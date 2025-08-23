نبتة مذهلة تقضي على البعوض ولا يتجاوز ثمنها 5 يورو

صوت البعوض الطنين ولسعاته المتكررة يمكن أن يحول ليالي الصيف إلى معاناة حقيقية. كثيرون يجربون البخاخات أو الأجهزة الكهربائية، لكن هناك حل طبيعي لا يكلف سوى القليل ويمنحك راحة كبيرة. إنها نبتة ذات رائحة مميزة قادرة على طرد هذه الحشرات المزعجة بكفاءة.

كيف تعمل هذه النبتة ضد البعوض؟

السر يكمن في الرائحة القوية لأوراقها، التي تشبه رائحة الليمون وعشبة الليمون. البعوض بحساسيته الشديدة للروائح يتجنب الأماكن التي تنتشر فيها هذه النفحات، ما يجعلها وسيلة طبيعية لصنع حاجز عطري لطيف داخل المنزل أو حوله. يُنصح بوضع الأصص عند النوافذ أو على شرفات المنازل لتشكيل درع طبيعي يمنع دخول البعوض.

العناية بالنبتة لضمان فعاليتها

هذه العشبة العطرية تفضل الأماكن المشمسة مثل الشرفات أو البلكونات، وتحتاج إلى ري منتظم خاصة في فترات الحر الشديد. إلى جانب وظيفتها كطاردة للحشرات، يمكن استخدامها في المطبخ لتتبيل الحلويات والأطباق المالحة، أو لتحضير مشروبات عشبية تساعد على الهضم وتهدئة الأعصاب.

التعريف بالنبتة السحرية

اسمها لويزة الليمون أو Verveine citronnelle، وتُعرف أيضًا باسم Aloysia citrodora. موطنها الأصلي أمريكا اللاتينية، وحملت اسمها تكريمًا للملكة الإسبانية ماري-لويز دي بارما. إلى جانب رائحتها المنعشة، تتميز بخصائص مضادة للتشنجات والفطريات، ولها تأثير مهدئ يساعد على الاسترخاء. ومن الطرائف أنها تدخل في تركيب مشروب “إنكا كولا” الشهير في البيرو.

السعر وتوفرها في الأسواق

الخبر السار هو أن هذه النبتة متاحة بسهولة في معظم متاجر النباتات. ثمن الشتلة عادة لا يتجاوز 5 يورو، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وصديقًا للبيئة. كما تتوفر منتجاتها الأخرى في الصيدليات والعطارات مثل الزيوت العطرية، أكياس الشاي، وحتى البذور، بأسعار تختلف حسب الشكل والتعبئة.