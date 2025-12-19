نتس ‘مايكل بورتر جونيور في حديث كل النجوم: “الحلم أصبح حقيقة”

بالنسبة لمايكل بورتر جونيور، فإن تشكيل فريق كل النجوم سيكون بمثابة حلمه الأول وحلم الطفولة. والإنجاز الذي حققه في حياته المهنية يجعل ذلك ممكنا، وإن كان غير محتمل.

قال بورتر، الذي سجل أعلى مستوى له في المباراة 28 نقطة بالإضافة إلى ست متابعات في خسارة نتس 106-95 أمام هيت مساء الخميس: “سيكون هذا حلمًا يتحول إلى حقيقة. لقد كان في ذهني عندما كنت طفلاً أن ألعب في الدوري الاميركي للمحترفين، ولكن ليس فقط أن أكون في الدوري الاميركي للمحترفين ولكن أن أكون أحد أفضل اللاعبين في الدوري الاميركي للمحترفين. واختيار كل النجوم يظهر هذا التقدم”. “لكن هذا بالتأكيد ليس ما أفكر فيه. لقد حاولت دائمًا أن أكون أكثر توجهاً نحو العمليات وأن أفعل الأشياء الصحيحة يومًا بعد يوم، ومن مباراة إلى أخرى، وأترك ​​النتائج تعتني بنفسها.

“أشعر أنه عندما يبدأ الناس في التركيز والوصول بقوة إلى نتيجة، عندها يمكن أن يتم التهرب منهم. لذلك أحاول فقط التركيز على مباراة تلو الأخرى مع المجموعة التي لدينا، وأواصل التركيز على التحسن وتحقيق المزيد من الانتصارات. ثم يحدث أي شيء. إذا حققت ذلك، فهذا رائع. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسأذهب في إجازة. لذلك، لن أتعثر حقًا في أي من الاتجاهين.”

عند دخول مباراة ليلة الخميس، انضم بورتر إلى لوكا دونسيتش باعتباره اللاعب الوحيد الذي يبلغ متوسطه 25 نقطة على الأقل وسبع متابعات وثلاث 3 ثواني في المباراة الواحدة. كان بورتر ودونسيتش ونيكولا يوكيتش ولوري ماركانين وديني أفديجا هم الوحيدون الذين حصلوا على 25 نقطة وسبع لوحات.

“الكثير من الفرق الآن تحرس وجهي تمامًا، لذا فيما يتعلق بالتسديدات السهلة وإبعاد التسديدات عن زملائي في الفريق أثناء القيادة … فهذا لن يحدث حقًا. قال بورتر: “(المدافعون) ليسوا في وضع مساعدة”. “لذلك، أعلم أنه يجب أن أكون عدوانيًا وحاسمًا للغاية عندما أكون في العمليات، عندما أكون خارج الكرة وأقترب منها، يجب أن أقرأ الباب الخلفي مقابل الوصول إلى الكرة، وأن أكون سريعًا وحاسمًا وعدوانيًا للغاية في ذلك، وحاول إثارة بعض الارتباك.”

قاد بورتر الدوري الاميركي للمحترفين بـ 40 3 ث مقابل “دفاع محكم” (مدافع على مسافة 4 أقدام).

واصل هايوود هايسميث تعافيه من الجراحة التي أجريت في أغسطس/آب على الغضروف المفصلي الأيمن، ويقوم الآن بعمله في الملعب ولكن لا يوجد اتصال حتى الآن.

وقال المدرب جوردي فرنانديز: “إنه في مكان جيد، ويظهر كل يوم ويقوم بعمله، وهو محترف في نهاية المطاف”. “ولا يتعلق الأمر فقط بالعناية بجسده والقيام بعمله. في الوقت الحالي، هو في الملعب مع المدربين. لم يصل بعد إلى خمسة مقابل خمسة أو يتواصل، في حد ذاته … لكنه قام بعمل جيد.

“أهم شيء بالنسبة لي هو قيادته المخضرمة، ومدى أهميته لبقية المجموعة، وخاصة الشباب – والمجموعة بأكملها صغيرة جدًا، لذا فإن وجود شخص مثله يعني الكثير بالنسبة لي لأن ذلك يساعدني حقًا. إنه يضع ذراعه حول رجل يحتاج إليها، ولكنه أيضًا يحمله المسؤولية إذا احتاج إلى ذلك. لذا فهو يؤدي وظيفته، بالتأكيد، بشكل عام، وهذا أمر جيد حقًا.”

كان بن ساراف ونولان تراوري مع فريق لونج آيلاند في الدوري الممتاز، وكذلك اللاعبين الثنائيين إي جي ليدل وتايسون إتيان. من المتوقع أن يتم تحديث حالة كام توماس (أوتار الركبة) بحلول نهاية هذا الأسبوع.