نبتة على شرفتك قد تجلب لك الحظ وتنقي الهواء في نفس الوقت

مع حلول أيام الصيف المشمسة، يزداد الحنين إلى لمسة من الطبيعة في حياتنا اليومية. لا تحتاج إلى حديقة واسعة أو مزرعة خاصة، فحتى شرفة ضيقة أو حافة نافذة يمكن أن تصبح مساحة نابضة بالحياة إذا اخترت النباتات المناسبة.

الحيلة بسيطة: بدلاً من حمل أكياس ضخمة من التربة أو ملء المكان بأحواض معقدة، يكفي أن تراهن على نباتات صغيرة، عطرية وسهلة العناية. من أشجار الفاكهة القزمية كالليمون أو الزيتون، إلى زهور تتحمل الحرارة مثل الجرانيم والكابوسينيا، كلها تمنح المكان ألوانًا ورائحة صيفية. لكن النجم الحقيقي يبقى الأعشاب العطرية، فهي لا تزين فقط بل تدخل مباشرة في مطبخك اليومي.

النبتة التي تغيّر الأجواء على الفور

إذا كان هناك نبات واحد لا ينبغي الاستغناء عنه في الصيف، فهو الريحان. أوراقه الخضراء تضيف نكهة لا مثيل لها لأي طبق، سواء في صلصة البيستو أو مع سلطة الطماطم الطازجة. لكنه ليس مجرد بهار، بل رفيق يجمع بين المتعة والفائدة.

منذ القدم، اعتُبر الريحان نباتًا مباركًا. في الهند يُعرف باسم “تولسي” ويُزرع قرب البيوت لجلب الطمأنينة. وفي مناطق من أوروبا، كان يُوضع في البيوت لطرد الطاقات السلبية. إلى جانب هذا البعد الرمزي، أثبتت دراسات حديثة أن للريحان خصائص صحية مهمة: فهو غني بمضادات الأكسدة، يساعد على الهضم، ويعمل كمضاد طبيعي للتوتر والالتهابات.

كيف تعتني بالريحان على شرفتك؟

الريحان يعشق الضوء والدفء، لكنه لا يحتمل الجفاف الشديد أو الرياح القوية. لذا، ضع شتلاته في أصيص لا يقل قطره عن 20 سم، مملوء بتربة غنية وخفيفة. مكان مثالي هو زاوية مشمسة في الصباح، مع بعض الظل بعد الظهر.

المفتاح هو الري المنتظم: أبقِ التربة رطبة لكن لا تجعلها مشبعة بالماء. ومع كل رية، ستلاحظ حيوية النبات. ومن الحيل المفيدة “قرص القمم” أو قطعها بانتظام، مما يساعد الريحان على التفرع وإنتاج المزيد من الأوراق.

ولا تنسَ: كلما قطفت أوراقًا أكثر، أعطاك المزيد. فقط انتبه ألا تدعه يُزهر بسرعة، فزهوره البيضاء وإن كانت جميلة تعني أن دورته تقترب من نهايتها. بقليل من العناية، ستنعم بأوراق عطرية طازجة طوال الصيف.