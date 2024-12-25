نباتات تنمو بالقرب من الغطاء الأرضي “التنين الأرجواني” للحصول على مناظر طبيعية رائعة

نبات القراص الميت “التنين الأرجواني” (Lamium maculatum “التنين الأرجواني”) عبارة عن غطاء أرضي سريع النمو مع زهور أرجوانية. أوراقها المسننة على شكل قلب بيضاء فضية مع حواف خضراء ناعمة، مما يجعلها أوراق شجر معمرة مثيرة وجميلة في حديقتك. يمكن استخدام النبات لملء الفراغ تحت الأشجار لأنه يتحمل الظل، لكنه يمكن أيضًا أن ينمو بسعادة في الفناء أو الشرفة في ضوء الشمس المفلتر. في حين أن بطانية “Purple Dragon” بأكملها ستكون رائعة، يمكنك إضافة نباتات مصاحبة لخلق تنوع في مساحتك الخارجية. تشمل بعض الخيارات الرائعة أجراس المرجان، والأستيلبي، ونبتة الرئة، والمضيفة، وأذن الحمل.

مثل “التنين الأرجواني”، تتطلب أجراس المرجان والأستيلبي تربة رطبة جيدة التصريف، وتزدهر في مناطق مناخية مماثلة. تتمتع هذه النباتات بأشعة الشمس الكاملة أو الجزئية، وتنتج أزهارًا بألوان تكمل الزهور الأرجوانية في نبات القراص الميت. يمكن أن تضيف أجراس المرجان أزهارًا حمراء أو وردية أو بيضاء أو برتقالية إلى الفناء، ويتوفر astilbe بظلال مماثلة. ستكون مجموعة الألوان ممتعة بصريًا ويمكنها أيضًا جلب المزيد من الملقحات إلى حديقتك وحديقتك.