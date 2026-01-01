نافيسا كولير ستخضع لعملية جراحية مزدوجة في الكاحل مما يزيد من تعقيد مواسم الوشق التي لا مثيل لها

Naphesa Collier لا تبدأ العام الجديد بالقدم المثالية – ولا أي شيء آخر.

ستغيب نجمة Lynx عن موسم Unrivaled القادم – الدوري 3 مقابل 3 خارج الموسم الذي أسسته مع Liberty’s Breanna Stewart – حيث من المقرر أن تخضع لعملية جراحية في كاحليها وسيتم تهميشها لمدة أربعة إلى ستة أشهر، حسبما أعلنت المنظمة صباح الخميس.

سيتم إجراء الجراحة في وقت ما في الأسبوع الأول من شهر يناير وسيتم إجراؤها في مدينة نيويورك بواسطة الدكتور مارتن أومالي، وفقًا لـ ESPN.

مع بدء تقويم موسم WNBA في مايو – لم يتم إصدار الجدول الزمني بعد – قد يكون فريق Lynx بدون أفضل لاعب لديه لبدء موسم 2026.

تعرضت نجمة كل النجوم خمس مرات لإصابات عديدة في الكاحل خلال موسم WNBA وخانتها أثناء الجري باعتبارها المرشحة المفضلة لجائزة أفضل لاعب قبل أن تحتل المركز الثاني بعد أجا ويلسون للموسم الثاني على التوالي.

كما قضت الإصابات أيضًا على Lynx أثناء محاولتهم العودة إلى نهائيات WNBA بعد خسارتهم أمام Liberty في خمس مباريات في عام 2024.

في مباراة ضد الأصوص في 2 أغسطس، أصيبت كوليير بالتواء في كاحلها الأيمن وخرجت لمدة ثلاثة أسابيع.

خلال التصفيات في سبتمبر، أصيبت بتمزق في ثلاثة أربطة في كاحلها الأيسر في المباراة الثالثة من الدور نصف النهائي من WNBA ضد ميركوري.

بعد دخول فترة ما بعد الموسم باعتباره المصنف الأول في WNBA وتفوقه على كل فريق آخر في كل شيء على ما يبدو في الموسم العادي، تم إقصاء فريق Lynx في أربع مباريات وشاهد Phoenix يأخذ مكانه الثمين في النهائيات.

خلال مؤتمر صحفي افتراضي في ديسمبر، أعربت كولير عن ثقتها في قدرتها على التمتع بصحة جيدة مع بداية الموسم الثاني من برنامج Unrivaled.

وقالت إنها لا تحتاج إلى عملية جراحية و”لا تزال تعمل على العودة إلى 100 بالمئة” بحلول يناير/كانون الثاني.

قبل أيام قليلة فقط من افتتاح موسم Unrivaled يوم الاثنين المقبل، وجهت الدعوة بعد تلقي الاستشارة في ميامي ومينيسوتا التي حكمت بأن تعافيها كان يجب أن يكون أطول في هذه المرحلة.

في مكانها في قائمة Lunar Owls سيكون مهاجم Valkyries Temi Fagbenle.

على الرغم من كل الإصابات، استمتع كوليير بسنة مهنية في WNBA.

بلغ متوسطها 22.9 نقطة لكل مباراة بنسبة 53 بالمائة في التسديد من الملعب، بينما كانت تمتلك أيضًا مقطعًا بنسبة 40 بالمائة من العمق.