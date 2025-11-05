نبات معمر وردي مذهل يمكنك زراعته في شهر نوفمبر للحصول على أزهار قوية في الربيع

عندما يضرب برد الخريف، يحلم العديد من البستانيين بالفعل بفصل الربيع ويخططون لما سيضيفونه إلى أحواض الزهور الخاصة بهم. وفي كثير من الأحيان، لا تكتمل الزراعة ومشاريع الحدائق الأخرى فعليًا حتى تتجمد الأرض – وهو ما يكفي من الوقت للتسلل إلى عدد قليل من النباتات الأخرى. وهناك العديد من الزهور التي يمكنك زراعتها في الخريف لتزهر زهور الربيع الجميلة، حتى خلال شهر نوفمبر. واحدة من الزهور الأكثر شعبية والتي يتم زراعتها غالبًا في هذا الوقت من العام هي زهرة القلب النازف (Lamprocapnos spectabilis، Dicentra spectabilis سابقًا). تشتهر هذه النباتات العشبية الجميلة المعمرة بأزهارها ذات الشكل الفريد – أزهار على شكل قلب مع قطرة في الأسفل – ولهذا حصلت على اسمها. إن زراعتها الآن يمكن أن تساعدك على البدء في حديقة الزهور الربيعية الخاصة بك.
القلوب النازفة هي نباتات معمرة تستفيد من زراعتها في أواخر العام. تضمن استراتيجية زراعة الزهور في الخريف للاستمتاع بها في الربيع إمكانية ترسيخها بالكامل قبل وضع الطاقة في التفتح. عند زراعتها في الربيع، لن يكون لدى القلب النازف الوقت الكافي لتثبيت نفسه، مما يعني أنك لن تحصل على الزهور على الأرجح في السنة الأولى. هذا هو السبب في أن هذه الطريقة مثالية للبستانيين الذين لا يتمتعون بالصبر والذين يريدون رؤية أزهار جميلة بعد وقت قصير من الزراعة. عند النضج، سوف يزهر القلب النازف سنة بعد سنة ويمكن نشره عن طريق التقسيم لمزيد من النباتات. إنها فكرة جيدة أيضًا أن تضع علامة على المكان الذي زرعت فيه قلوبك النازفة الجديدة، حتى لا تزعجها عن طريق الخطأ في الربيع.
نصائح لزراعة القلوب النازفة في الخريف لتزهر الربيع
هناك طرق عديدة للعناية بنجاح بنبات القلب النازف. الأول هو التأكد من أن موقعك يقع ضمن مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9 قبل شراء نباتاتك. إذا كنت في المنطقة المناسبة، فسوف تحتاج بعد ذلك إلى اختيار أفضل موقع في حديقتك لزراعة القلوب النازفة. إنهم يستفيدون من شمس الصباح الباكر والظل في فترة ما بعد الظهر. يجب أن تكون تربة حديقتك رطبة ولكن جيدة التصريف لمنع تعفن الجذور. سوف يصل ارتفاعها إلى حوالي 2 إلى 3 أقدام وعرضها يصل إلى 3 أقدام، لذا تأكد من عدم زراعتها بالقرب من بعضها البعض.
عندما تشتري قلوبك النازفة لزراعتها في الخريف، فمن المرجح أن تأتي كنباتات نائمة عارية الجذور. للبدء، احفر حفرة عميقة بما يكفي بحيث يكون لديك حوالي بوصة واحدة من التربة فوق تاج نباتك، ثم قم بتهوية الجذور قبل تغطيتها. املأ الحفرة بالتربة، مع التربيت بقوة حول النبات، ثم سقيها. يمكنك زراعة نبات الهوستا أو السرخس بجوار قلوبك النازفة لملء مساحة حديقتك عندما تصبح في حالة سبات في الصيف. بعد الإزهار، يجب أن تترك قلوبك النازفة حتى أواخر الصيف، حيث يمكنك إزالة أي أوراق شجر ميتة. من المهم أن تتذكري ارتداء القفازات عند التعامل مع قلبك النازف، حيث من المعروف أن أجزاء من هذا النبات تسبب تهيج الجلد.