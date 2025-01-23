نتس كام جونسون يضبط الشائعات التجارية التي تدور حوله

يعرف كام جونسون ما هو الوقت الآن. أو بتعبير أدق، في أي وقت من السنة هو الآن.

مع هذا العام لإعادة بناء النيتس، عرف جونسون أن اسمه سيظهر في الشائعات التجارية.

ومع اقتراب الموعد النهائي في السادس من فبراير بعد أسبوعين فقط، فإن هذه التقارير ستأتي بسرعة وغاضبة. لكنه بذل قصارى جهده لضبطهم.

هل يصنعون سماعات إلغاء الضوضاء للشائعات التجارية؟

“أبقي رأسي للأسفل. قال جونسون قبل خسارة فريقه السابق صنز 108-84 يوم الأربعاء: “أحاول فقط الانفصال عاطفياً عن ذلك”. “يجب علي، من أجل نفسي، أن أستثمر كل هذه الطاقة في الحاضر وفي الفريق الذي لدينا.

“بغض النظر عما يحدث، استثمر فريق Nets الكثير من الموارد في محاولة لجعلي لاعبًا أفضل. لذا فإن وظيفتي هي التنافس من أجل المدينة، من أجل هذا الفريق، من أجل هذه المنظمة، من أجل زملائي. وهذا ما سأفعله. وإذا تم تداولي، فسيتحول هذا الهدف إلى المكان الذي سأذهب إليه. لكن في الوقت الحالي، هذا هو المكان الذي أنا فيه”.

حيث كان جونسون يوم الأربعاء تم تهميشه مرة أخرى بسبب التواء في كاحله الأيمن، بعد تعرضه لإصابة مرة أخرى يوم الثلاثاء أثناء حراسته من قبل ميكال بريدجز.

لقد غاب عن 8 من آخر 11 مباراة، ويمكن أن يغيب عن المزيد إذا استمر الكاحل.

لكنه يبلغ متوسطه 19.4 نقطة في 49.1/41.9/89.8، مما يجعله هدفًا تجاريًا رئيسيًا لفريق يعيد البناء – على الرغم من أنه من الواضح أنه لا يزال يلعب بقوة.

“المجموعة التي سوف تتنافس. وقال جونسون: “هناك الكثير من الضوضاء الخارجية، وأعتقد أننا فهمنا ذلك منذ اليوم الأول”. “الكثير من الناس لديهم الكثير ليقولوه حول ما حدث. لكن ما يهمنا هو ما يحدث في غرفة تبديل الملابس وما يحدث في ملعبنا. … في نهاية المطاف، لا يمكن لأحد أن يحرمنا من ذلك عندما نخرج ونتنافس مع بعضنا البعض.

“الأمر لا علاقة له بما نفعله في الملعب. عندما نخطو بين تلك السطور. هدفنا هو الفوز في كل مباراة والمنافسة في كل مباراة.”

ذكرت صحيفة Stein Line أن Nets and Kings لم يتحدثا عن جونسون منذ أسابيع، وأن سكرامنتو لا يرى طريقًا لصفقة جونسون قابلة للتطبيق ويشرك الفرق الأخرى في الأهداف.

وبحسب ما ورد أشار بروكلين للفرق المتنافسة إلى أنهم ليسوا مصممين على نقل جونسون كما كانوا مصممين على التعامل مع دينيس شرودر ودوريان فيني سميث.

بدأ تيريز مارتن وكيون جونسون وجالين ويلسون ونوح كلوني ونيك كلاكستون، التشكيلة الأساسية الرابعة والعشرين لهذا الموسم.

هذا هو أكبر عدد لهم خلال أول 45 مباراة في تاريخ الفريق لكل إلياس.

تم تخفيض تصنيف جونسون (التواء في الكاحل الأيمن) وبن سيمونز (المرض) إلى الخارج.

كما غاب بويان بوجدانوفيتش، وماكس لويس، ودي أنتوني ميلتون، ودانجيلو راسل، وكام توماس، وتريندون واتفورد، وزيار ويليامز.

ويليامز يوما بعد يوم. تمت ترقية واتفورد للقيام بأعمال الاتصال.