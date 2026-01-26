نبات طويل الموسم يجب أن تبدأ في زراعته في الداخل في يناير

عندما تغطي العواصف الشتوية حديقتك بالبوصات أو الأقدام من الثلوج في شهر يناير، قد تكون زراعة الطعام أبعد ما يكون عن ذهنك. ولكن إذا كان الحصاد اللذيذ من الأجراس الحمراء الطازجة أو الهابانيرو المسبب للعرق يجعل فمك يسيل لعابك، فقد يكون هذا هو الوقت المثالي لجمع مزيج البداية وأواني الحضانة. وذلك لأن الفلفل بطيء النمو (Capsicum spp.) هو أحد النباتات التي يجب أن تبدأ في زراعتها في أواخر الشتاء لتهيئة حديقتك لتحقيق النجاح.
على عكس محاصيل الموسم البارد، مثل الفجل والبازلاء واللفت، التي يمكننا زرعها في الحديقة عندما يكون الطقس باردًا، يحتاج الفلفل إلى ظروف نمو دافئة ويمكن أن يتلف بسبب درجات الحرارة الباردة. تزدهر أقارب الباذنجان والطماطم عندما تكون درجات الحرارة أثناء النهار مريحة من 70 إلى 80 درجة فهرنهايت. ومع ذلك، بالنسبة للإنبات، فإن درجة حرارة التربة 80 درجة هي الأفضل، لذلك حتى في الداخل، قد تحتاج إلى بعض الدفء الإضافي من حصيرة الحرارة. بالنسبة لبعض البستانيين، قد يكون شهر يناير هو أفضل وقت لبدء زراعة هذه البذور في مكان مريح لضمان حصاد لذيذ، لكنك ستحتاج إلى إجراء بعض الحسابات للتأكد.
أخرج الفلفل من البرد للحصول على حصاد صيفي صحي
بالإضافة إلى المخاوف بشأن إصابة النباتات بالصقيع، هناك سبب آخر لعدم رغبتك في زرع البذور مباشرة في حديقتك وهو أن هذا المحصول طويل الموسم يحتاج إلى الكثير من الوقت حتى ينضج. اعتمادًا على الصنف، قد تحتاج إلى الانتظار لمدة تصل إلى 150 يومًا بعد الزرع لرؤية حصاد ناجح. لإتاحة الوقت الكافي لنمو الشتلات، يجب أن تخطط لبدء زراعة الفلفل قبل 6 إلى 12 أسبوعًا من عملية الزرع – وقد تحتاج إلى مصابيح نمو للحفاظ على صحة النباتات الصغيرة. إذا كنت ترغب في نقل الشتلات إلى حديقتك في وقت مبكر إلى منتصف أبريل، يمكنك البدء في نقلها قبل نهاية يناير.
بغض النظر عن مدى جوعك للفلفل المزروع محليًا، قد يكون نقله إلى الحديقة في أبريل مبكرًا جدًا بالنسبة لمنطقتك، مما يتطلب منك الزراعة في وقت لاحق من يناير. إن زراعة البذور في وقت مبكر جدًا لها عيوب، مثل أن تصبح الشتلات طويلة الساقين، مما يضعف المحصول ويؤدي إلى ضعف الحصاد. سيحدد تاريخ الصقيع الأخير أفضل شهر على الإطلاق لزراعة هذا المحصول في الداخل. يمكنك البدء في زراعة الفلفل قبل ما يصل إلى عشرة أسابيع من تاريخ الصقيع الأخير، وبغض النظر عما تخبرك به رغباتك، يجب أن تكون حذرًا وتنتظر زرعها بعد أسبوعين إلى ستة أسابيع من نفس التاريخ.