ميلووكي VS. DeWalt: ما هي أداة قطع العلامة التجارية هي شراء أفضل؟

اثنان من أفضل العلامات التجارية لأدوات الطاقة هما Milwaukee و DeWalt. إذا كنت تتسوق للحصول على أداة جديدة تعمل بالبطارية ، فقد ينتهي بك الأمر إلى مقارنة DeWalt و Milwaukee قبل اتخاذ قرارك. قررنا أن نفعل ذلك بالضبط مع أدوات قطع العلامتين. تحتوي الأداة المقطوعة على شفرة قرص قطرها 3 بوصات في نهاية المقبض. لقد تم تصنيعها لعملية تشغيل بيد واحدة لقطع القطع المعدنية أو البلاط أو لوحة الأسمنت أو البلاستيك في مساحة مضغوطة. إنها أصغر قليلاً من طاحونة الزاوية ، والتي تتطلب غالبًا تشغيلًا يديًا. عندما تقارن الأدوات المقطوعة Dewalt و Milwaukee ، والتي تمثل أحدهما شراء أفضل لك؟ سنقوم بتفكيك الميزات المختلفة لكل أداة مقطوعة لمساعدتك في تحديد أي منها قد ترغب في شرائها.
تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان لديك بالفعل أفضل أدوات DeWalt أو Milwaukee الأساسية في صندوق الأدوات الخاص بك ، فربما تريد التمسك بهذه العلامة التجارية ، فقط حتى تتمكن من مشاركة البطاريات بين جميع أجهزتك. إذا كنت تملك في المقام الأول واستخدام علامة Milwaukee ولكن تقرر شراء نموذج Dewalt Cut Off ، فسيتعين عليك الاستثمار في نظام بطارية جديد. البطاريات غير متوافقة بين أنظمة العلامات التجارية. إذا لم تكن قلقًا بشأن أنظمة البطارية الموجودة لديك وتريد فقط أداة Cut Off التي تم شراءها بشكل أفضل ، فتعرف على المزيد حول الميزات الرئيسية التي تميز أدوات Milwaukee و Dewalt.
الاختلافات في كيفية عمل أدوات Milwaukee و DeWalt
الفرق الأكبر في كيفية أداء أدوات Milwaukee و Dewalt في تصميم أنظمة الطاقة. تستخدم DeWalt بطاريات Max 20 فولت ، في حين أن بطارية Milwaukee M12 هي طراز 12 فولت. فكر في الفرق بهذه الطريقة: ستكون أداة 20 فولت قادرة على القيام بنفس مستوى العمل على الأقل كطراز 12 فولت ، لكن العكس ليس صحيحًا دائمًا لأن نموذج 12 فولت قد لا يتمتع بالقوة المطلوبة .
تفضل صفقات أداة مراجعات YouTube بيئة العمل الخاصة بأداة قطع DeWalt. تحتوي أداة Milwaukee على مقبض أكثر سمكًا بقطر أكبر ، مما يجعل من الصعب على الأشخاص الذين لديهم أيدي متوسطة الحجم أن يحملوا والتحكم مقارنة بوحدة DeWalt. يحب مراجع YouTube Joe Tool Guy أن أداة Dewalt Cut Off تحتوي على مساحة تخزين لموجب Allen الذي يسمح لك بتغيير شفرة القطع بسهولة. نموذج ميلووكي ليس لديه هذا الخيار. اختار Joe the Tool Guy نموذج DeWalt باعتباره الأداء الكلي الأفضل للأدوات المقطوعة.
إذا كنت ترغب في إرفاق فراغ أو جهاز جمع الغبار إلى أداة Cut Off ، فإن أداة Milwaukee Cut Off ستمنحك المزيد من المرونة. يحتوي على منفذ عالمي ، بحيث يمكنك إرفاق بعض العناصر المختلفة به. يعد منفذ Dewalt’s Airlock مملوكًا ، وهو ما يحد من ما يمكنك استخدامه. بشكل عام ، ومع ذلك ، لا يزال خيار DeWalt هو الخيار المفضل.
مقارنة قيمة Dewalt و Milwaukee قطع الأدوات
لطراز Milwaukee M12 ، ستدفع 124.99 دولارًا في Amazon و 99 دولارًا في Home Depot. كل من هذه الأسعار مخصصة للأداة وحدها. يمكنك شراء حزمة بطارية Milwaukee M12 12-Volt Lithium-ion XC ومجموعة Starter Starter مقابل 62.50 دولار من Amazon.
يكلف طراز Dewalt 20V 114.14 دولارًا في Amazon ، و 129 دولارًا في أدوات ACME ، و 129 دولارًا في Home Depot. تمامًا مثل طراز ميلووكي ، لا تأتي هذه الأسعار مع البطارية المشمولة. إذا كنت بحاجة إلى اختيار واحد ، فإن حزمة بطارية DeWalt 20V Max مع شاحن متاحة مقابل 86.96 دولار على Amazon.
إذا كان السعر الذي ستدفعه مقابل أداة Cut Off هو العامل الأكثر أهمية في اختيار طرز DeWalt أو Milwaukee ، فإن مقارنة الأسعار لدينا من مختلف تجار التجزئة تظهر أنك ستحتاج إلى التسوق للعثور على أفضل صفقة. في المتوسط ، تكون أداة Milwaukee أرخص قليلاً من خيار DeWalt ، ولكن هذا يعتمد على المكان الذي تقرر فيه التسوق. تتمتع DeWalt Power Tools عمومًا بسعر ضخم مقارنةً بالعلامات التجارية الأخرى ، لذلك نتوقع أن نرى سعرًا أعلى لأداة Dewalt Cut Off. على الرغم من أن كلتا الأدوات المقطوعة ذات جودة جيدة ، إلا أن خيار DeWalt يخرج من المنافسة ، ومن المحتمل أن يكون خيارًا أفضل إذا لم تكن ملتزمًا بالفعل بعلامة تجارية واحدة.