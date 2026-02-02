ميلا كونيس وأشتون كوتشر لديهما بعض عادات النظافة المشكوك فيها

عندما يبالغ الأزواج المشاهير في المشاركة، فقد يتسببون في بعض الأحيان في إثارة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال اعترافاتهم الصحية الخاصة بمشاهير TMI. هذا ما حدث عندما اعترف فناني الأداء ميلا كونيس وأشتون كوتشر بسرهما القذر في عام 2021 لداكس شيبرد أثناء مشاركته في البودكاست الخاص به.

تحدث كونيس وكوتشر عن عادات الاستحمام الغريبة لديهما. وقال كونيس: “أنا لا أغسل جسدي بالصابون كل يوم”. ومع ذلك، فقد قالت إنها غسلت مناطقها الخاصة وثدييها وتحت الإبطين. لكن الباقي؟ لا. تحدث كوتشر وقال إنه فعل الشيء نفسه. ثم واصل الثنائي اعترافهما بإخبار شيبرد أنهما لا يغسلان أطفالهما بانتظام أيضًا. وأوضح كوتشر: “إذا كان بإمكانك رؤية الأوساخ عليها، فقم بتنظيفها. وإلا فلا فائدة”.

بعد بث البودكاست، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متوقع بالميمات اللاذعة. لكن الحلقة بأكملها تطرح سؤالاً أكبر: هل غسل كل جزء منك كل يوم ضروري بصراحة؟