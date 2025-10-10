نبات الغطاء الأرضي المعمر القوي الذي يمكن أن يعمل بشكل مثالي تحت شجرة

هناك العديد من الفوائد لزراعة نباتات الغطاء الأرضي في حديقتك، بدءًا من حماية التربة السطحية ومنع جرفها أثناء هطول الأمطار، وقمع الأعشاب الضارة، وحتى توفير جاذبية بصرية. تحظى نباتات الغطاء الأرضي بشعبية لدى العديد من أصحاب المنازل الذين يبحثون عن بدائل عشبية مقاومة للجفاف في الأفنية الخلفية. إذا كنت تبحث عن غطاء أرضي جيد لتزرعه تحت أشجارك، فهناك العديد من النباتات التي يمكنك الاختيار من بينها، بما في ذلك نباتات الغطاء الأرضي سهلة النمو التي تزدهر حول جذور الأشجار.

أحد الخيارات المتميزة التي تعمل بشكل مثالي تحت الأشجار وتضيف اللون إلى حديقتك في الخريف والشتاء هو بخور مريم القوي (Cyclamen hederifolium). بخور مريم هاردي موطنه مناطق البحر الأبيض المتوسط ​​مثل إسرائيل واليونان وإيطاليا، ويتميز بأزهار وردية وبيضاء رقيقة على سيقان طويلة مع أوراق خضراء فضية. يمكنك العثور على أكثر من 20 نوعًا مختلفًا من بخور مريم، لكن الأسهل نموًا هو بخور مريم القوي.

قد تكون المنطقة الواقعة تحت أشجارك في بعض الأحيان مكانًا صعبًا لزراعة العشب بسبب الظل الناتج عن أوراق الأشجار وأغصانها. لكن تنسيق الحدائق في تلك المناطق يمكن أن يجعل حديقتك تبدو جذابة حقًا. يعتبر بخور مريم هاردي خيارًا رائعًا في هذه المناطق لأنه لا يحتاج إلى الكثير من ضوء الشمس المباشر. تزهر هذه الشجرة المعمرة الجميلة في فصلي الخريف والشتاء وهي مقاومة للصقيع. يصبح بخور مريم هاردي خاملًا وتختفي أوراق الشجر في أواخر الربيع أو أوائل الصيف. يعود النبات في الخريف.