ناثان يوفالدي يهيمن تماما على يانكيز يكافح

أرلينغتون ، تكساس – آخر ما يحتاجه فريق متشوق هو أن ناثان يوفالدي يقف على التلة.

ولكن كان هذا هو الحال بالنسبة لليانكيز ليلة الثلاثاء وذهب كما هو متوقع.

سيطر Eovaldi على Yankees ، مما سمح للعداء الأساسي واحد فقط عبر ثمانية أدوار مغلقة في ليلة عندما حشدوا مجموعتين فقط في خسارة 2-0 إلى Rangers في Globe Life Field.

وقال آرون جادز ، الذي ذهب إلى 0 مقابل 3 مع عودته من القائمة المصابة: “إنه يستخدم جميع ملاعبه ، ويعمل على جميع أجزاء المنطقة ، ويقوم بعمل جيد في إلقاء ضربات مع جميع الملاعب”. “لذا ، يجب أن تكون منضبطًا عندما تواجه شخصًا من هذا القبيل. لقد صنع بعض الملاعب الصعبة التي أبقتنا عن القواعد لفترة طويلة. لم يستطع الحصول على أي شيء ضده”.

كان أنتوني فولب مسؤولاً عن الضربة الوحيدة من Eovaldi ، حيث سجل صخبًا مزدوجًا مع اثنين من الرافضة في الشوط الثالث.

قاد ريان مكماهون في التاسع مع واحد ضد فيل ماتون ، ولكن تم محوها بسرعة عندما استند ضارب قرصة جيانكارلو ستانتون إلى مسرحية مزدوجة قبل أن يخرج ترينت جريشام لإنهائه.

كان يوفالدي ، الذي ضرب ستة ، ينطلق في يوليو ، حيث تخلى عن اثنين من أشواط كسب في 30 ²/₃ أدوار. أصبح المبتدئ الثالث المعارض في المباريات الأربع الماضية لإغلاق Yankees-وهما اثنان آخران هما Marlins ‘Eury Pérez وإدوارد Cabrera ، اللذين مجتمعان في 12 أدوار من كرة واحدة من أربعة ضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المدير آرون بون: “لقد واجهنا (يوفالدي) كثيرًا على مر السنين”. “لقد حققنا بعض النجاح ، ولكن كان لديه الكثير من الليالي حيث كان يتصرف حقًا ضدنا. كان هذا صحيحًا هناك. لقد حصلنا عليه في اللعب ، ولكن في الحقيقة ليس الكثير من الاتصالات الشديدة على الإطلاق.”

كان العزاء الوحيد لليانكيز هو أن القاضي أبلغ عن شعوره “رائع” جسديًا في أول مباراة له منذ 25 يوليو ، وهو اليوم الذي سبق تشخيص إصابته بسلالة مثنية الكوع اليمنى.

وقال القاضي ، الذي سيقتصر على واجبات DH حتى يمر في برنامج رمي من المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء: “لم تكن النتائج موجودة ، لكنني حصلت على تصعيدها وسنحصل على هذه الحق”.

ساعد الأداء الهجومي الهادئ من قبل Yankees في تخفيف قبضتهم في مباراة فاصلة. يقودون السباق لبطاقة Al Wild-Card النهائية بنصف لعبة.

قال القاضي: “لقد حصلنا على بعض العمل للقيام به”. “هناك الكثير من الأشياء للتنظيف. لكن الأولاد هنا يتم إطلاقهم لتغيير كل ذلك والحصول على الأشياء بشكل صحيح. لقد حصلنا على كرة قدم رائعة هنا. إنها الكثير من الأخطاء في كل مكان ، وبعض الأخطاء العقلية والأخطاء البدنية ، لكن علينا إصلاحها وعلينا إصلاحها الآن.”

“علينا أن ننظر إلى أنفسنا في المرآة. إنه يبدأ مع كل فرد بمفرده ، لنقول ،” مهلا ، يجب أن أتصاعد ، يجب أن أكون أفضل “. بما فيه الكفاية. “