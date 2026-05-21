نبات يتحمل الجفاف مع زهور مخملية تجذب الطيور الطنانة في الصيف والخريف

ليس من المعتاد في كثير من الأحيان أن تكون النباتات المعمرة المزهرة في المنزل في حديقة القطع، أو داخل حاوية فناء مشمسة، أو فرك المرفقين مع نباتات الزينة الأخرى التي تحول حديقتك إلى جنة الطيور الطنانة. لكن مخلب الكنغر (Anigozanthos flavidus) ليس نباتك العادي. هذا النبات الطويل من أصل أسترالي معمر في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية 10 و11، ويمكن أن يأخذ لعبة ترتيب الأزهار الخاصة بك إلى المستوى التالي. على سبيل المكافأة، تجذب الزهور الأنبوبية الطيور الطنانة، ويمكنها أيضًا تحمل فترات الجفاف.

من “الخصر إلى الأسفل”، إذا جاز التعبير، يبدو النبات يشبه إلى حد ما مجموعة متنوعة من عشب الزينة. ولكن فوق تلك القاعدة المورقة التي يبلغ طولها 3 أقدام ترتفع زهور مخملية غير عادية بشكل لافت للنظر تشبه إلى حد ما الأيدي الملونة – أو كفوف الكنغر. تجلس الزهور نفسها على سيقان يصل ارتفاعها إلى 3 إلى 6 أقدام، ويمكن أن تنتشر النباتات المعمرة الكثيفة إلى حوالي 4 أقدام في العرض. فكر في استخدام هذا النبات المزهر الغريب في حديقة الملقحات أو الحديقة الاستوائية أو كحدود مذهلة في ساحة واسعة.

اعتمادا على التنوع أو الصنف، تأتي هذه الزهور التي تجذب الطيور الطنانة في مجموعة من الألوان الاستوائية وأحجام مختلفة، وتتفتح من الربيع حتى الخريف. من السهل العثور على لون يكمل حديقتك. تشمل الأصناف والأصناف الحمراء “Bush Games” و”Big Red” و”JoeJoe Red”. بالنسبة للأنواع الصفراء، فكر في “Bush Dawn” أو “Yellow Gem” أو “Big Roo Yellow”. هناك أيضًا ألوان ثنائية صفراء وحمراء أو صفراء وبرتقالية ساحرة، مثل “Bush Tenacity” و”Harmony” و”Orange Cross”. أخيرًا، إذا كنت تفكر باللون الوردي، فابحث عن “Bush Pearl” أو “Coral Pink” أو “Kanga Pink”.