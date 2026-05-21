نبات يتحمل الجفاف مع زهور مخملية تجذب الطيور الطنانة في الصيف والخريف

ليس من المعتاد في كثير من الأحيان أن تكون النباتات المعمرة المزهرة في المنزل في حديقة القطع، أو داخل حاوية فناء مشمسة، أو فرك المرفقين مع نباتات الزينة الأخرى التي تحول حديقتك إلى جنة الطيور الطنانة. لكن مخلب الكنغر (Anigozanthos flavidus) ليس نباتك العادي. هذا النبات الطويل من أصل أسترالي معمر في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية 10 و11، ويمكن أن يأخذ لعبة ترتيب الأزهار الخاصة بك إلى المستوى التالي. على سبيل المكافأة، تجذب الزهور الأنبوبية الطيور الطنانة، ويمكنها أيضًا تحمل فترات الجفاف.
من “الخصر إلى الأسفل”، إذا جاز التعبير، يبدو النبات يشبه إلى حد ما مجموعة متنوعة من عشب الزينة. ولكن فوق تلك القاعدة المورقة التي يبلغ طولها 3 أقدام ترتفع زهور مخملية غير عادية بشكل لافت للنظر تشبه إلى حد ما الأيدي الملونة – أو كفوف الكنغر. تجلس الزهور نفسها على سيقان يصل ارتفاعها إلى 3 إلى 6 أقدام، ويمكن أن تنتشر النباتات المعمرة الكثيفة إلى حوالي 4 أقدام في العرض. فكر في استخدام هذا النبات المزهر الغريب في حديقة الملقحات أو الحديقة الاستوائية أو كحدود مذهلة في ساحة واسعة.
اعتمادا على التنوع أو الصنف، تأتي هذه الزهور التي تجذب الطيور الطنانة في مجموعة من الألوان الاستوائية وأحجام مختلفة، وتتفتح من الربيع حتى الخريف. من السهل العثور على لون يكمل حديقتك. تشمل الأصناف والأصناف الحمراء “Bush Games” و”Big Red” و”JoeJoe Red”. بالنسبة للأنواع الصفراء، فكر في “Bush Dawn” أو “Yellow Gem” أو “Big Roo Yellow”. هناك أيضًا ألوان ثنائية صفراء وحمراء أو صفراء وبرتقالية ساحرة، مثل “Bush Tenacity” و”Harmony” و”Orange Cross”. أخيرًا، إذا كنت تفكر باللون الوردي، فابحث عن “Bush Pearl” أو “Coral Pink” أو “Kanga Pink”.
رعاية مخلب الكنغر للاستمتاع بالمزيد من الطيور الطنانة
تنمو أقدام الكنغر، وهي ناجية تتحمل الجفاف، بشكل أفضل في الشمس الكاملة أو في الظل الجزئي. يحتاج النبات إلى قدر كبير من الصرف، وتعتبر التربة الرملية مثالية. ازرع كفوف الكنغر على بعد حوالي 3 إلى 6 أقدام. يمكن قطع الزهور كديكور داخلي في أي وقت. حتى إذا كنت لا تستخدم أقدام الكنغر لتنسيق الأزهار، فسيتم تعزيز صحة النبات عن طريق قطع وإزالة المسامير الفردية عند خط التربة بعد ذبول الزهور. فقط احرص على عدم أخذ الأوراق معها، حيث يعتمد النبات عليها في النشاط العام.
باعتبارها نباتات الزينة من أستراليا، فليس من المستغرب أن نباتات مخلب الكنغر لا تتعامل بشكل جيد مع الصقيع. أثناء فترات البرد أو الرياح القوية، قم بحماية النباتات المعمرة باستخدام بطانية أو درع من الخيش. على الرغم من أن النبات يتحمل الجفاف، إلا أنه يزهر بشكل أفضل عندما تظل التربة رطبة باستمرار بينما يزهر طوال الصيف. بعد ذلك، يمكن حجب الماء إلى حد ما، خاصة في الأشهر الباردة. إذا شعرت بالحاجة إلى تسميد النباتات، فتجنب المنتجات التي تحتوي على الفوسفور، لأن العديد من النباتات الأسترالية حساسة له.
والخبر السار للبستانيين الشماليين هو أنه يمكن زراعة أقدام الكنغر في حاويات كبيرة. ضع النبات في فناء مشمس في الصيف لجذب الطيور الطنانة والملقحات الأخرى، وأدخله إلى الداخل واتركه يزدهر كنبات منزلي خلال فصلي الخريف والشتاء. من الناحية المثالية، يجب أن تبقى في درجة حرارة الغرفة، بين 70 و 80 درجة فهرنهايت، لذلك تجنب المرائب غير المدفأة. ابحث عن وسط تأصيص به الكثير من الحبيبات وأخطأ في جانب الغمر تحت الماء بدلًا من الإفراط في الري.