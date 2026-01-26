نبات طويل الموسم يجب أن تبدأ في زراعته في الداخل في يناير

عندما تغطي العواصف الشتوية حديقتك بالبوصات أو الأقدام من الثلوج في شهر يناير، قد تكون زراعة الطعام أبعد ما يكون عن ذهنك. ولكن إذا كان الحصاد اللذيذ من الأجراس الحمراء الطازجة أو الهابانيرو المسبب للعرق يجعل فمك يسيل لعابك، فقد يكون هذا هو الوقت المثالي لجمع مزيج البداية وأواني الحضانة. وذلك لأن الفلفل بطيء النمو (Capsicum spp.) هو أحد النباتات التي يجب أن تبدأ في زراعتها في أواخر الشتاء لتهيئة حديقتك لتحقيق النجاح.

على عكس محاصيل الموسم البارد، مثل الفجل والبازلاء واللفت، التي يمكننا زرعها في الحديقة عندما يكون الطقس باردًا، يحتاج الفلفل إلى ظروف نمو دافئة ويمكن أن يتلف بسبب درجات الحرارة الباردة. تزدهر أقارب الباذنجان والطماطم عندما تكون درجات الحرارة أثناء النهار مريحة من 70 إلى 80 درجة فهرنهايت. ومع ذلك، بالنسبة للإنبات، فإن درجة حرارة التربة 80 درجة هي الأفضل، لذلك حتى في الداخل، قد تحتاج إلى بعض الدفء الإضافي من حصيرة الحرارة. بالنسبة لبعض البستانيين، قد يكون شهر يناير هو أفضل وقت لبدء زراعة هذه البذور في مكان مريح لضمان حصاد لذيذ، لكنك ستحتاج إلى إجراء بعض الحسابات للتأكد.