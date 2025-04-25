نبتة صغيرة واحدة فقط يمكنها امتصاص الرطوبة في حمامك

غالبًا ما نفتح صنبور الماء في الحمّام دون أن نفكر في تكثف البخار الذي يتصاعد مع كل دفقة من الماء الساخن. أتذكر عندما انتقلتُ إلى شقتي الجديدة في فصل الشتاء، ووجدتُ جدران الحمّام تتصبّب ماءً بعد كل استحمام؛ لم تكن المشكلة مجرد انعكاس لبرودة الجدران، بل نتيجة نقص التهوية وتراكم البخار. وعند غياب الشباك أو المروحة القوية، تتحوّل الرطوبة إلى مأوى مثالي لـالعفن والبكتيريا، مما يهدّد سلامة الجدران وصحّة العائلة.

أفضل نبتة للتخلّص من الرطوبة

ربما تعجبك فكرة إضافة لمسة خضراء في الحمّام، ولكن ما يهم هنا هو فائدة هذه النبتة في امتصاص الرطوبة. الألوة فيرا (Aloe vera) ليست مشهورة بفوائدها الطبية فحسب، بل أظهرت دراسات مثل دراسة Clean Air Study التابعة لوكالة ناسا، قدرتها على تحسين جودة الهواء وامتصاص الرطوبة الزائدة.

في أحد الأمسيات، لاحظتُ أثناء زيارة صديقة أن حمّامها بدا أكثر هدوءًا ونظافة بعد أن وضعت إليها إناءً صغيرًا من الألوة؛ فالنبتة تحتاج إلى ضوء خفيف فقط، وتتكيّف مع بيئة الحمّام الرطبة دون عناء.

نبتات أخرى للحمّام الرطب

إذا أردت تنويع مجموعة نباتاتك لزيادة فعالية امتصاص الرطوبة وتنقية الهواء، جرب:

سرخس بوسطن (Nephrolepis exaltata)؛ يتميز بأوراقه الكثيفة التي تستخلص الكميات الزائدة من الرطوبة.

(Nephrolepis exaltata)؛ يتميز بأوراقه الكثيفة التي تستخلص الكميات الزائدة من الرطوبة. الأوركيديا ( Orchid )؛ على الرغم من جمال أزهارها، إلا أنها تحتاج إلى بيئة رطبة معتدلة وتزداد مقاومتها للعفن.

( )؛ على الرغم من جمال أزهارها، إلا أنها تحتاج إلى بيئة رطبة معتدلة وتزداد مقاومتها للعفن. النخيل الصغير (مثل Chamaedorea)؛ يضيف لمسة استوائية ويحب الأجواء الرطبة.

(مثل Chamaedorea)؛ يضيف لمسة استوائية ويحب الأجواء الرطبة. فلّاح القمر (Spathiphyllum)، المعروف بـزهرة السلام؛ يقاوم درجات الرطوبة العالية وينقي الهواء من بعض الملوثات.

حلول إضافية للقضاء على الرطوبة نهائيًا

إلى جانب اختيار النبتة المناسبة، يجدر بك اتباع إجراءات بسيطة لضمان بيئة صحية: