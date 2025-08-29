نباتات الري تحت أشعة الشمس الكاملة – هل تسبب ضررًا أكثر مما تنفع؟

هل الوقت من اليوم مهم عند سقي نباتاتك؟ يسأل البستانيون الأكثر خبرة أنفسهم هذا السؤال عاجلاً أم آجلاً. يتفق الخبراء على أن هناك أوقاتًا معينة من اليوم أو الظروف الجوية التي قد تكون أفضل لتجوي نباتاتك أكثر من غيرها. ومع ذلك ، فقد أدى ذلك إلى الاعتقاد الشائع بأن نباتات الري في الأيام الحارة ، تحت أشعة الشمس الكاملة ، يمكن أن تلحق الضرر بالنباتات الخاصة بك. يشار إلى هذه الممارسة عادة باسم سقي الطقس الحار. ولكن هل تسبب حقًا ضررًا أكثر من النفع؟ ليس تماما.

أحد أكثر المعتقدات شيوعًا حول سقي الطقس الساخن هو أنه يمكن أن يحرق أوراق النباتات الخاصة بك بسبب التأثير المكبر لقطرات الماء في الشمس. ومع ذلك ، هناك الكثير من الأبحاث حول ما يسبب Scorch Leaf ، ولا يدعم أي منها هذا الاعتقاد. ومع ذلك ، فإن منتصف اليوم قد لا يكون أفضل وقت للمياه ، على الأقل ليس بانتظام. تؤثر الكثير من العوامل على احتياجات سقي نباتك ، بما في ذلك الطقس ، وظروف التربة ، ونوع النبات ، وما هي مرحلة النمو الموجودة فيه. إذا كانت نباتاتك متوترة بسبب الحرارة ، فامنحهم الماء بأسرع ما يمكن ، حتى لو كانت مشمسة. خلاف ذلك ، الماء في الصباح لإعطاء نباتاتك وقتًا لامتصاص الماء دون تبخر.