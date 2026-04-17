ناثان ماكينون هو المرشح المفضل قبل تصفيات كأس ستانلي

هناك إستراتيجية تتعلق بإيجاد قيمة الرهان لكأس Conn Smythe، الممنوح لأفضل لاعب في تصفيات كأس ستانلي.

هناك طريقة بسيطة لبدء إعاقتك في هذا السوق من خلال عبارة “إذا كان الأمر كذلك”. في هذه الحالة، سيكون السؤال “إذا” يتعلق بمن تعتقد أنه سيفوز بكأس ستانلي، أو على الأقل لديه فرصة للفوز به. “ثم” سوف يركز على كون سميث.

مثال: إذا كنت أعتقد أن فريق Buffalo Sabers لديه فرصة جيدة للفوز بكأس ستانلي، فمن سيكون السيبر الأكثر احتمالاً للعب دور البطولة لقيادتهم إلى الأرض الموعودة؟

بالنسبة لبعض الفرق، الجواب مترابط. إذا فاز فريق بوسطن بروينز بكأس ستانلي، فمن الصعب أن نتخيل أن جيريمي سوايمان ليس أفضل لاعب. إنه وضع مماثل بالنسبة لبطاريق وسيدني كروسبي. إذا كنت تريد المراهنة على فوز بيتسبرغ بكل شيء بنسبة 25/1، فقد ترغب في التفكير في نسبة 45/1 على كروسبي للفوز بسباق Conn Smythe بدلاً من ذلك.

بالنسبة للفرق الأخرى، الأمر أكثر تعقيدًا.

خذ كولورادو أفالانش، المرشح المفضل لرفع اللورد ستانلي قبل الجولة الأولى، على سبيل المثال.

ناثان ماكينون هو أفضل لاعب في فريق Avs، لذلك ليس من المفاجئ أن نراه هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بسباق Conn Smythe. لكن مجرد تصنيف ماكينون على أنه الفائز الأكثر احتمالاً بالجائزة من قبل صانعي الاحتمالات، لا يعني أنه رهان جيد للفوز بها. في الواقع، قد لا يكون صاحب القيمة الأفضل في فريقه.

MacKinnon محاط بلاعبين من النخبة، مثل Cale Makar وMartin Necas، وكلاهما مدرج ضمن المرشحين الستة للفوز بسباق Conn Smythe. يخبرك هذا أن طريق ماكينون للفوز بهذه الجائزة أكثر تعقيدًا مما قد توحي به احتمالاته القصيرة.

إنه سيناريو مشابه لـ Tampa Bay Lightning. نيكيتا كوتشيروف يتخلف عن ماكينون في 10/1، لكنه يواجه الكثير من المنافسة مع فريقه الخاص مع أندريه فاسيليفسكي (18/1)، وجيك جوينتزل (35/1)، وبرايدن بوينت (60/1).

مع تقدم التصفيات، سيتغير المشهد، وكذلك ستتغير هذه المعادلة، ولكن في الوقت الحالي، قبل أن يتم إسقاط قرص القرص، سنستخدم هذا التمرين البسيط لبدء بطاقة الرهان الخاصة بنا.

احتمالات كأس كون سميث 2026

ناثان ماكينون +650

نيكيتا كوتشيروف 10/1

كال مكار 12/1

كونور ماكديفيد 14/1

أندريه فاسيليفسكي 18/1

مارتن نيكاس 20/1

سيث جارفيس 20/1

سيباستيان أهو 22/1

جاك ايشيل 28/1

أندريه سفيتشنيكوف 30/1

الاحتمالات عبر bet365 Sportsbook.

اختيارات جائزة Conn Smythe لعام 2026، وأفضل الرهانات

لينوس أولمارك، أعضاء مجلس الشيوخ في أوتاوا (50/1، الرهان365)

أعضاء مجلس الشيوخ هم المصنف رقم 8 في المؤتمر الشرقي، لكن لا تدع ذلك يخدعك. هذا الفريق يشكل تهديدا للقيام بجولة.

نشرت أوتاوا بعضًا من أفضل أرقام 5 ضد 5 طوال الموسم، لكن الأمر لم يحدث إلا بعد أن تحول حراسة المرمى إلى أن حقق فريق Sens تقدمًا كبيرًا.

أدت إجازة لينوس أولمارك إلى وضع أعضاء مجلس الشيوخ في موقف صعب، لكنه نجح في تحقيق الاستقرار للفريق عند عودته، وسيحتاج إلى الاستمرار في ذلك إذا أرادت أوتاوا اجتياز المؤتمر الشرقي.

يتمتع السيناتور بالكثير من القوة النجمية مع برادي تكاتشوك، وتيم ستوتزل، وجيك ساندرسون، لكن أولمارك سيكون هو الفارق بين الخروج المبكر والانطلاق في سباق الخيل الأسود.

كوين هيوز، مينيسوتا وايلد (55/1، درافت كينغز)

يتمتع فريق مينيسوتا وايلد بأصعب طريق بين أي فريق في تصفيات كأس ستانلي. سيواجهون فريق دالاس ستارز في الجولة الأولى، ومن المحتمل جدًا أن يواجهوا كولورادو أفالانش في الجولة الثانية. هذان فريقان من الفرق الثلاثة الأولى في الترتيب العام لهذا الموسم.

لكن مينيسوتا لم تكن متراخية، حيث احتلت المركز السابع في الترتيب العام، وقد تفتح الإصابات في دالاس الباب أمام وايلد للوصول إلى الدور الثاني.

وإذا أراد فريق وايلد أن يجتاز دالاس وما وراءه، فيجب أن يكون رجل الدفاع كوين هيوز بمثابة القشة التي تثير المشروب.

لعب اللاعب الأولمبي الأمريكي شمالًا لمدة 27 دقيقة في الليلة لصالح فريق Wild في المسابقات الـ 48 التي لعبها بعد انتقاله من فانكوفر، وحقق أفضل من نقطة واحدة في المباراة الواحدة في تلك الفترة.

إذا أحضر هذا المستوى إلى ما بعد الموسم وتغلب Wild على هذا التحدي، فسيكون في كل بطاقة اقتراع.

براندون هاجل، تامبا باي لايتنينغ (75/1، الرهان365)

The Lightning هم المرشحون للفوز بالمؤتمر الشرقي، ولديهم عدد كبير من قواطع اللعبة الذين لديهم فرصة للفوز بـ Conn Smythe إذا فازوا بكأس ستانلي للمرة الثالثة منذ عام 2020.

ومع ذلك، فإن براندون هاجل يطير تحت الرادار.

لقد كان الجناح متعدد الحركة بمثابة صخرة في المراكز الستة الأولى في تامبا باي لأكثر من أربعة مواسم، وهو يخرج من حملة أخرى مكونة من 30 هدفًا والتي شهدت أيضًا متوسطه أكثر من نقطة لكل مسابقة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم لعبة هاجل من أجل التصفيات. إنه يشكل تهديدًا حول المرمى، ولديه موهبة طبيعية لإحداث تأثير على المباراة حتى عندما يتأخر عن التسجيل.

لقد واجه بعض المنافسة الجادة في قائمته الخاصة، لكن هذا ثمن باهظ على اللاعب الذي يشبه ملفه الشخصي تمامًا ملف Sam Bennett، الحامل الحالي لـ Conn Smythe.

إيفان بوشارد، إدمونتون أويلرز (200/1، درافت كينغز)

قد يبدو من الحماقة المراهنة على أي شخص غير كونور مكديفيد على فريق أويلرز، خاصة مع معاناة ليون درايسيتل من الإصابة، لكن بوشار يخرج من موسم وحشي على الخط الأزرق في إدمونتون وهذا السعر باهظ الثمن.

تقدم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على جميع لاعبي الدفاع برصيد 92 نقطة، أي أكثر بـ 11 نقطة من أي لاعب خلفي آخر، وسجل حوالي 24.5 دقيقة فقط من الوقت الجليدي في كل مباراة.

تخضع لعبة Bouchard الدفاعية دائمًا للتدقيق، ولكن إذا قام بترتيب الأمور في فترة ما بعد الموسم وتحقيق إنتاجه الهجومي المعتاد، فسيكون في السباق إذا عاد فريق Oilers إلى نهائي كأس ستانلي للسنة الثالثة على التوالي.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

مايكل ليبوف هو أحد مشجعي سكان الجزيرة الذين طالت معاناتهم، ولكنه مراهن رياضي يحقق أرباحًا طويلة ويتمتع بخبرة 10 سنوات في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة المقامرين على الفوز بمجموعات الرهانات، والعثور على اللقطات الطويلة، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضات السائدة والمتخصصة.