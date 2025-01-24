ميلووكي VS. DeWalt: ما هي أداة قطع العلامة التجارية هي شراء أفضل؟

اثنان من أفضل العلامات التجارية لأدوات الطاقة هما Milwaukee و DeWalt. إذا كنت تتسوق للحصول على أداة جديدة تعمل بالبطارية ، فقد ينتهي بك الأمر إلى مقارنة DeWalt و Milwaukee قبل اتخاذ قرارك. قررنا أن نفعل ذلك بالضبط مع أدوات قطع العلامتين. تحتوي الأداة المقطوعة على شفرة قرص قطرها 3 بوصات في نهاية المقبض. لقد تم تصنيعها لعملية تشغيل بيد واحدة لقطع القطع المعدنية أو البلاط أو لوحة الأسمنت أو البلاستيك في مساحة مضغوطة. إنها أصغر قليلاً من طاحونة الزاوية ، والتي تتطلب غالبًا تشغيلًا يديًا. عندما تقارن الأدوات المقطوعة Dewalt و Milwaukee ، والتي تمثل أحدهما شراء أفضل لك؟ سنقوم بتفكيك الميزات المختلفة لكل أداة مقطوعة لمساعدتك في تحديد أي منها قد ترغب في شرائها.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان لديك بالفعل أفضل أدوات DeWalt أو Milwaukee الأساسية في صندوق الأدوات الخاص بك ، فربما تريد التمسك بهذه العلامة التجارية ، فقط حتى تتمكن من مشاركة البطاريات بين جميع أجهزتك. إذا كنت تملك في المقام الأول واستخدام علامة Milwaukee ولكن تقرر شراء نموذج Dewalt Cut Off ، فسيتعين عليك الاستثمار في نظام بطارية جديد. البطاريات غير متوافقة بين أنظمة العلامات التجارية. إذا لم تكن قلقًا بشأن أنظمة البطارية الموجودة لديك وتريد فقط أداة Cut Off التي تم شراءها بشكل أفضل ، فتعرف على المزيد حول الميزات الرئيسية التي تميز أدوات Milwaukee و Dewalt.