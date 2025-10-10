نبات الغطاء الأرضي المعمر القوي الذي يمكن أن يعمل بشكل مثالي تحت شجرة

هناك العديد من الفوائد لزراعة نباتات الغطاء الأرضي في حديقتك، بدءًا من حماية التربة السطحية ومنع جرفها أثناء هطول الأمطار، وقمع الأعشاب الضارة، وحتى توفير جاذبية بصرية. تحظى نباتات الغطاء الأرضي بشعبية لدى العديد من أصحاب المنازل الذين يبحثون عن بدائل عشبية مقاومة للجفاف في الأفنية الخلفية. إذا كنت تبحث عن غطاء أرضي جيد لتزرعه تحت أشجارك، فهناك العديد من النباتات التي يمكنك الاختيار من بينها، بما في ذلك نباتات الغطاء الأرضي سهلة النمو التي تزدهر حول جذور الأشجار.
أحد الخيارات المتميزة التي تعمل بشكل مثالي تحت الأشجار وتضيف اللون إلى حديقتك في الخريف والشتاء هو بخور مريم القوي (Cyclamen hederifolium). بخور مريم هاردي موطنه مناطق البحر الأبيض المتوسط مثل إسرائيل واليونان وإيطاليا، ويتميز بأزهار وردية وبيضاء رقيقة على سيقان طويلة مع أوراق خضراء فضية. يمكنك العثور على أكثر من 20 نوعًا مختلفًا من بخور مريم، لكن الأسهل نموًا هو بخور مريم القوي.
قد تكون المنطقة الواقعة تحت أشجارك في بعض الأحيان مكانًا صعبًا لزراعة العشب بسبب الظل الناتج عن أوراق الأشجار وأغصانها. لكن تنسيق الحدائق في تلك المناطق يمكن أن يجعل حديقتك تبدو جذابة حقًا. يعتبر بخور مريم هاردي خيارًا رائعًا في هذه المناطق لأنه لا يحتاج إلى الكثير من ضوء الشمس المباشر. تزهر هذه الشجرة المعمرة الجميلة في فصلي الخريف والشتاء وهي مقاومة للصقيع. يصبح بخور مريم هاردي خاملًا وتختفي أوراق الشجر في أواخر الربيع أو أوائل الصيف. يعود النبات في الخريف.
زراعة ورعاية بخور مريم هاردي
قم بزراعة نباتات بخور مريم القوية في الخريف في منطقة لا تحتوي على الكثير من أشعة الشمس المباشرة. من الأفضل أن يكون الظل المرقط أو الجزئي تحت شجرة أو شجيرة على سبيل المثال. يجب أن تكون التربة خصبة إلى حد ما، وغنية بالسماد أو الدبال، وجيدة التصريف حتى لا تبقى رطبة جدًا. هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند سقي حديقتك ومع نباتات بخور مريم شديدة التحمل، عادة ما تكون المشكلة هي الإفراط في الري. العثور على هذا المكان المناسب عندما يتعلق الأمر بسقي نباتاتك يمكن أن يكون أمرًا مدمرًا للأعصاب، خاصة بالنسبة إلى البستانيين الجدد، ولكن إذا تركت التربة تجف قليلاً بين جلسات الري، فيجب أن تكون النباتات على ما يرام. قلل كمية الماء التي تسقيها خلال فصل الصيف عندما تدخل نباتات بخور مريم القوية في مرحلة السبات.
بخور مريم عرضة لعفن الجذور والعفن البكتيري الناعم، والذي يحدث في الغالب بسبب كثرة الماء. إذا كان نبات بخور مريم الخاص بك مكتظًا أو لا يتمتع بتدفق هواء جيد، فقد تلاحظ البياض الدقيقي أو أشكال الذبول، لذا تأكد من منع ذلك عن طريق عدم الاكتظاظ عند زراعته. تشمل الآفات التي قد تلاحق نبات بخور مريم حشرات المن وسوس بخور مريم. إذا لاحظت آفات تزعج نباتاتك، يمكنك التخلص منها باستخدام زيت النيم أو خليط من الصابون القشتالي والماء في زجاجة رذاذ. يعتبر بخور مريم شديد التحمل سامًا للخيول والكلاب والقطط، لذا احرص على إبعاد حيواناتك عن نباتات بخور مريم.