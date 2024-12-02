ناجي هاريس يلوم الغياب على طبق عيد الشكر الخاص بصديقة زميله

قال ستيلرز الذي يركض للخلف ناجي هاريس إنه حظي بالكثير من متعة عيد الشكر ولهذا السبب تم تهميشه لفترة وجيزة خلال الربع الأول من فوز بيتسبرغ 44-38 على بنغلس يوم الأحد.

في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، أوضح هاريس أنه أفرط في تناول طبق أعدته صديقة بات فرايرموث من ستيلرز – وانتهى الأمر بإبطائه في رحلة بيتسبرغ الثانية في ملعب بايكور في سينسيناتي.

قال هاريس: “عيد الشكر، جيل، صديقة بات، لقد صنعت هذا الشيء الصغير من الموز”. “كان لدي الكثير. أعتقد أنني لم أكن أعلم أن ذلك أثر علي حتى تلك الرحلة الأولى. لذلك ألومها.”

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أبطأ هاريس في تمريرة الشاشة في وقت مبكر من المباراة ثم ذهب إلى الخط الجانبي بسبب ما قيل أنه إصابة في الساق في البداية.

وقلل من شأن هذه اللحظة وقال إنه شعر بالارتياح بعد تناول بعض البرتقال.

عاد فريق Pro Bowl للخلف إلى اللعبة بعد الاستحواذ الرابع لـ Steelers وسجل هبوطًا لمسافة 10 ياردات.

واصل هاريس يومًا مثمرًا، حيث اندفع لمسافة 75 ياردة على 16 عربة وحصل على ستة تمريرات لمسافة 64 ياردة.

كان هاريس يحتفل في غرفة خلع الملابس مع المدرب مايك توملين بعد فوز ستيلرز في مواجهة شمال آسيا، كما رأينا في مقطع فيديو نشره على حسابه على Instagram Story.

يواجه ستيلرز (9-3) براون (3-8) في بيتسبرغ في 8 ديسمبر.