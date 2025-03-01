نبوءات مزعجة لنهاية العالم في عام 2025

سوف يتطلب الأمر درجة غير عادية من التفاؤل – أو السذاجة – للنظر حولي في عام 2025 والتوصل إلى استنتاج مفاده أن كل شيء على ما يرام و dandy. مع استمرار المجتمع في التراجع عن خسائر جائحة Covid-19 الأخير ، فإن الحرب في أوكرانيا تدور ويبدو أنها من المحتمل أن تصبح القضية المركزية التي سيتم إعادة رسم الجغرافيا السياسية قريبًا. وفي الوقت نفسه ، لا يزال الصراع بين إسرائيل وحماس مؤلمًا للغاية على الرغم من الخطوات التي يتم اتخاذها نحو وقف إطلاق النار ، مع قلق الخبراء من أن الغضب حول الصراع يمكن أن يسحب بسهولة إلى تصعيد أوسع للعنف في الشرق الأوسط.
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يشير آخرون إلى صعود الاستبداد والفاشية في العديد من الدول الغربية ، مما يشير إلى أن النهاية الكارثية للديمقراطية الليبرالية قد تكون في متناول اليد قريبًا. علاوة على ذلك ، فإن التهديد الوجودي لتغير المناخ يزداد صعوبة في تجاهله ، حيث تصبح الظروف الجوية أكثر تطرفًا بشكل لا يمكن إنكارها حتى مع فشل البلدان في جميع أنحاء العالم في تحقيق أهدافها المناخية التي فرضتها ذاتيًا. ومما يثير القلق ، أن العديد من الصوفيين والشخصيات الدينية قد تنبأوا منذ فترة طويلة بأن عام 2025 سيكون عامًا حاسماً للبشرية ، مع Nostradamus و Baba Vanga وغيرهم يقدمون بعض الادعاءات المزعجة بشأن ما قد تكون عليه الأشهر المقبلة.
Nostradamus متشائم ، كالعادة
تصدرت تنبؤات Nostradamus ‘تقشعر لها الأبدان 2025 عناوين الصحف في بداية العام (كما تفعل كل عام) ، مع منافذ في جميع أنحاء العالم تحاول فك تشفير النبوءات الغامضة التي طرحها على ما يبدو في شعره. من المؤكد أن عمل Seer الفرنسي في القرن السادس عشر يبدو أنه يتناغم بشكل غير معقول مع الأحداث العالمية السائدة.
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يتنبأ Nostradamus بأن عام 2025 سيكون وقتًا من “الحروب القاسية” في أوروبا (وفقًا لوقت الهند). يبدو أن حرب أوكرانيا روسيا كانت مستعرة منذ ثلاث سنوات تشير إلى تصعيد النزاع ، وهذا صحيح أن الدول الأوروبية الأخرى تسعى الآن إلى رفع الإنفاق الدفاعي لمكافحة تهديد النشر. يمكن أن تتوسع الحرب لتشمل دولًا في تحالف الناتو – الذين يلزمون جميعًا بالدفاع عن الأعضاء ضد العدوان الأجنبي – يمكن أن يرى القوى النووية مثل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر ، مما يثير إمكانية مرعبة للحرب النووية.
ويبدو أنه يشير أيضًا إلى أن أعراض تغير المناخ ستصبح أكثر حدة في عام 2025 ، مما يتنبأ بالفيضانات الجماعية والكوارث الطبيعية ؛ في الواقع ، سيطر على عناوين الصحف في بداية العام حرائق الغابات الرهيبة التي تخبرت لوس أنجلوس. والأمر الأكثر إثارة للقلق ، يتنبأ Nostradamus بأنها كارثة تنطوي على أجهزة إنذار عكسية من العلماء من العلماء والتي نرغب في دعوة وثيقة مع كويكب عابر … على الرغم من أن هذا لا يرجع إلى عام 2032 ، لكل نماذج علمية. يمكننا أيضًا أن نأخذ العزاء في حقيقة أن العديد من تنبؤات Nostradamus لعام 2024 وفشلت السنوات السابقة في الوصول.
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يشير بابا فانغا إلى بداية النهاية
كانت الصوفية البلغارية Vangeliya Pandeva Gushterova ، المعروفة أيضًا باسم Baba Vanga ، من المشاهير الكبير في حياتها ، حيث أصبحت معروفة بقدرتها الواضحة على التنبؤ بالمستقبل. أصبحت فانغا أعمى كطفل ، وقد زُعم أنه على الرغم من أنها فقدت رؤيتها ، إلا أنها أصبحت مباركة بـ “البصر الثاني”. وقيل إنها توقعت كل من الحرب العالمية الثانية ، وكارثة تشيرنوبيل ، وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية عندما رأت صورة الطيور الصلب تهاجم الولايات المتحدة. ادعى المؤمنون أن تنبؤات فانغا كانت دقة بنسبة 85 ٪ ، وعلى الرغم من أنها توفيت في عام 1996 ، لا يزال الناس يتحولون إلى كلماتها للحصول على نظرة ثاقبة حول ما قد تكون الأحداث الكاردية على وشك الحدوث.
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ومما يثير القلق ، أن فانغا خصصت عام 2025 مع مرور العام الذي تبدأ فيه نهاية العالم. مثل Nostradamus ، توقعت تصعيد الصراع في أوروبا ، والتي لديها القدرة على أن تؤدي إلى بداية الحرب العالمية الثالثة وتوقعت صراعًا جديدًا في الشرق ، وكذلك روسيا القادمة للسيطرة على العالم. كما توقعت الكوارث الطبيعية الكبرى ، بما في ذلك زلزال كارثي على الساحل الغربي للولايات المتحدة
ومع ذلك ، هناك بعض الأخبار الجيدة. على الرغم من الاعتقاد بأن عام 2025 يمثل بداية النهاية للبشرية ، ادعى فانغا أن جنسنا سيستمر بشكل أو بآخر لمدة ثلاثة آلاف أخرى ، قبل أن ينقرض في عام 5079. كل ما قالته ، وفقًا لما ذكرته Snopes ، لا يوجد سجل مكتوب بشكل غريب لأي من توقعاتها وكل شيء يُزعم أنه أخبرته الناس. كما زعمت أن الأجانب كان من المقرر أن يصلوا إلى الأرض عبر كويكب في عام 2022 ، لذلك يجب أن تؤخذ تنبؤاتها بقرصة من الملح.
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يرى الإنجيليون علامات “نهاية الأوقات” على المسرح العالمي
لكن ليس الصوفيون المشهورين فقط هم الذين لديهم نبوءات مزعجة للمشاركة في عام 2025. القس جوناثان زين ترونج هو بوذي سابق وزير مسيحي في هيوستن. يدعي أنه كان يتوقع الطقس القاسي الذي ضرب الولايات المتحدة في عام 2025 ، بما في ذلك العواصف الرئيسية وتساقط الثلوج الملحمية. وقد تعرّض أيضًا مع بابا فانغا في الادعاء بأنه كان لديه رؤى صراع في الشرق ، وخاصة صورة الجنود الصينيين والكوريين الشماليين والمتسللين الصينيين الذين يعملون ضد الدول الأجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة. كما يتوقع الزلازل الكبرى في آسيا وأمريكا الشمالية وهاواي.
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شارك القس توم هيوز نظرته إلى أن انتشار التضليل والخداع عبر الإنترنت ومن خلال الذكاء الاصطناعى يتماشى مع الكشف عن الكتب المقدسة أن نهاية العالم سيفوزها الأكاذيب والمسيحيين الخاطفين. في هذه الأثناء ، بدأ النبي المسيحي جوشوا جايلز ، الذي يقع مقره في مينيابوليس ويقال إنه توقع صراع إسرائيل-هاماس ، في العام المتوقع أن عام 2025 سيكون بداية الصراع في جميع أنحاء العالم. يردد تنبؤه مخاوف الأكاديميين من أن الحرب العالمية الجديدة محتملة بشكل متزايد.
استجيب تحذيرات ساعة يوم القيامة
ليس كل أولئك الذين يقدمون العالم مع صورة زوال الإنسانية الوشيك هم الصوفيون. تم استخدام ساعة يوم القيامة ، التي تديرها نشرة العلماء الذريين ومقرها شيكاغو ، منذ عام 1947 لتحذير العالم من مدى قربنا من تجربة كارثة عالمية من صنع الإنسان يمكن أن تجلب الحضارة إلى ركبتها.
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في ذلك الوقت ، كان الخوف الكبير للمجموعة هو تزايد إمدادات العالم للأسلحة النووية ، وهي قضية لا تزال تشكل تهديدًا اليوم. ومع ذلك ، في عام 2025 ، يبدو أن عدد الكوارث المحتملة يتزايد ، حيث يوفر فجر الذكاء الاصطناعي أيضًا تهديدًا وجوديًا للإنسانية في نظر العديد من الخبراء. كان هناك أيضًا إدانة واسعة الانسحاب من حكومة الولايات المتحدة من اتفاقية باريس ، والتي تهدف إلى ارتكاب دول للحد من انبعاثات الكربون ، وهي خطوة تقوض قدرة العالم على مكافحة تغير المناخ.
تم تغيير الوقت الموضح على ساعة يوم القيامة إلى “89 ثانية إلى منتصف الليل” بعد أن تم تعيينه في “90 ثانية إلى منتصف الليل” لمدة عامين. منذ إنشائها ، عادة ما يتم ضبط الساعة بين 17 و دقيقتين حتى منتصف الليل ، وعادة ما يتم إعادة تعيينها لتعكس إمدادات الرؤوس الحربية النووية أو نزع السلاح. تقف الساعة على أقرب ما تكون في تاريخها ، مما يعكس مدى صراخ العالم في عام 2025.
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