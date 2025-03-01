نبوءات مزعجة لنهاية العالم في عام 2025

سوف يتطلب الأمر درجة غير عادية من التفاؤل – أو السذاجة – للنظر حولي في عام 2025 والتوصل إلى استنتاج مفاده أن كل شيء على ما يرام و dandy. مع استمرار المجتمع في التراجع عن خسائر جائحة Covid-19 الأخير ، فإن الحرب في أوكرانيا تدور ويبدو أنها من المحتمل أن تصبح القضية المركزية التي سيتم إعادة رسم الجغرافيا السياسية قريبًا. وفي الوقت نفسه ، لا يزال الصراع بين إسرائيل وحماس مؤلمًا للغاية على الرغم من الخطوات التي يتم اتخاذها نحو وقف إطلاق النار ، مع قلق الخبراء من أن الغضب حول الصراع يمكن أن يسحب بسهولة إلى تصعيد أوسع للعنف في الشرق الأوسط.

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يشير آخرون إلى صعود الاستبداد والفاشية في العديد من الدول الغربية ، مما يشير إلى أن النهاية الكارثية للديمقراطية الليبرالية قد تكون في متناول اليد قريبًا. علاوة على ذلك ، فإن التهديد الوجودي لتغير المناخ يزداد صعوبة في تجاهله ، حيث تصبح الظروف الجوية أكثر تطرفًا بشكل لا يمكن إنكارها حتى مع فشل البلدان في جميع أنحاء العالم في تحقيق أهدافها المناخية التي فرضتها ذاتيًا. ومما يثير القلق ، أن العديد من الصوفيين والشخصيات الدينية قد تنبأوا منذ فترة طويلة بأن عام 2025 سيكون عامًا حاسماً للبشرية ، مع Nostradamus و Baba Vanga وغيرهم يقدمون بعض الادعاءات المزعجة بشأن ما قد تكون عليه الأشهر المقبلة.