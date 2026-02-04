ميكي لوليتش، بطل بطولة تايجرز العالمية وفريق ميت السابق، توفي عن عمر يناهز 85 عامًا

توفي يوم الأربعاء ميكي لوليتش، أفضل لاعب في بطولة العالم لعام 1968 لبطل تايجرز ورامي ميتس لمرة واحدة.

كان عمره 85 عامًا.

وقال النمور إن زوجة لوليتش ​​أخبرتهم أنه توفي بعد إقامة قصيرة في دار رعاية المسنين، على الرغم من عدم الكشف عن سبب وفاته.

جاءت أفضل ساعات Lolich في لعبة البيسبول خلال بطولة العالم عام 1968، عندما حقق ثلاثة انتصارات في اللعبة الكاملة، بما في ذلك جوهرة واحدة في اللعبة 7 ضد الكاردينالز في راحة لمدة يومين فقط.

جاء ذلك بعد أن فقد لوليتش ​​مكانه في التناوب لفترة وجيزة خلال الموسم العادي بعد سلسلة من المباريات الصعبة في يوليو. لم يكن سعيدا.

قال لوليتش: “كنت أواجه بعض المشاكل، لكنني كنت لاعبًا أساسيًا منذ عام 1964”. “أتذكر أنني قلت لـ (المدير مايو سميث): “إذا فزنا بهذا الشيء هذا العام، فسيكون ذلك بسببي”. لكنني كنت أتحدث فقط عن الموسم. لم أتحدث عن بطولة العالم.

“لقد حصلت على الانتقام مرة أخرى في بطولة العالم.”

قضى Lolich 13 موسمًا مع فريق Tigers وكان نجم كل النجوم ثلاث مرات، واحتل المركز الثالث في تصويت AL Cy Young مرتين.

قام النمور بتبادل Lolich مع Mets بعد موسم 1975 مقابل Rusty Staub. مارس Lolich في البداية حقوقه البالغة 10 و 5 في الاعتراض على الصفقة لكن نحاس Mets أقنعه بقبول التجارة.

كان لديه 3.22 عصرًا في 31 مباراة (30 بداية) لفريق ميتس في عام 1976 قبل تقاعده. بعد غيابه عن موسم 1977، عاد لمدة موسمين مع بادريس قبل أن يتقاعد نهائيًا.

أنهى Lolich مسيرته بتسجيل 217-191 سجلًا و 3.44 عصرًا و 2832 ضربة ، وهو المركز 23 في تاريخ MLB.

وقال النمور في بيان: “سيُذكر لوليتش ​​كواحد من أكثر الرماة الأعسر متانة ومهيمنة في عصره وحجر الزاوية في طاقم الرماية في ديترويت لأكثر من عقد من الزمان”.

— مع ا ف ب