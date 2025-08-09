نبات غامض في الحديقة: بذور صينية تنتج ثمرة تتجاوز كل التوقعات

في صبيحةٍ من أيام الصيف، وصلني طردٌ غامضٌ يحمل في طياته حباتٍ صغيرةٍ لم أطلبها؛ اختفت مني كلُّ شكوكٍ وتردُّدٍ حين غرستُها في تربة حديقتي وراحت تنبت شيئًا لم أره من قبل.

بذورٌ قادمة من بعيد

تبيّن أن هذه الحبات – التي أرسلتها جهاتٌ مجهولة من الصين – ليست سوى مزيجٍ من بذورٍ لم تُعرف هويتها في البداية. مغامرتي بدأت بمراقبة صغيرات الشتلات وهي تظهر بلونٍ أخضرٍ زاهٍ، ثم تفرعت إلى أوراقٍ سمينة. بحكم خبرتي مع نباتاتٍ مثل الغومي الياباني والأسيمينية، ظننتُ في البداية أنها من نفس العائلة، لكن حجم الثمرة ولونها الأبيض المفاجئ أثارا دهشتي.

ثمرة مجهولة نمت في حديقة الأمريكي

اكتشافُ ثمرةٍ غير متوقعة

بعد أسابيعٍ قليلة، ظهرت على هذه النبتة ثمارٌ كبيرةٌ بيضاء تشبه القرع في قشرتها والفراولة في طعمها. حجمها تجاوز حجم قبضة اليد بكثير، وكانت القشرة رقيقةً وقابلةً للأكل. شاركت صور الحصاد مع أصدقائي البنّائين، فحذرني بعضهم من مخاطر استهلاك ثمار مجهولة المنشأ. تواصلت مع خبراء الزراعة في وزارة الزراعة الفرنسية وسمعت تحذيرهم الرسمي عن تلك البذور: «قد تحتوي على أمراضٍ نباتيةٍ أو حشراتٍ ضارة»، حسب توصياتهم .

أثارت البذور القادمة من الصين قلقًا في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا

تحذيراتٌ وتوصيات

لا تزرع أي بذورٍ مجهولةٍ المصدر قبل استشارة الجهات المختصة. احتفظ بالعينات النباتية واطلب فحصها من السلطات المختصة كـالـUSDA أو مصلحة الحجر الزراعي المحلية. في حال وصول بذورٍ غير مطلوبة، ضعها في كيسٍ محكم الإغلاق وابلاغ الجهات المعنية فورًا. استخدم القفازات عند التعامل معها لتجنب حساسية الجلد أو تهيج العينين. تابع نشرات وزارة الزراعة حول أي تحذيراتٍ مماثلة لحماية حديقتك والبيئة المحيطة.

قصتي مع هذه البذور الصينية علمتني أن الفضول مهمٌّ في البستنة، لكنه يجب أن يقترن دائمًا بالحذر والرجوع إلى المصادر الموثوقة للحفاظ على سلامتكم وسلامة حدائقكم.