فترة ستة أسابيع في وقت سابق من هذا الموسم ، وسجل رانتانين خمسة أهداف في المسلسل ضد فريقه السابق.

حصل رانتانين على هدف دالاس الأول مع 12:11 غادر على تسديدة من منتصف الدوائر. ربط المباراة في 2 مع 6:14 ذهب ذهب تزلج وراء الشبكة وأخذ لقطة لفها التي أعادت التزلج على التزلج على المدافع AVS صموئيل جيرارد. ثم قام رانتانين بإغلاق الفوز مع شبكية فارغة مع 3 ثوان المتبقية.