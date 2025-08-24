نبتة عطرية أساسية في المطبخ تحارب الفيروسات والقلق ومشاكل الهضم

قد نضيفها يوميًا إلى البيتزا أو الصلصات دون أن نفكر كثيرًا، لكن هذه النبتة العطرية تخبئ أسرارًا دوائية مذهلة. فالزعتر البري أو الأوريجانو ليس مجرد بهار مطبخي، بل علاج قديم استُخدم منذ آلاف السنين ولا يزال يثبت فعاليته حتى اليوم.

الأوريجانو: أكثر من مجرد توابل

الأوريجانو نبات متوسطي الأصل، يُلقب أحيانًا بـ”زعتر الرعاة”. اشتهر في المطبخ الإيطالي واليوناني، ودخل في مزيج الأعشاب البروفانسية العطرية. لكن قيمته لا تقتصر على المذاق، فقد استعمله الإغريق والرومان كـ مطهّر ومحفّز للهضم، حتى أن أرسطو أوصى به لعلاج لدغات الأفاعي. وفي مصر القديمة، كان يُعتبر نباتًا مقدسًا. اليوم، يندرج الأوريجانو ضمن النباتات الطبية المعترف بها في الصيدلة الأوروبية.

خصائص طبية مذهلة

يحمل الأوريجانو اسمًا علميًا (Origanum vulgare)، وهو غني بالـ فلافونويدات والـ بوليفينولات، ما يجعله مضادًا قويًا للالتهابات ومطهرًا طبيعيًا. من أبرز فوائده:

يخفف الصداع وآلام العضلات وأعراض الدورة الشهرية.

يحارب الإجهاد التأكسدي المسبب لشيخوخة الخلايا.

يهدئ الانتفاخات والتشنجات المعوية، بحسب توصيات هيئات صحية أوروبية.

أظهرت دراسات فعالية زيت الأوريجانو في مواجهة بكتيريا مثل الإشريكية القولونية والليستيريا.

قد يساهم في الوقاية من السكري من النوع الثاني عبر إعاقة بعض الإنزيمات المسؤولة عن المرض.

يعمل كمقوٍّ طبيعي للمناعة، ويستعمل أيضًا كمهدئ للتوتر وصعوبات النوم.

طرق الاستعمال اليومية

يمكن استخدام أوراق الأوريجانو بعدة أشكال:

مغلي أو شاي عشبي لتخفيف السعال والبرد وآلام المعدة.

استنشاق البخار بعد غلي الأوراق لتطهير الجهاز التنفسي.

زيت أساسي يُخفف بزيت نباتي ويدلك به الجلد عند الحاجة.

مكملات غذائية على شكل كبسولات أو مسحوق متوفر في الصيدليات.

وفي المطبخ، تكفي بضع أوراق طازجة في صلصة الطماطم أو داخل زيت الزيتون لإضافة نكهة غنية وفوائد صحية في آن واحد.

محاذير صحية يجب معرفتها

رغم فوائده الكبيرة، يحتوي الأوريجانو على نسبة عالية من فيتامين K، ما يجعله غير مناسب للأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم. كما أنه لا يغني عن العلاج الطبي، بل يجب استشارة الطبيب دائمًا قبل استخدامه لأغراض علاجية.