ناغتس ‘آرون جوردون ينتقل إلى أسفل البرية في المركز الثاني في الفوز بالفوز على كليبرز

إنجلوود ، كاليفورنيا-انتقد آرون جوردون ملكة جمال نيكولا جوكيتش مع انتهاء الوقت لرفع دنفر ناغتس على لوس أنجلوس كليبرز 101-99 يوم السبت لربط سلسلة التصفيات 2-2.

أكدت مراجعة الفيديو أن الكرة تركت أيدي غوردون فوق الحافة قبل أن يبدو الجرس بعد أن قامت Nuggets بتفجير 22 نقطة.

حصل Jokic على 36 نقطة و 21 كرة مرتدة وثماني تمريرات لقيادة Nuggets.

وكان مايكل بورتر جونيور وكريستيان براون 17 نقطة لكل منهما.

سجل كوهي ليونارد 24 نقطة لكليبرز.

وأضاف نورمان باول 22 عامًا ، وكان لدى إيفيكا زوباك 19 نقطة و 12 كرة مرتدة وستة تمريرات حاسمة.

تقسمت Nuggets مباراتهم في قبة Intuit الجديدة.

اللعبة 5 هي الاثنين في دنفر.

أدى مناوش بين الفرق بالقرب من نهاية الشوط الأول إلى ستة أخطاء تقنية ، بما في ذلك على Jokic.

قاد كليبرز لأول مرة في اللعبة في 97-96 على انتعاش بوغدان بوغدانوفيتش الهجومية وسلة مع 1:11 المتبقية.

وضعت رمي ​​وسلة Jokic المجانية دنفر في المقدمة ، 99-97 ، قبل أن يرتبط Zubac.

ارتفعت محاولة Jokic المكونة من 3 نقاط من الجانب الأيمن لفترة طويلة فوق السلة ، لكن Gordon نشأ عن الانتعاش مع جيمس هاردن على ظهره وانتقدها.

تركت الفرق في حالة تشويق بينما استعرض الحكام المسرحية.

تفوقت Nuggets على كليبرز 35-19 في الثالث ليقود 85-65.

أشعل ليونارد ، هاردن وباول كليبرز في الرابع ، عندما تفوقوا على دنفر 34-16.

كان Jokic واحدًا من ثلاثة شذرات ، إلى جانب Gordon و Braun ، لتلقي الفنيين لمشاجرة منتصف الملعب مع بقاء 6.6 ثانية.

تعرض هاردن وباول وكريس دن من كليبرز إلى تعويض الأخطاء بعد أن قرر الحكام عدم إلقاء اللكمات المغلقة.

أثارت المواجهة مشجعي كليبرز ، الذين هتفوا ، “رميوه!” في جوردون ، لكنه لم يفعل الكثير للفريق المضيف.

كافحت لوس أنجلوس الهجومية ، حيث أطلق 39 من 88 و 10 من 30 فقط من نطاق 3 نقاط أثناء تأخير معظم اللعبة بأكملها.

Nuggets بقيادة اثنين في نهاية الشوط الأول قبل كسر اللعبة مفتوحة في الثالثة.

لقد تفوقوا على كليبرز 35-17 للذهاب إلى المركز الرابع 85-65.

حصل Jokic على 14 نقطة وضربت Nuggets خمسة رميات على واحدة لكليبرز.

جلس دنفر راسل ويستبروك مع التهاب القدم اليسرى.