نبات يشبه السرخس يمكنه تحمل درجات الحرارة المرتفعة والشمس الكاملة؟ إليك ما يجب معرفته

السرخس هي السمة المميزة لأرضيات الغابات والشرفات الأمامية المظللة. ولكن إذا كان لديك مكان حار ومشمس في حديقتك حيث يبدو السرخس مثاليًا، فلا تستسلم. Asparagus densiflorus ‘Meyeri’، والذي يطلق عليه الاسم الشائع foxtail Fern، هو سرخس دقيق ومورق يشبه السرخس ويزدهر في درجات الحرارة الدافئة والشمس الساطعة – وهي الظروف التي ستقتل معظم السرخس التقليدية. إذا كنت تعرف كيفية زراعة سرخس الهليون بنجاح، وهو من الأنواع ذات الصلة، فلن تواجه أي مشكلة في العناية بسرخس الذيل الرائع.
على الرغم من مظهرها، فإن سرخس ذيل الثعلب ليس سرخسًا حقيقيًا. إنهم أفراد من عائلة الهليون. تعمل أوراقها الريشية الخضراء الزاهية بشكل جيد في الأسرة الحدودية أو كنباتات منزلية. إنها أيضًا غطاء أرضي مذهل إذا كنت تبحث عن بدائل عشبية لزراعة ساحة مشرقة وجميلة وملونة، وذلك بفضل أوراقها الرائعة. تتفتح الزهور البيضاء الصغيرة في الصيف وتتحول إلى ثمار الزينة الحمراء. على الرغم من جاذبيته، إلا أن هذا التوت سام، لذا كن حذرًا إذا كان لديك أطفال صغار أو حيوانات أليفة. يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أقدام وعرضها إلى أربعة أقدام، لذا تأكد من منحها مساحة كافية للنمو.
كيفية رعاية سرخس الثعلب
من السهل العناية بسراخس Foxtail ولديها نظام جذر قوي يتحمل الجفاف إلى حد ما. يمكنك زراعة سرخس الثعلب في الهواء الطلق في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11. من الناحية المثالية، تفضل سرخس الثعلب درجات الحرارة المرتفعة القصوى التي تبلغ حوالي 75 درجة فهرنهايت، ويمكنها التعامل مع درجات حرارة منخفضة تصل إلى 20 درجة فهرنهايت، على الطرف الآخر من المقياس. إذا كان الشتاء لديك أكثر برودة، يمكنك نقلها إلى الداخل لقضاء فصل الشتاء كنباتات منزلية. تنمو السرخس الثعلبية بسعادة تحت أشعة الشمس الكاملة، نظرًا لأنها موطن لجنوب إفريقيا، ولكنها يمكنها أيضًا التعامل مع الظل الجزئي. ومع ذلك، إذا زرعتها في ظل جزئي، فإنها ستظل تزدهر ولكنها لن تكون مضغوطة مثل النباتات التي تنمو تحت أشعة الشمس الكاملة.
للحصول على الظروف المثالية، قم بتعديل التربة بالمواد العضوية قبل الزراعة. سقي نباتاتك بانتظام طوال فصل الربيع والصيف والخريف. لا يحتاج السرخس الثعلبي إلى السبات في الشتاء، لكن يمكنك تقليل عدد مرات سقيه في الطقس البارد. في الربيع، قم بقطع النبات وتخصيبه لتشجيع النمو الجديد. جذورها قوية ومن المعروف أنها تكسر الأواني، لذلك إذا كنت تزرعها كعينة محفوظ بوعاء لإحضارها إلى الداخل خلال الشتاء والعودة مرة أخرى مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، فقم بنقلها إلى حاويات أكبر أثناء نموها. يمكنك أيضًا تقسيم كل نبات عند إعادة زراعته، لأنه من السهل نشره عن طريق فصله إلى قطع أصغر. تعتبر هذه السرخس أيضًا نباتًا منزليًا مثاليًا للمبتدئين، لذلك قد ترغب في إعطاء القليل منها لأصدقائك وعائلتك.