نبتة عطرية واحدة فقط قد تقلل خطر الزهايمر لديك

أخبار
نبتة عطرية واحدة فقط

أن تفقد القدرة على تذكر أسماء أحبائك أو تنسى تفاصيل حياتك اليومية، هو ما يجعل مرض الزهايمر واحدًا من أكثر التحديات الطبية والإنسانية قسوة. فهذه الحالة تصيب الدماغ بما يشبه “الصدأ”، حيث تتجمع بروتينات سامة تشكّل لويحات تؤدي إلى موت الخلايا العصبية تدريجيًا. وحتى اليوم، لا توجد علاجات شافية، بل أدوية تساعد فقط على إبطاء الأعراض. لذلك، يركز العلماء جهودهم على البحث عن وسائل وقائية قد تمنح الدماغ دفاعات إضافية.

تجربة مخبرية تكشف المفاجأة

في أحد المختبرات اليابانية، أجرى الباحثون تجربة على فئران معدلة وراثيًا لإظهار أعراض الزهايمر. تم تقسيمها إلى مجموعتين: الأولى تناولت طعامًا عاديًا، بينما الثانية حصلت على نفس الغذاء لكن مع إضافة مسحوق من عشبة عطرية شهيرة.
كانت الفرضية أن المركب الفعّال في هذه النبتة قد يخترق حاجز الدماغ الواقي ويمنع تشكّل اللويحات السامة. ورغم أن مرور المادة عبر هذا الحاجز كان ضعيفًا، لاحظ العلماء أن لها دورًا غير مباشر: فهي ترسل إشارة للدماغ لتقليل نشاط إنزيم يسرّع تفكيك الدوبامين، الناقل العصبي المهم للتواصل بين الخلايا. النتيجة: مستويات أعلى من الدوبامين، وبالتالي مقاومة أكبر لتكوّن البروتينات الضارة.

ما سر هذه النبتة؟

المفتاح هو مركب طبيعي يُدعى حمض الروزمارينيك، والمتواجد بكثرة في الروزماري (إكليل الجبل). هذه العشبة المتوسطية ليست جديدة في عالم الفوائد، إذ استُخدمت منذ قرون في المطبخ والطب الشعبي. غنية بمضادات الأكسدة، فهي تحمي الخلايا من الشيخوخة وتدعم الجهاز المناعي. اليوم، يضيف العلم سببًا آخر ليجعلنا نقدّرها أكثر: احتمال مساهمتها في حماية الذاكرة من الزهايمر.

بين الأمل والواقعية

الباحثون يحذرون من المبالغة في التوقعات: الروزماري ليس علاجًا سحريًا، ولا يغني عن المتابعة الطبية أو العلاج التقليدي. لكن ما يجعله خيارًا مشجعًا هو أمانه الغذائي، فهو جزء من نظامنا اليومي: يمكن إضافته إلى أطباق اللحوم والخضار، رشه طازجًا فوق السلطات أو حتى تحضيره في شاي دافئ عطِر.
من دون وعود مبالغ فيها، يمكن القول إن إدخال هذه النبتة البسيطة إلى نظامنا الغذائي قد يكون خطوة صغيرة لكنها ذات معنى في طريق الحفاظ على صحة الدماغ.

Noura Al-Bakri

Noura Al-Bakri

نورة البكري صحفية مختصة في مواضيع المنزل والحديقة، وتقيم في دبي. تكتب دليلاً عملياً حول تصميم الحدائق الحضرية والزراعة المنزلية، بالإضافة إلى مقالات حول تنظيم المساحات الداخلية وترتيبها. أسلوبها دافئ وبسيط، ويهدف إلى تشجيع القراء على اعتماد نمط حياة أكثر صديقة للبيئة.

