نباتات تنمو بالقرب من الغطاء الأرضي “التنين الأرجواني” للحصول على مناظر طبيعية رائعة

نبات القراص الميت “التنين الأرجواني” (Lamium maculatum “التنين الأرجواني”) عبارة عن غطاء أرضي سريع النمو مع زهور أرجوانية. أوراقها المسننة على شكل قلب بيضاء فضية مع حواف خضراء ناعمة، مما يجعلها أوراق شجر معمرة مثيرة وجميلة في حديقتك. يمكن استخدام النبات لملء الفراغ تحت الأشجار لأنه يتحمل الظل، لكنه يمكن أيضًا أن ينمو بسعادة في الفناء أو الشرفة في ضوء الشمس المفلتر. في حين أن بطانية “Purple Dragon” بأكملها ستكون رائعة، يمكنك إضافة نباتات مصاحبة لخلق تنوع في مساحتك الخارجية. تشمل بعض الخيارات الرائعة أجراس المرجان، والأستيلبي، ونبتة الرئة، والمضيفة، وأذن الحمل.
مثل “التنين الأرجواني”، تتطلب أجراس المرجان والأستيلبي تربة رطبة جيدة التصريف، وتزدهر في مناطق مناخية مماثلة. تتمتع هذه النباتات بأشعة الشمس الكاملة أو الجزئية، وتنتج أزهارًا بألوان تكمل الزهور الأرجوانية في نبات القراص الميت. يمكن أن تضيف أجراس المرجان أزهارًا حمراء أو وردية أو بيضاء أو برتقالية إلى الفناء، ويتوفر astilbe بظلال مماثلة. ستكون مجموعة الألوان ممتعة بصريًا ويمكنها أيضًا جلب المزيد من الملقحات إلى حديقتك وحديقتك.
نباتات مصاحبة أخرى لـ “التنين الأرجواني”
إذا كنت تخطط لزراعة “التنين الأرجواني” الخاص بك تحت ظل شجرة، فلن تكون النباتات المصاحبة المحبة للشمس خيارًا. في هذه الحالة، تريد اختيار الأنواع المجاورة التي تفضل الظل ولكنها ستظل مكملة لزهور “التنين الأرجواني” الوردية أو الخزامى الجميلة التي تظهر في الربيع والصيف. تتميز Lungwort بأوراق الشجر المتنوعة الجذابة بألوان مثل الأخضر والفضي، وتصل إلى ارتفاع مماثل لـ “التنين الأرجواني” – ما بين 6 و12 بوصة. كما أنها تتحمل الظل أو الشمس الجزئية، وتزهر في المواسم المماثلة، وتنتج أزهارًا إما باللون الأرجواني أو الأحمر أو الأبيض أو الوردي أو الأزرق.
عائلة أخرى من نباتات الظل التي تتناسب بشكل جيد مع “التنين الأرجواني” هي المضيفات. سوف تزدهر هذه النباتات المعمرة في التربة الحمضية لحديقتك وتجلب الاهتمام إلى الحديقة من خلال أزهارها الصيفية. تنتج نباتات الهوستا أوراقًا زخرفية تختلف في اللون والنمط اعتمادًا على الصنف. اختر “التنورة الصغيرة” للأوراق الخضراء المزرقة مع هوامش بيضاء كريمية، أو “جزيرة النار” لأوراق الشجر المتموجة ذات اللون الأصفر الفاتح. تأتي الهوستا أيضًا في مجموعة متنوعة من الأحجام، لذا إذا كنت لا تريدها أن ترتفع فوق “التنين الأرجواني”، فاختر مجموعة صغيرة يصل ارتفاعها إلى حوالي 8 بوصات.
نباتات مماثلة لإلقاء نظرة خفية
في حين أن الجمع بين الألوان والارتفاعات يعد استراتيجية رائعة للزواج من “التنين الأرجواني” مع النباتات الأخرى، إلا أن هناك خيارًا ثالثًا يجب مراعاته – الأغطية الأرضية الأخرى مثل أذن الحمل. على عكس “التنين الأرجواني”، فإن أذن الحمل تحب الشمس لذا يمكنك استخدامها لتغطية أي نقاط مضيئة قريبة. هذا الغطاء الأرضي غير جراحي، وينمو إلى ارتفاع مماثل، وينتج زهورًا وردية أرجوانية تكمل بشكل رائع أزهار “التنين الأرجواني”. توفر أذن الحمل أيضًا أوراقًا سريعة النمو ذات ملمس ناعم مثير للاهتمام ولون رمادي فضي سيبدو مذهلاً بجانب الأوراق الخضراء والفضية لـ “التنين الأرجواني”. يجذب الغطاء الأرضي أيضًا الملقحات ويمكنه تحسين التربة.
أفضل طريقة لاختيار النباتات المصاحبة المثالية لـ “Purple Dragon” الخاص بك هي أخذ الموقع والجمالية وتفاوتات المنطقة والحجم وتفضيلات التربة ومتطلبات الإضاءة في الاعتبار. تصور كيف تريد أن تبدو مساحتك الخاصة وأضف إليها الحياة من خلال اختيار النباتات التي لن تطغى على الأنواع المحيطة، ولكنها تتعاون وتكمل بعضها البعض وحديقتك.