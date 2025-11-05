نبات معمر وردي مذهل يمكنك زراعته في شهر نوفمبر للحصول على أزهار قوية في الربيع

عندما يضرب برد الخريف، يحلم العديد من البستانيين بالفعل بفصل الربيع ويخططون لما سيضيفونه إلى أحواض الزهور الخاصة بهم. وفي كثير من الأحيان، لا تكتمل الزراعة ومشاريع الحدائق الأخرى فعليًا حتى تتجمد الأرض – وهو ما يكفي من الوقت للتسلل إلى عدد قليل من النباتات الأخرى. وهناك العديد من الزهور التي يمكنك زراعتها في الخريف لتزهر زهور الربيع الجميلة، حتى خلال شهر نوفمبر. واحدة من الزهور الأكثر شعبية والتي يتم زراعتها غالبًا في هذا الوقت من العام هي زهرة القلب النازف (Lamprocapnos spectabilis، Dicentra spectabilis سابقًا). تشتهر هذه النباتات العشبية الجميلة المعمرة بأزهارها ذات الشكل الفريد – أزهار على شكل قلب مع قطرة في الأسفل – ولهذا حصلت على اسمها. إن زراعتها الآن يمكن أن تساعدك على البدء في حديقة الزهور الربيعية الخاصة بك.

القلوب النازفة هي نباتات معمرة تستفيد من زراعتها في أواخر العام. تضمن استراتيجية زراعة الزهور في الخريف للاستمتاع بها في الربيع إمكانية ترسيخها بالكامل قبل وضع الطاقة في التفتح. عند زراعتها في الربيع، لن يكون لدى القلب النازف الوقت الكافي لتثبيت نفسه، مما يعني أنك لن تحصل على الزهور على الأرجح في السنة الأولى. هذا هو السبب في أن هذه الطريقة مثالية للبستانيين الذين لا يتمتعون بالصبر والذين يريدون رؤية أزهار جميلة بعد وقت قصير من الزراعة. عند النضج، سوف يزهر القلب النازف سنة بعد سنة ويمكن نشره عن طريق التقسيم لمزيد من النباتات. إنها فكرة جيدة أيضًا أن تضع علامة على المكان الذي زرعت فيه قلوبك النازفة الجديدة، حتى لا تزعجها عن طريق الخطأ في الربيع.