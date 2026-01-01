نبات منزلي يصعب العثور عليه بأوراق الشجر المذهلة والزهور العطرية على شكل نجمة

من الطبيعة البشرية أن تضع قيمة عالية على الكنوز النادرة أو النادرة. هذا هو السبب في أن النباتات التي يصعب العثور عليها تحظى بشعبية كبيرة ويرغب فيها المتحمسون. أحد هذه النباتات هو Hoya Lineris، وهو ليس فقط من الصعب العثور عليه (ومكلف) ولكنه فريد من نوعه في المظهر. يتم تصنيفها على أنها نباتات نباتية، مما يعني أنها تنمو على الأشجار في البرية دون أن تكون طفيلية. في المنزل، ينمو بشكل أفضل عندما تكون أوراقه معلقة. في ظل الظروف المثالية، سوف تزدهر في الخريف والشتاء بمجموعات من الزهور البيضاء على شكل نجمة والتي تطلق رائحة تذكرنا بالليمون والقرفة. هويا الخطي هي من بين الزهور التي تنمو بشكل جميل في الداخل خلال فصل الشتاء.

هناك عدة عوامل مسؤولة عن ندرة النبات. لا يتم شحنه دائمًا بشكل جيد وقد يسقط الأوراق. كما أنه لا يتم إنتاجه بكميات كبيرة في دور الحضانة كما هو الحال في العديد من النباتات المنزلية. نظرًا لأنها تنضج ببطء نسبيًا، فإن نباتات Hoya Lineris كاملة النمو تمثل عدة سنوات من الرعاية والموارد. الندرة تغذي نفسها لأن هواة الجمع يبحثون عن النبات. يمكنك العثور عليها مقدمة من مزارعي هويا محددين ومشاتل نباتات نادرة، أو، إذا كنت محظوظًا، من خلال النشر من الأصدقاء.

على الرغم من أن الاسم الشائع لهذا النبات هو زهرة البورسلين، إلا أنه غالبًا ما يشار إليه باسمه النباتي. قد تراها أيضًا تسمى زهرة الشمع، وهو الاسم الشائع لجنس هويا، على الرغم من أن نسيج أوراق هذا النوع ليس شمعيًا مثل العديد من أنواع الهويا الأخرى. تبدو الأوراق من بعيد مثل الفاصوليا الخيطية: ناعمة، ذات زغب ناعم. ينقسم مزارعو هويا الخطي حول سهولة العناية به؛ يجد البعض الأمر صعبًا، بينما يجد البعض الآخر أن هذه النباتات شبه العصارية منخفضة الصيانة إلى حد ما. يبدو أن إعادة خلق الظروف التي نشأت في ظلها شركة هويا الخطية هو مفتاح النجاح.