ميلا كونيس وأشتون كوتشر لديهما بعض عادات النظافة المشكوك فيها

عندما يبالغ الأزواج المشاهير في المشاركة، فقد يتسببون في بعض الأحيان في إثارة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال اعترافاتهم الصحية الخاصة بمشاهير TMI. هذا ما حدث عندما اعترف فناني الأداء ميلا كونيس وأشتون كوتشر بسرهما القذر في عام 2021 لداكس شيبرد أثناء مشاركته في البودكاست الخاص به.
تحدث كونيس وكوتشر عن عادات الاستحمام الغريبة لديهما. وقال كونيس: “أنا لا أغسل جسدي بالصابون كل يوم”. ومع ذلك، فقد قالت إنها غسلت مناطقها الخاصة وثدييها وتحت الإبطين. لكن الباقي؟ لا. تحدث كوتشر وقال إنه فعل الشيء نفسه. ثم واصل الثنائي اعترافهما بإخبار شيبرد أنهما لا يغسلان أطفالهما بانتظام أيضًا. وأوضح كوتشر: “إذا كان بإمكانك رؤية الأوساخ عليها، فقم بتنظيفها. وإلا فلا فائدة”.
بعد بث البودكاست، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متوقع بالميمات اللاذعة. لكن الحلقة بأكملها تطرح سؤالاً أكبر: هل غسل كل جزء منك كل يوم ضروري بصراحة؟
مسألة اختيار شخصي
إذا سألت رائد فضاء، فقد تكون الإجابة نعم، ولكن مع القليل من علامة النجمة. كما تمت مناقشته في إحدى حلقات برنامج “Houston We Have a Podcast” التابع لوكالة ناسا، فإن الفضاء ليس بيئة مناسبة للاستحمام، لكن رواد الفضاء في المحطة الفضائية ما زالوا يأخذون وقتًا لمسح أجسامهم بقليل من الماء والصابون. وعلى عكس كونيس وكوتشر، فإنهما يستحمان يوميًا.
ومع ذلك، ليس كل البشر بحاجة إلى التنظيف كل 24 ساعة. في مقابلة مع كليفلاند كلينك، نصحت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة شيلبي كيتاربال بأن الأمر يتعلق أكثر بما يناسب الفرد. قال الدكتور خيتاربال: «ليس هناك إجابة واحدة صحيحة». “الأمر يعتمد حقًا على الشخص وحالته.”
على سبيل المثال، إذا كنت ستختلط مع أشخاص آخرين، أو إذا كنت تتعرق أو تتعرض للغبار والأوساخ، يقول الدكتور خيتاربال أنك قد ترغب في التفكير في الاستحمام. من ناحية أخرى، إذا كان الاستحمام يسبب تهيجًا لبشرتك كثيرًا، فقد تحتاج إلى اتباع روتين استحمام أقل تكرارًا. (هذا ما يحدث عندما تستحم كل يوم)
الاستحمام في بعض الأحيان، رغم ذلك
بالطبع، لا يجب أن تتوقف عن تنظيف نفسك. إذا توقفت عن الاستحمام لمدة عام، فسينتهي بك الأمر بمناطق متقشرة من خلايا الجلد الميتة. قد تجد نفسك أيضًا تتعامل مع عدوى سيئة، وفقًا لطبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة لورين بلوخ، لأن “حمل كمية كبيرة من البكتيريا على الجلد يمكن أن يشكل مشكلة إذا تعرض حاجز الجلد للخطر” (عبر USA Today).
(هذا ما سيحدث لجسمك إذا لم تأخذ حمامًا ساخنًا أبدًا).
في نهاية المطاف، يمكن لكونيس وكوتشر اتخاذ قراراتهما الخاصة وترك الناس يفكرون فيما يريدون. وكما تبين، قد يكون هناك عدد أكبر من البالغين في ركنهم أكثر من المتوقع. كشف استطلاع أجراه The Harris Poll عام 2024 أن الأجيال المختلفة لديها وجهات نظر مختلفة حول الاستحمام يوميًا. على وجه التحديد، 53% من جيل طفرة المواليد يستحمون كل يوم، يليهم 59% من جيل Z و69% من جيل X. للعلم، كونيس هو من جيل الألفية، في حين أن كوتشر هو جزء من الجيل العاشر.