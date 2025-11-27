نبات يشبه السرخس يمكنه تحمل درجات الحرارة المرتفعة والشمس الكاملة؟ إليك ما يجب معرفته

السرخس هي السمة المميزة لأرضيات الغابات والشرفات الأمامية المظللة. ولكن إذا كان لديك مكان حار ومشمس في حديقتك حيث يبدو السرخس مثاليًا، فلا تستسلم. Asparagus densiflorus ‘Meyeri’، والذي يطلق عليه الاسم الشائع foxtail Fern، هو سرخس دقيق ومورق يشبه السرخس ويزدهر في درجات الحرارة الدافئة والشمس الساطعة – وهي الظروف التي ستقتل معظم السرخس التقليدية. إذا كنت تعرف كيفية زراعة سرخس الهليون بنجاح، وهو من الأنواع ذات الصلة، فلن تواجه أي مشكلة في العناية بسرخس الذيل الرائع.

على الرغم من مظهرها، فإن سرخس ذيل الثعلب ليس سرخسًا حقيقيًا. إنهم أفراد من عائلة الهليون. تعمل أوراقها الريشية الخضراء الزاهية بشكل جيد في الأسرة الحدودية أو كنباتات منزلية. إنها أيضًا غطاء أرضي مذهل إذا كنت تبحث عن بدائل عشبية لزراعة ساحة مشرقة وجميلة وملونة، وذلك بفضل أوراقها الرائعة. تتفتح الزهور البيضاء الصغيرة في الصيف وتتحول إلى ثمار الزينة الحمراء. على الرغم من جاذبيته، إلا أن هذا التوت سام، لذا كن حذرًا إذا كان لديك أطفال صغار أو حيوانات أليفة. يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أقدام وعرضها إلى أربعة أقدام، لذا تأكد من منحها مساحة كافية للنمو.